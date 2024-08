Las extrañas maneras en que podrías contraer una ETS en el ojo

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en los ojos se están convirtiendo en una preocupación real. Entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, se reportaron 12 casos de sífilis ocular a los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Esto impulsó al CDC a excavar en su material de archivo, el cual indicaba más de 200 casos reportados en los últimos dos años en veinte Estados. La mayoría de los casos ocurrieron entre hombres infectados por VIH que tuvieron sexo con hombres. Un número menor ocurrió entre personas no infectadas de VIH, incluyendo hombres y mujeres heterosexuales. Algunos casos resultaron en ceguera. Este incremento extremo de casos de sífilis ocular llevó al CDC a advertir a todos los médicos a estar atentos a la enfermedad.



Alex de Voux, un epidemiólogo del departamento del CDC para la prevención de las ETS, dice que la sífilis ocular es parte de un incremento general en las tasas de sífilis. En Estados Unidos, estas han aumentado bruscamente en la última década entre todas las poblaciones. La sífilis es conocida como «La gran imitadora» porque sus síntomas pueden parecerse a una variedad de otras enfermedades como dolor de garganta, de cabeza y erupciones en la piel. Sumado a esto está la conjuntivitis; y así la sífilis encuentra la manera de acechar al cuerpo al estar diagnosticada erróneamente.

«Los signos y los síntomas de sífilis ocular pueden incluir enrojecimiento de los ojos, visión borrosa, y pérdida de la visión», dice de Voux. «Varios casos reportados de sífilis ocular han resultado en complicaciones significativas, incluyendo ceguera, así que esto resalta la importancia de hacerse exámenes de sífilis de acuerdo a las recomendaciones del CDC y asegurarse de que cualquier persona que obtenga resultados positivos sea tratada de inmediato».

Entre los consejos ofrecidos a los doctores, está tener una atención especial a las quejas relacionadas con la vista de los pacientes con alto riesgo de sífilis (especialmente hombres con VIH que han tenido sexo con hombres), y que todos los pacientes que han dado positivo en el test de sífilis deberían ser examinados por daño del nervio craneal, el cual puede ser permanente.

Ahora, las buenas noticias: Probablemente no vas a contraer sífilis ocular después de una sesión candente de bukake, porque los ojos no son una fuente común de infecciones de transmisión sexual. La sífilis ocular es un síntoma de infección, y no está directamente vinculada a que te caiga un chorro de semen en la córnea.

«La sífilis ocular es una manifestación de la neurosífilis, que es una infección del cerebro o de la médula espinal que generalmente ocurre en personas con sífilis no tratada. Puede ocurrir durante cualquier etapa de la sífilis incluyendo la sífilis primaria y secundaria», dice Brian Katzowitz, un especialista en comunicaciones de salud del CDC.

La sífilis primaria ocurre de diez a noventa días después de la infección, y generalmente se presenta como un chancro donde la bacteria Treponema pallidum entra al cuerpo; se trata de una llaga indolora localizada en la boca, ano, o genitales. La sífilis secundaria ocurre cuando la bacteria de sífilis se extiende a través del cuerpo, y generalmente se presenta con síntomas parecidos a los de una gripa o una erupción. La neurosífilis —o sífilis terciaria— es lo que pasa cuando la infección se mantiene sin tratar por años.

«Algunas formas de neurosífilis pueden ser mortales. Aunque el tratamiento para la infección de sífilis puede parar el progreso de la sífilis ocular, el daño que la infección causa puede ser irreversible», dice Katzowitz.

Esencialmente, ceguera.

A pesar de que la sífilis ocular no es generalmente causada por alguien que se viene en tus ojos, tal vez sea mejor que tu novio apunte con su pene a otra parte si se está masturbando y se viene encima tuyo. Los ojos son unas membranas mucosas, por si no sabías, lo que los hace susceptibles a bacterias y virus, así que es posible para la sífilis, la gonorrea y la clamidia entrar al cuerpo a través de los ojos. Y dado que la gonorrea se desarrolla en la uretra, incluso una lluvia dorada con buena puntería puede trasmitir una ETS a los ojos. Es raro, pero posible. Lo que puede verse como un ojo rojo puede llevar a toda clase de malos efectos incluyendo el «derretimiento corneal».

Toda esta discusión acerca de las ETS que entran a través de los ojos es mayoritariamente teórica, ya que el CDC no ha investigado tan incisivamente la información. Es posible, pero raro; la gran mayoría de las ETS ocurre a través de transmisión sexual vía contacto con fluidos corporales. Si alguien dice que contrajo una ETS en los ojos después de una sesión de masturbación mutua que salió mal, puede que en realidad quiera decir que alguno de los dos se contagió previamente y teme admitirlo.

Otra categoría de ETS ocular «rara pero posible» es la Phthiriasis palpebrarum; los piojos púbicos. En un estudio de 2017 del Journal of Experimental and Therapeutic Medicine, unos médicos citaron a una mujer de sesenta y tres años que reportó picazón y ardor en ambos ojos, que inicialmente se diagnosticó erróneamente como Blefaritis, una inflamación común del párpado. Después de que la paciente no respondió correctamente a antibióticos y gotas para los ojos con corticosteroides, los doctores realizaron un examen de lámpara hendida (una herramienta común para examinar ojos) en los párpados, que reveló piojos y liendres anclados a las pestañas. Todas las pestañas de la paciente tuvieron que ser removidas, y los piojos manualmente extraídos. Ella estuvo bien después de dos semanas, aunque se veía un poco extraña.

Hay un segmento de la población en el que las ETS son más que una posibilidad teórica: en los recién nacidos. La mayoría de estados en Estados Unidos tienen leyes que requieren hospitales para administrar ungüentos antibióticos a los ojos de todos los recién nacidos. Las mujeres embarazadas con gonorrea no tratada o clamidia pueden pasar la bacteria a los ojos de sus bebés, y sólo los ungüentos antibióticos pueden prevenir una potencial y cegadora infección de conjuntivitis.



A pesar de las bajas posibilidades de contraer una ETS por los ojos, no hay duda de que recibir semen u orina en los ojos es una experiencia desagradable. Cualquiera al que se le hayan venido en los ojos puede atestiguar que eso arde, y resulta en un enrojecimiento en los ojos que produce ansiedad por horas. Tus ojos deberían ser lavados inmediatamente con agua tibia. En general, lavar tu cara después de una sesión que incluye fluidos corporales volando por los aires es un sólido ritual post sexo.

Además, la mejor manera de prevenir las ETS oculares, como la sífilis inductora de ceguera, es ser abierto y honesto con tu doctor acerca de tu vida sexual. Esto ayuda a que los médicos determinen con mayor precisión de qué tienes riesgo, lo que ayuda a tratar la ETS antes. Es cuando dejamos a las infecciones persistir en nuestros cuerpos y nuestro ecosistema sexual que estas se extienden, se vuelven más fuertes, y causan daños permanentes.