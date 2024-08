No hay tal cosa como ‘sacar las toxinas a través del sudor’

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Seamos realistas: el mundo moderno por lo general es un lugar tóxico para vivir. Estamos constantemente rodeados por los desechos de nuestras industrias. La contaminación ha invadido el agua, la tierra y nuestros cuerpos, y muchos de nosotros constantemente estamos tratando de encontrar formas de compensar el daño que hacemos. Muchos de nosotros estamos en busca de la pureza, la pureza que nos prometen los saunas infrarrojos y los tés de desintoxicación.

¿Necesitamos todo eso? ¿Ayunar dentro de una cabina para sudar después de recibir una limpieza de colón realmente eliminará todos los residuos que tenemos en nuestro cuerpo a causa del capitalismo?

“El concepto básico de ‘desintoxicación’ es bastante engañoso, porque nuestros procesos naturales, especialmente la función hepática y renal, limpian nuestros cuerpos mucho mejor que cualquier otra sustancia o actividad extrínseca”, dice Morton Tavel, profesor emérito de medicina de la Universidad de Indiana. Tavel me dice que “la idea de ‘desintoxicar’ o ‘purificar’ el cuerpo de sustancias ‘dañinas’ ha existido durante siglos y vuelve periódicamente para atormentar al mundo moderno”. La idea detrás de estos esquemas de “limpieza” es liberar al cuerpo de alguna sustancia desconocida, que por lo regular se especifica muy vagamente.

No necesitas un plan de desintoxicación especializado para desintoxicar tu cuerpo. El cuerpo lo hace por sí mismo. Pero ¿qué pasa con la sudoración, la vaca sagrada del mundo de la desintoxicación? Definitivamente necesitamos sudar, con lo cual sacamos la contaminación, ¿cierto?

Eh… no. Eso no es lo que hace el sudor.

“La sudoración es una función normal del cuerpo que sirve para regular la temperatura. No es un medio para eliminar desechos o toxinas”, dice Tsippora Shainhouse, una dermatóloga de Los Ángeles. Hay dos tipos de sudoración, nos dice: “La que ocurre cuando tienes calor proviene principalmente de las glándulas ecrinas en todo el cuerpo. Es una respuesta a las elevadas temperaturas corporales, una forma de enfriar el cuerpo. Este tipo de sudoración ocurre cuando tienes fiebre, estás en un ambiente caluroso o cuando haces ejercicio”.

Este primer tipo de sudoración es, entonces, un sistema de control de temperatura muy inteligente que el cuerpo utiliza para asegurarse de no morir por un golpe de calor mientras prácticas yoga con infrarrojos. El segundo tipo de sudoración, dice Shainhouse, es la sudoración por estrés. “La sudoración por estrés es en realidad una respuesta simpática del sistema nervioso ante la adrenalina, la hormona que se produce cuando estamos nerviosos, ansiosos, emocionados. Es parte de nuestra respuesta innata y primitiva de enfrentamiento o huida”, nos dice. Este tipo de sudoración se asocia más con las glándulas apocrinas, que se encuentran en las axilas, la areola/pezones, los genitales, las palmas de las manos, las plantas de los pies y dentro de las orejas. Debido a que estas glándulas contienen ácidos grasos, al entrar en contacto con las bacterias y otras cosas en la piel, producen un sudor apestoso.

Ese segundo tipo es la desagradable sudoración con la que preferirías no tener que lidiar nunca. Pero tampoco tiene como finalidad desintoxicarte. Es solo un subproducto de la adrenalina que se libera en el cuerpo, dice Shainhouse.



“La mayoría de las ‘toxinas’ que afectan a las personas incluyen pesticidas, residuos plásticos o contaminantes en el aire”, dice Tsippora. “Estos tienden a ser solubles en grasa y no se disuelven bien en el agua, por lo que no serán eliminados del cuerpo en una cantidad significativa mediante el sudor, pues éste es 99 por ciento agua”. Por lo tanto, el sudor no solo no tiene como finalidad la desintoxicación, sino que la mayoría de las toxinas que nos preocupan no pueden eliminarse a través del sudor, sin importar qué tan caliente esté el baño de vapor.

Pero, entonces, ¿por qué puedo distinguir una diferencia entre mi sudor de un día y de otro? ¿El sudor apestoso no significa que hay algo malo abandonando mi cuerpo? No, nos vuelve a confirmar Shainhouse.

“Definitivamente, hay ciertos alimentos que, una vez digeridos, pueden dejarnos un olor que sale con el sudor. Por lo general, estos alimentos contienen compuestos de azufre, tal como: el brócoli, la col, la coliflor, el ajo y la cebolla”, dice. “La mayoría de estos subproductos se metabolizan y descomponen en el intestino y el hígado, pero algunas moléculas, como el sulfato de alilmetilo, se absorben en el torrente sanguíneo y se liberan a través de los pulmones, la respiración y los poros con la sudoración”.

Básicamente, lo que huele son las moléculas descompuestas que se liberan a través de los poros, y para ser claros, eso no es lo mismo que estarse liberando de toxinas, ya que sin importar de qué sean esas moléculas, ya fueron procesadas por el cuerpo.

Entonces, si el sudor no nos desintoxica, ¿qué tipo de desintoxicación necesita el cuerpo? La ciencia indica que ninguna. “No creas en todo lo que se dice”, señala Cale Parkyn, un fisioterapeuta de Alberta, “la ‘desintoxicación’ nutricional o corporal es en sí misma una industria para crear y comercializar el miedo. La verdad es que el cuerpo es excelente en la autorregulación de toxinas, bacterias y virus”. Las personas con altos niveles de estrés, fatiga crónica o problemas autoinmunes pueden ser menos capaces de autorregulación, pero los cuerpos que generalmente están sanos eliminarán las toxinas por sí solos.

En otras palabras, tu cuerpo es una máquina inteligente. Puedes ahorrar dinero, mantenerte hidratado y dejar que se cuide solo.