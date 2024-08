No uses tu saliva como sustituto del lubricante cuando tienes sexo anal

Este artículo se publicó originalmente en Tonic US como parte de la Semana del Sexo (Sex Week: Unscrewing Ourselves), que analiza nuestra salud sexual con detenimiento».

En una de las escenas más memorables de la película Brokeback Mountain de 2005, el personaje de Heath Ledger utiliza su propia saliva para lubricar su pene antes de penetrar a Jake Gyllenhaal. Los personajes se encuentran en una situación furtiva, sin lubricante, pero no pueden detener su deseo. Aquí, el acto de usar saliva como lubricante representa tanto la pasión como lo primitivo. Estos vaqueros se entregaron al calor del momento y sus fluidos corporales lubrican los engranes de su deseo.

Sí, hay una imagen romántica del uso de la saliva como lubricante en la comunidad gay que probablemente sea más antigua que Brokeback Mountain. Mr. S Leather, con sede en San Francisco, es una tienda de entretenimiento adulto que vende un producto llamado Spit Lube H2O que tiene la apariencia y la sensación espesa de la saliva. «Escupe en el orificio de tu novio y dale profundo», reza el eslogan. De hecho, cuando se seca, puedes utilizar un poco de saliva para reactivar el lubricante. El magnate del porno gay Paul Morris glorifica la saliva en varias de sus películas extremas y sin límites (incluyen sangre y moretones reales). Comenta sobre una escena: «Así debería ser el sexo entre hombres: sin lubricante, escupir y meter, acción dura». Escupir para coger es una forma más cruda y de alguna manera más auténtica de tener sexo gay en la estética sexual primitiva de Morris.



«Algunos dirán que el mejor sexo no se planea. Puedes decir que es un fetiche, pero creo que la gente quiere una experiencia sexual que se sienta real y durante la cual tengan una conexión física o incluso emocional auténtica. Me parece que el uso de la saliva puede ser parte de ello», dice Vincent Cornelisse, practicante general y especialista en salud sexual del Centro de Salud Sexual de Melbourne, Australia.

Cornelisse y su equipo observaron que escupir era una actividad central en la experiencia sexual de muchos hombres gay, y quería comprender mejor los factores de riesgo asociados a esta práctica. «Creemos que la gonorrea de garganta es un poderoso impulsor de la propagación de la gonorrea», opina Cornelisse.

Demostraron que esta hipótesis es correcta. En un estudio de 2016 conducido por el Centro de Salud Sexual de Melbourne, descubrieron que había una relación importante entre los casos de gonorrea rectal y el uso de saliva como lubricante. El estudio concluye que casi la mitad de los casos de gonorrea rectal podrían ser eliminados si los hombres que se acuestan con hombres (MSM) dejaran de usar la saliva de sus parejas para tener sexo anal. Parte de la razón de estas estadísticas dramáticas es que la gonorrea puede no ser diagnosticada y por tanto fácil se contagiar.

«La gonorrea del pene usualmente es muy evidente, produce una secreción amarilla y lechosa; pero la gonorrea de garganta casi nunca provoca síntomas, así que la gente no sabe que es portadora y entonces no saben que necesitan tratamiento», dice Cornelisse. «A partir de la garganta, la gonorrea puede propagarse a otra garganta, a un pene o un ano. Desde el ano, que por lo regular no presenta síntomas, realmente sólo puede extenderse a un pene, o quizá a una garganta si alguien tiene una lengua particularmente talentosa».

La gonorrea de la garganta está relacionada con la resistencia a los antibióticos: super gonorrea. Debido a que la gonorrea permanece sin tratamiento en la garganta, puede absorber material genético con otras bacterias de esta cavidad, por ejemplo los estreptococos. Cuando esta bacteria recibe un tratamiento antibiótico inadecuado o incorrecto, puede volverse resistente a los medicamentos de primera línea.

«Sospechamos que conseguir el control de la gonorrea de garganta puede ser importante para prevenir el desarrollo de una resistencia antibiótica», dice Cornelisse.

Reducir la tasa de todas las gonorreas requiere de una aproximación múltiple. Primero habrá exámenes de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en poblaciones de alto riesgo, mismas que deben incluir muestras orales. Alentar a los hombres gay para que utilicen lubricante comercial para tener sexo anal, y no escupir, también debe reducir su propagación. Los condones siguen siendo la herramienta más efectiva para reducir la propagación de todas las ITS; sin embargo, el trabajo de Cornelisse demuestra que las ITS se transmiten de maneras más complejas durante el sexo anal sin condón. Los comunicados de Salud Pública deberían entender estas complejidades, así como las realidades sobre cómo tienen sexo los hombres gay.

Vale la pena señalar que el sexo anal con bastante lubricante es mucho más placentero para todos los involucrados. Ningún profesional de la salud —o consejero sexual que escriba en medios— dirá «sólo escúpete el pene y mételo». Quizá es mejor enseñarle a los hombres gay que coger con saliva es más una fantasía que una realidad. Incluso en el porno, donde parece que el sexo es natural y espontáneo, se utilizan grandes cantidades de lubricante.

«Sí, todo es más lúbrico», dice mister Pam, directora porno veterana y directora de fotografía para Naked Sword (Espada Desnuda). Es conocida por crear porno tan exquisito por sus tomas y fluidos brillante como cualquier película hollywoodense. Sus actores están bien lubricados para que duren escena tras escena, pero las estrellas también evitan el lubricante que gotea y distrae la vista. En el set, mister Pam tiene botellas industriales de Swiss Navy o Gun Oil Lube, además tiene rollos y rollos de servilletas de papel para limpiar todo. A menudo graba con lubricante a base de silicón, porque puede tener una duración mayor… tanto que puede manchar las sábanas de manera permanente, lo cual Pam justifica como parte de los gastos de producción al hacer porno.



Siendo una mujer biológica, mister Pam ha aprendido mucho grabando porno gay. «Yo tengo zonas que se lubrican solas, pasé años sin usarlo. Pero sí tengo que decir que hace del sexo algo más disfrutable y prolongado.

En cuanto al sexo vaginal con lubricante, no existe un cuerpo de evidencias concluyente sobre el tema. Existen algunas teorías acerca de que los lubricantes comerciales pueden alterar el pH vaginal y provocar infecciones, pero la evidencia no es clara ni concluyente. No existen estudios sobre el uso de saliva como lubricante durante el sexo vaginal y las infecciones en esta zona. Pero, suponemos que si la saliva en el sexo anal provoca mayores índices de gonorrea, hacer lo mismo en la vagina probablemente no sea buena idea.

La mejor manera de tener sexo, ya sea vaginal o anal, es tener sexo cómodo para ambas partes, especialmente para el receptor. La fantasía de ser atrapados en el momento y «meterlo» quizá tenga que ser moderada, ya que resulta en uno de los escenarios sexuales más riesgosos.