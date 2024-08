Lo que siempre quisiste saber sobre los pedos vaginales

Pedos por la vagina. Como concepto están presentes en la consciencia cultural. Como función corporal, quizá es una de las más incomprendidas. Leí algunos estudios científicos al respecto y conversé con Angela Jones, una ginecóloga obstetra establecida en Nueva Jersey, para saber todo sobre los gases vaginales.

¿Qué son los pedos vaginales?

El término queef se refiere a la liberación de aire desde la vagina. “Sería un término más ‘políticamente correcto’ para los pedos vaginales», dice Jones. «Nadie quiere decirlo, porque parece demasiado crudo. Pero en resumen eso es”. Aunque algunas mujeres pueden echar pedos a voluntad cuando el aire está dentro de su vagina, el queefing es una respuesta involuntaria del cuerpo. La vagina es un tubo que tiene una terminación compuesta por pliegues llamados «rugosidades», explica Jones. “El aire puede quedar atrapado en estos pliegues y cuando se libera, se libera. Sale un pedo por la vagina».

Si los pedos son aire que sale por la vagina, la siguiente pregunta es: ¿Exactamente cómo llega el aire adentro? Una revisión de los textos científicos de 2017, dirigida por Hedwig Neels, sugirió que los pedos vaginales por lo general suceden cuando los músculos alrededor de nuestros órganos reproductores están relajados y por lo tanto permiten que entre más aire a la vagina. Según un estudio iraní, esto ocurre con mayor probabilidad durante el sexo con penetración, aunque también puede ocurrir durante el dedeo y el sexo oral. Los ejercicios que involucran cambios de postura (por ejemplo, el jogging y las sentadillas) también pueden provocar que el aire se mueva adentro y fuera de la vagina. Ciertas posiciones relajan más los músculos; la posición de perrito en el dormitorio y la posición del perro boca abajo en la clase de yoga son los principales causantes de los pedos vaginales.

¿Pedorrearse por la vagina es sano?

La respuesta rápida es: sí, en la mayoría de los casos estos pedos son sanos; es sólo aire que entra y sale de un espacio. Jones me dice que es completamente normal. «Es una función natural del cuerpo», dice. «Al hablar sobre el tema, se vuelve menos tabú y por tanto tendrás menos pena si te pasa».

Hay dos condiciones clínicas que pueden provocar el queefing, sobre todo fístulas rectovaginales y prolapsos de los órganos pélvicos (POP). Las fístulas rectovaginales son poco comunes y por lo regular son consecuencia de la enfermedad de Crohn o un parto demasiado prolongado. Los POP son más comunes, pero tienden a suceder en personas mayores como resultado de un parto, cirugía u obesidad. En cualquiera de estos casos, ya habrías recurrido a algún servicio médico antes de echar cualquier pedo vaginal. También vale la pena recordar que ninguna de estas condiciones son causas importantes de estos aires; un estudio de 2015 no indicó ninguna diferencia en las tasas de pedos vaginales entre mujeres con y sin POP.

¿Qué tan común es echar pedos por la vagina?

Dado que el queefing es una función corporal normal, existe poca investigación académica sobre su prevalencia. Sólo unos cuantos estudios de caso se publicaron a finales de los 90 y a principios de los 2000, pero tuvimos que esperar hasta 2009 para obtener un estudio de población general con una muestra decente. Esta encuesta indicó que —entre la mayoría de mujeres blancas holandesas de entre 45 y 85 años— el 12.8 por ciento de las mujeres se echan pedos por la vagina. De manera similar, el estudio iraní que citamos antes, encuestó a un grupo más amplio de mujeres entre 18-80 años y sugirió que el 20 por ciento de ellas nunca había experimentado los pedos vaginales.



Luego de un rápido vistazo en Reddit queda claro que hay bastantes anécdotas que revelan qué tan comunes son los pedos por la vagina. En una publicación, una mujer comenzó diciendo «ES TAN NORMAL», antes de asegurar «si me pasa cuando estoy teniendo sexo con mi pareja lo ignoramos o nos reímos”. De manera similar, un hombre declaró que en su experiencia «es algo aleatorio e inesperado, pero muy común. Con el gran sexo, se escuchan grandes sonidos”.

Jones está de acuerdo, y está dispuesto a acentuar lo común que es. «Si tienes un pene saliendo y entrando en tu vagina, va a entrar aire; por lo tanto, los pedos son comunes durante o después del sexo, así como durante el ejercicio”.

¿Cómo reacciona la gente al sonido en la cama?

No existen grandes encuestas sobre la visión masculina respecto al queefing, pero claro que hay muchos individuos en línea dispuestos para compartir sus opiniones. Las respuestas de los hombres ante los pedos vaginales en esta publicación de Reddit varían desde los neutrales hasta los que incluso se excitan. Un hombre sugirió que no le importa: “La única interrupción que podría suceder luego de un pedo es reírme con mi pareja, luego regresamos a la acción”. Otro hombre aseguró que le prenden los pedos: “Parece que estoy en las minorías, pero creo que es sexy». De hecho, hay una pequeña comunidad de hombres que se identifican como fetichistas de los pedos vaginales.

Los dos estudios citados anteriormente arrojan un poco de luz sobre la idea que tienen las mujeres sobre los pedos de su vagina. De las mujeres holandesas que experimentan el queefing, 24 por ciento reportó que no había molestias al respecto y 72.6 por ciento dijo sentirse un poco incómodas. El estudio iraní nos ofrece un poco más de contexto. Sólo al 10 por ciento de las mujeres iraníes que se echan pedos vaginales durante el sexo les molestó esa situación. Sin embargo, este número se dispara hasta el 92 por ciento entre las mujeres que padecen del queef durante actividades cotidianas y el 53 por ciento entre las mujeres que les sucede cuando hacen ejercicio. Estas cantidades podrían reflejar que se acepta este tipo de pedos durante el sexo —una actividad casi siempre privada— y la potencial vergüenza de echarse pedos vaginales en escenarios más públicos, donde podría ser confundido con una flatulencia gástrica.

Los comentarios en línea entre mujeres al respecto indican un rango muy amplio de sentimientos. Una mujer comenzó una discusión en Reddit al decir que ella echa pedos durante el sexo y que «es súper vergonzoso y me quita lo excitada al momento”. En otra parte de la discusión, otra mujer explicó que «solía sentirme muy avergonzada también hasta que tuve sexo con un chico y mi vagina se echó un pedo, él sonrió y dijo ‘vagina habla’… me cambió la perspectiva por completo”.

En resumen, las reacciones de las mujeres ante el queefing quizá dependan de qué tanto saben sobre el tema. «Si sabes lo que es, lo más probable es que te sientas tranquila. Si no sabes, seguro te sentirás apenada”, me dice Jones, “pero no deberías. El conocimiento es la mitad de la batalla”.