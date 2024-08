Los penes se encogen con la edad

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

¿El tamaño del pene importa o no? La respuesta es sí. Los resultados de la investigación que se describe a continuación no son necesariamente contradictorios, sino que hablan de la complicada relación que las personas tienen con el pene o con los penes en sus vidas. La recopilación de datos de los defectos del pene y la ubicuidad de la pornografía también han contribuido a preocuparse por el tamaño. Por eso, a continuación veremos las verdades acerca de por qué es importante el tamaño.

Videos by VICE

En 2015 los penes eran unos centímetros más pequeños que en 1948.

En realidad, es probable que los penes no se hayan encogido después de la Segunda Guerra Mundial, sino que la forma en que se recopilan los datos sobre el tamaño del pene ha mejorado enormemente y ha impulsado el promedio hacia adelante.

Cuando Alfred Kinsey realizó el primer estudio importante sobre el tema, le pidió a los participantes del estudio que se midieran el pene. Los voluntarios eran 3,500 estudiantes universitarios. Esta cohorte no es totalmente representativa de la población en general y puede ser que, por accidente o diseño, algunos de esos números hayan sido inexactos. En el ’48, Kinsey encontró que la longitud promedio con erección era de 15.77 cm y una circunferencia promedio de 12.31 cm.

Relacionados:

Desde el estudio de Kinsey, se realizó una muestra más representativa, supuestamente por urólogos taciturnos que usan reglas de metal frío bajo una iluminación de tubo fluorescente implacable. Probablemente te preguntarás si estas condiciones podrían explicar la nueva longitud promedio del pene erecto, que se reduce a 13.10 cm, con una circunferencia de 11.66 cm. Sin embargo, en realidad, es más probable que se haga con tamaños de muestra más grandes y más diversos de manera demográfica.

La ansiedad provocada por el tamaño del pene no está relacionada con su tamaño real

Un estudio realizado en 2013 por el investigador David Veale encontró que incluso los hombres que eran promedio o por encima de la media expresaban sentimientos de insuficiencia y vergüenza cuando se trataba de sus miembros. “Muchos hombres que vienen a verme con inquietudes sobre su tamaño miden el promedio, a veces, más grandes que el promedio”, confirma el urólogo James Elist, de Beverly Hills. Veale y su equipo encontraron que la ansiedad por el tamaño del pene era más alta entre los hombres homosexuales, bisexuales y mayores. Existe la teoría de que los hombres homosexuales y bisexuales son más propensos a sentir vergüenza ya que tienen más probabilidades de comparar partes del cuerpo con otros hombres, mientras que en los hombres mayores, la ansiedad puede deberse al hecho de que…

Los penes se encogen con el tiempo

Puede darse el caso de que, a medida que envejezcas, tu pene y testículos se vuelvan un poco más pequeños. “Si el pene erecto de un hombre mide 15 centímetros de largo cuando tiene 30 años, podría cambiar a 12 centímetros cuando alcance los 60 o los 70”, dice el urólogo Irwin Goldstein, con sede en Filadelfia. Puedes echarle la culpa a la acumulación de depósitos de grasa en las arterias, lo que reduce el flujo de sangre al pene. Esto, me dice, puede causar el desgaste de las células musculares en los tubos esponjosos de tejido eréctil dentro de tu pene.

Pero espera, hay más: con el tiempo, las cicatrices causadas por pequeñas lesiones repetidas en el pene durante las relaciones sexuales o las actividades deportivas pueden hacer que se forme tejido de cicatriz. La acumulación tiene lugar en la envoltura que rodea los tejidos eréctiles esponjosos en tu pene y puede reducir el tamaño general y limitar el número de erecciones. Recientemente escribí algo sobre cómo mantener tu pene joven y en excelentes condiciones. Aquí.

Al parecer, los hombres gay tienen el pene más grande

Un estudio de 1999 publicado en Archives of Sexual Behavior encontró que los penes de los gays tienden a ser 0.84 centímetros más largos que los de sus homólogos heterosexuales. Algo que vale la pena mencionar: a pesar de los 51 años posteriores al estudio de Kinsey, los investigadores aceptaron medidas que se hicieron los mismos participantes.

Sí, hay una forma correcta de medir un pene

De hecho, escribí un artículo completo sobre la forma correcta de medir un pene erecto. Aquí tienes.

Las mujeres prefieren los penes grandes que los penes promedio

La verdad fue revelada en este estudio. Investigadores de la Universidad de California y la Universidad de Nuevo México le dieron a algunas mujeres 33 modelos de pene 3D de diferentes tamaños que estaban hechos de plástico azul rígido e inodoro. Luego, les pidieron a las 75 participantes del estudio que tenían entre 18 y 65 años que eligieran el modelo que representaba el tamaño de su pene ideal en una pareja a largo plazo. La respuesta promedio fue de 16 cm de longitud y 12.2 cm de circunferencia. Curiosamente, para una experiencia sexual de una sola vez, el pene plástico promedio que eligieron las mujeres era un poco más grande, de 16.3 cm de largo y 12.7 cm de circunferencia.

Con respecto a la discrepancia a corto/largo plazo, los autores del estudio teorizaron que: “[Las mujeres] pueden preferir un pene más grande para el sexo a corto plazo, porque una sensación física mayor compensa la reducción de conexión psicológica”.

Añadieron que lo más grande no siempre puede ser mejor a largo plazo porque “el coito vaginal causa desgarres en la mucosa vaginal, por eso las mujeres pueden preferir un pene más pequeño con menos probabilidades de lastimar su fisiología a largo plazo”.

La longitud del pene puede incrementar sin necesidad de cirugía

Si quieres un pene más largo y puedes lidiar con la realidad de que te estiren el pene durante horas al día, estás de suerte. Puedes usar el “método de tracción”, en el que un extensor de pene te lo estira. Con el tiempo se ha demostrado que el pene se alarga. Un estudio italiano encontró que este método un tanto medieval dio lugar a un aumento promedio de 2.3 cm de longitud mientras estaba flácido, y 1.7 cm erecto.

O con cirugía

Un implante de pene diseñado por el urólogo James Elist mencionado anteriormente, puede aumentar la circunferencia del pene del paciente a más de cinco centímetros. De hecho, eso era lo que pretendía hacer. Lo que Elist no esperaba cuando comenzó a hacer este implante en 2004, fue que el peso del implante sacaría más del pene interno fuera del cuerpo. Elist no garantiza ganar longitud, pero dice que la mayoría de los receptores ven una mejoría en la longitud y circunferencia.

El sexo oral hace que te crezca el pene

Si quieres un pene más largo pero no quieres someter tu pene a cirugía u horas de estiramiento, es posible que te interese un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine que encontró que durante el sexo oral, los hombres dicen que el pene les mide más que cuando practican otro tipo de sexo. Debby Herbenick, investigadora sexual, directora de estudio y coautora del libro de 2012, Great in Bed, le dijo a Live Science que: “No sabemos si eso significa que el sexo oral les excita más y tienen una erección más grande, o si los hombres que tienen penes más grandes podrían tener más sexo oral en primer lugar”.

Los penes en la pornografía son casos excepcionales

El pene grande es ubicuo en el porno. El resultado real es que la pornografía ha distorsionado completamente nuestro concepto de lo que es “normal”, especialmente la percepción de los hombres heterosexuales que rara vez ven una erección en la vida real además de la suya. Las estrellas porno son un grupo auto-seleccionado. Sus proporciones superiores a la media y su capacidad para lograr y mantener erecciones frente a un equipo de producción los convierte en un grupo realmente extraordinario.

La mayoría de los hombres que buscan tratamiento para la afección llamada “pene corto” (más pequeño que 4 centímetros cuando está flácido y menos de 7 centímetros cuando está erecto) en realidad están dentro del tamaño normal del pene, según un estudio realizado en 2005. En el estudio de 92 hombres que buscaron tratamiento para el pene corto, los investigadores encontraron que ninguno calificaba para el síndrome. Cuando los investigadores observaron más de 50 estudios que abarcan el curso de 60 años, encontraron que el 85 por ciento de las mujeres estaban satisfechas con el tamaño del pene de su pareja, mientras que solo el 55 por ciento de los hombres se sentía bien con respecto a sus penes.