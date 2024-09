Por esta razón algunas personas se desmayan cuando ven sangre

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Un verano antes de mi tercer año de universidad, fui a Londres con mi hermana. Había planeado todo un itinerario: el Big Ben, tomar té, el London Eye y, para un toque escalofriante, el tour de Jack el Destripador. El tour, que sigue el rastro de los horripilantes asesinatos en toda la ciudad, comenzó bien, aunque un poco perturbador. Pero luego en Mitre Square, mientras nuestro guía detallaba con entusiasmo el destino desafortunado del riñón, el útero y la cara de Catherine Eddowe, perdí la visión. Mis sienes palpitaban fuertemente, empecé a sudar frío, y los sonidos se convirtieron en ecos distorsionados. Cuando regresé en sí, estaba tirada en la parte inferior del poste sobre el que me había apoyado, y el grupo del tour -incluida mi hermana- no estaba ahí.

De alguna manera me encontré con el grupo y pasé por alto el incidente. Hasta que fuimos al teatro The Globe al día siguiente para ver a Titus Andronicus, y casi pierdo el conocimiento cuando un personaje subió al escenario con la lengua cortada y «sangre» saliendo de su boca. Después, la comida y un poco de sidra atenuaron el trauma de ese momento, pero ese viaje marcó el comienzo de episodios similares durante años (incluida, la semana pasada, cuando casi me desmayo en el metro mientras escuchaba un podcast sobre una lesión de uña).

Si bien la afinidad de las masas por Game of Thrones sugiere que las personas generalmente no se desmayan al ver mucha sangre, es bastante común que suceda y tiene varios nombres, sin embargo, el «síncope vasovagal» es el término que he visto con más frecuencia y el que usaremos aquí. El nombre se refiere a las señales que se transmiten a través del nervio vago al corazón y los vasos sanguíneos cuando una persona se asusta (muchas veces al ver la sangre), lo que resulta en aturdimiento o desmayo.

«El síncope vasovagal puede iniciarse por una serie de factores: estrés emocional, dolor y miedo», dice Rick Pescatore, director de investigación clínica del Crozer Keystone Health System en Pennsylvania. «En respuesta al desencadenante, el nervio vago se dispara, desacelera el corazón y hace que los vasos sanguíneos se dilaten». Esto, a su vez, significa que menos sangre llega al cerebro, causando mareos, pérdida de visión y audición, y desmayo. El síncope vasovagal, entonces, es básicamente un esfuerzo equivocado del nervio vago: al tratar de tranquilizarte, se sobrepasa y hace que te desmayes.

Todavía no está claro qué es lo que causa este fallo, aunque tiene que ver con algo llamado «arritmia sinusal respiratoria» o el funcionamiento del nervio vago. «Los problemas ocurren cuando el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático se interrumpe», dice Jamal Benhamida, un patólogo con sede en Nueva York, refiriéndose al sistema nervioso que evita que el cuerpo use energía en exceso y el que controla una «lucha o huida» al reflejo de estrés, respectivamente. «El nervio vago se vuelve hiperactivo, lo que provoca una disminución rápida de la frecuencia cardíaca, y eso resulta en una disminución de la sangre que se bombea al cerebro». Según Pescatore, esto pudo haber sido una adaptación evolutiva a la hemorragia y a disminuir el flujo sanguíneo después de una lesión («como cerrar la llave de una manguera con fugas», como él lo describe).

«Cuando te desmayas, caes al suelo, y eso te devuelve la conciencia», dice Jacob Lafo, un becario de neuropsicología de la Universidad de Brown, que describe una característica extraña que nuestro cerebro utiliza para protegerte de permanecer inconsciente durante demasiado tiempo. «Es un mecanismo de protección que redistribuye la sangre de vuelta al cerebro».

El síncope vasovagal es solo uno de muchos tipos de síncopes. Resulta que las personas se desmayan por un montón de razones: por presión sinusal, por deshidratación, por pararse demasiado tiempo, por el calor, e incluso durante o después de orinar. Aún así, el síncope vasovagal es, por mucho, el más común, representando aproximadamente a dos tercios de los casos que se presentan en las salas de emergencia, dice Pescatore. «Sin embargo, su relación con la fobia a la sangre es mucho más rara», dice. «Menos del 5 por ciento de las personas lo experimentan».

Más allá de una predisposición genética, varios factores informan por qué, por ejemplo, me mareo durante un episodio sangriento de The Handmaid’s Tale, mientras que mi esposo no. Por un lado, el síncope vasovagal es más común en las mujeres, lo que probablemente se relaciona con el tamaño corporal y la frecuencia cardíaca, ya que las mujeres tienden a tener mayores ritmos cardíacos en reposo que los hombres. Como anécdota, Lafo también observa que, de los pacientes a los que ha evaluado por síncope vasovagal, «muchas de las mujeres eran muy pequeñas, más flacas y tenían complexiones más pequeñas. Es muy raro que le pase a una persona con sobrepeso». Esto podría ayudar a explicar el hecho de que yo, una mujer pequeña, no puede resistir ver cosas sangrientas, mientras que mi esposo, un hombre robusto, puede seguir con los ojos pegados a la pantalla.

Los jóvenes también tienden a experimentar un síncope vasovagal con más frecuencia que sus contrapartes mayores, me dice Benhamida. «He escuchado una teoría que sugiere que el sistema nervioso es más receptivo en la juventud, y puede responder rápidamente, a veces demasiado rápido», dice.

Entonces, ¿qué debe hacer una persona predispuesta en un mundo lleno de factores que pueden desencadenar un desmayo? Además de evitar los desencadenantes, manténte hidratado y mantén estables tus electrolitos, que ayudan a regular la función nerviosa y muscular. Y si comienzas a sentir un síncope vasovagal (y sentarte no es opción), Lafo recomienda emplear algunos movimientos: «Entrelazar las manos y jalar de los brazos en direcciones opuestas, apretar los bíceps, contraer los muslos. Cualquier contracción muscular es buena porque bombea sangre hacia tu cerebro». ¿Lo peor que puedes hacer? Apoyarte contra algo, como un poste, porque esta postura pasiva permite que más sangre se acumule en tus piernas y hará que te desmayes. Oops.

Existe otra forma potencial de evitar el síncope vasovagal: el control percibido. En un estudio de 2015, los participantes fueron divididos aleatoriamente en grupos de «control percibido» y «control no percibido» y luego mostraron un video de una cirugía de la válvula mitral, que se sabe desencadena el síncope vasovagal. A los del grupo de «control percibido» se les dijo que podían decidir cuándo querían tomar un descanso. Los hallazgos fueron bastante claros: quienes sintieron el control experimentaron significativamente menos síntomas vasovagales y ansiedad. Entonces, si estás viendo una película sangrienta con alguien, tal vez pregúntale a tu pareja si le puedes adelantar cuando las cosas se vuelvan demasiado intensas: la investigación inicial sugiere que el solo hecho de saber que existe esa opción puede marcar una gran diferencia.

Sin embargo, todos estos factores potencialmente mitigantes son probablemente mucho menos convincentes que el resultado final real sobre el síncope vasovagal. Como dice Pescatore, «si bien estos episodios pueden ser aterradores y desconcertantes, no son tan peligrosos y después de un breve período de descanso, el paciente no tiene que preocuparse por nada».

Excepto, por supuesto, por Jack el Destripador. Ese tipo era real.