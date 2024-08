Por qué deberías dormir boca arriba y no sobre tu estómago

Duermo boca abajo y así lo he hecho toda mi vida. El hecho de que algunas personas puedan dormir en posición fetal o con sus extremidades extendidas como estrella de mar está más allá de mi comprensión, así como la gente que puede dormir sentada en el camión con la boca completamente abierta.

Pensaba que mi posición favorita para dormir era tan superior que nunca cuestioné si era sana o no hasta que me encontré con un vendedor el verano pasado. Le expliqué al empleado que quería salir a acampar, pero no tenía idea qué clase de equipo necesitaba. Una colchoneta parecía un buen inicio, así que probé una naranja. Me acosté boca abajo, levanté mi rodilla izquierda y doblé mis brazos bajo mi cabeza.

El dependiente me miró con preocupación. «No duermes así, ¿verdad?”, preguntó. “Es muy malo para tu cuello y espalda». Estaba tan sorprendido por su comentario como por el precio de las colchonetas, 200 dólares. ¿Había arriesgado mi salud durante más de 9,500 noches?

Para convencerme de que mi posición favorita para dormir no era un problema, llamé a Hidde Hulshof, un terapeuta físico en Holanda que se especializa en dormir. También es el fundador de Slaapfysio, una plataforma que investiga la influencia del comportamiento y los elementos relacionados con el sueño en las dolencias físicas.

Tonic: Vayamos al grano: Duermo boca abajo. ¿Es malo para la salud?

Hidde Hulshof: Sí. Físicamente, es una posición antinatural, mala para el cuello y espalda. Tu cuello se voltea de forma que bloquea tu vértebra cervical superior, lo cual puede provocar dolores de cabeza y problemas en el cuello. Además, esta posición genera presión en tus articulaciones y vértebras de la espalda baja. Tu espalda baja es cóncava, así que si te dejas caer en el colchón, las vértebras inferiores quedan en una posición que desafía su forma natural. Y esto con el tiempo puede generarte problemas.

Entonces, ¿qué sucede exactamente?

El cartílago entre las articulaciones de tu cuello y la espalda baja se desgasta más rápido. Como resultado, los huesos pueden frotarse entre ellos, lo cual causa síntomas dolorosos. En el peor escenario posible, desarrollarás artrosis y puede convertirse en una enfermedad crónica. Una vez que la tienes, el dolor no desaparece.

Bueno, tengo problemas…

La pregunta es si eres realmente una persona que duerme boca abajo. La posición en la que te quedas dormido quizá no es la posición que mantienes cuando duermes. Hay muchas personas que creen que duermen boca abajo, pero en realidad la mayor parte de la noche están de lado o boca arriba. Sugiero que hagas un examen con un fisioterapeuta o un experto en camas, o podrías grabarte durante la noche. Nuestras pruebas demuestran que sólo el seis por ciento de la gente duerme sobre su estómago.

¿Qué pasa si resulta que, en efecto, duermo boca abajo?

Si quieres evitar complicaciones a la salud, es mejor que duermas en otra posición. Sin embargo, dormir boca abajo no necesariamente significa que tendrás problemas. Moverte mucho durante la noche hace toda la diferencia; algunas personas duermen sobre sus estómagos durante tres horas seguidas, mientras que otros cambian de posición luego de algunos minutos. En promedio, cambiamos nuestra posición para dormir 38 veces por noche.

¿Cuál es la mejor posición para dormir?

El peso de tu cuerpo se divide mejor cuando duermes en tu espalda. Además, no agrega presión a tu espina dorsal, si es que duermes en un buen colchón. Un colchón que es demasiado duro no puede darte soporte en la curvatura de tu espalda baja y un colchón demasiado suave también puede ser problemático: la parte media del cuerpo es pesada y si se hunde en el colchón demasiado, genera presión en tus articulaciones pélvicas.

Y, ¿qué pasa con las personas que duermen de costado?

Dormir de lado también es bueno. Si duermes boca arriba y roncas, es mejor que duermas de lado. Cuando duermes sobre tu espalda, tu lengua puede obstruir ligeramente tu garganta. Por tanto tu respiración podría dificultarse tanto que algunas personas padecen apnea del sueño.

Sin embargo, también es posible que el dormir de lado provoque presión localizada en tus hombros o caderas. Por ejemplo, si tienes un torso amplio y duermes en un colchón firme, te pueden incomodar los hombros. Como resultado, podrías adoptar una posición intermedia, en donde levantes el muslo y gires la columna vertebral, esa posición es tan mala como dormir boca abajo.

¿Es posible cambiar tu posición para dormir?

Sí, pero no sucederá sólo queriéndolo. Necesitas un incentivo. Antes, los fisioterapeutas aconsejaban a la gente colocar una bola de tenis en el estómago para cuando intentaran dormir de lado. Hoy en día, puedes colocar una almohada para embarazadas junto a ti. Es una almohada con forma de serpiente que evita que gires o quedes en una posición intermedia.

¿Qué debería hacer si quiero seguir durmiendo boca abajo?

Te recomendaría que utilices aditamentos adecuados para dormir, como un colchón duro y quizá una almohada bajo tu pelvis y estómago para reducir la presión en tu espalda baja.

La investigación sobre este tema aún es limitada, por lo que no hay números duros respecto a la cantidad de personas que duermen boca abajo y quienes desarrollan dolor de cuello y espalda. Varios expertos del sueño, incluyendo a los médicos holandeses Hagit Raijter y Thomas Santosh, también piensan que dormir sobre tu estómago no es saludable.