Hay un psicópata en todos nosotros

En el exitoso show de T.V de la BBC, Killing Eve, Villanelle, una asesina psicópata, le dice a Eve, una operadora de servicios de seguridad, «Nunca deberías llamar psicópata a un psicópata. Les molesta». Luego hace muecas con sus labios para imitar a alguien que se siente molesto.

La mayoría de personas creen que saben lo que es un psicópata: alguien que no tiene sentimientos. Alguien que probablemente torturó animales por diversión cuando pequeño. Pero existen cinco cosas que probablemente no sabías sobre los psicópatas.



Hay algo de psicópata en todos nosotros

La psicopatía es un espectro, y todos nosotros estamos en algún lugar de ese espectro. Si alguna vez has mostrado falta de culpa o remordimiento, o no sentiste empatía con alguien, o has seducido a alguien para obtener lo que quieres (¿recuerdas esa última entrevista de trabajo?), entonces has manifestado un rasgo psicopático. Tal vez eres temerario en determinadas situaciones o has tomado grandes riesgos; también son rasgos psicopáticos.

No todos los psicópatas son «psycho».

Patrick Bateman en American Psycho y Hannibal Lecter en Silence of the Lambs son las representaciones típicas de los psicópatas en la cultura popular. Aunque es cierto que la mayoría de asesinos seriales son psicópatas, la gran mayoría de psicópatas no son asesinos seriales. Los psicópatas comprenden únicamente cerca del uno por ciento de la población general y pueden ser miembros productivos de la sociedad.

Su falta de emociones —como la ansiedad y el miedo— les ayuda a mantenerse en calma en situaciones aterradoras. Experimentos han evidenciado que tienen una respuesta de sobresalto reducida. Si alguien te asusta cuando estás viendo una película de terror, probablemente mostrarías una «respuesta de sobresalto exagerada», en otras palabras, te saldrías de tu propia piel. Los psicópatas reaccionan de una forma mucho menos intensa en esas situaciones que evocan miedo. Si acaso, se mantienen en calma. Este puede ser un rasgo útil si uno es un soldado, un cirujano, o parte de las fuerzas especiales.

Los piscópatas también pueden ser muy encantadores (incluso si es solo superficialmente) y tienen la habilidad de tomar riesgos confiadamente, de ser despiadados, orientados a las metas y tomar decisiones audaces. Esto los convierte en apropiados para ambientes como Wall Street, la sala de juntas, y el parlamento. Aquí, los psicópatas son más propensos a estar organizando un asesinato que a realmente llegar a asesinar.

Los psicópatas prefieren a Sex in the City sobre Little House on the Prairie.

Los psicópatas se encuentran más frecuentemente en ciudades. Prefieren lo que los psicólogos llaman una «estrategia de historia de vida rápida«. Eso significa que, se enfocan en aumentar sus oportunidades de apareamiento a corto plazo y su número de parejas sexuales en lugar de invertir mucho esfuerzo en apareamiento a largo plazo, paternidad, y estabilidad de vida. Esta estrategia se relaciona con una mayor toma de riesgos y un mayor egoísmo. También, las ciudades les ofrecen a los psicópatas mejores oportunidades para encontrar gente para manipular. También ofrecen mayor anonimato y, por lo tanto, un riesgo reducido de ser detectado.

Las mujeres psicópatas son un poco diferentes.

Aunque los hombres y las mujeres psicópatas son similares de muchas maneras, algunos estudios han encontrado diferencias. Por ejemplo, las mujeres psicópatas parecen ser más propensas a la ansiedad, los problemas emocionales, y la promiscuidad que los psicópatas masculinos.

Algunos psicólogos afirman que la psicopatía femenina, en cambio, es a veces diagnosticada como trastorno límite de la personalidad, caracterizado por emociones débilmente reguladas, reacciones impulsivas, y arrebatos de ira. Esto podría explicar por qué la mayoría de los estudios muestran que las tasas de psicopatía son menores en las mujeres.

Nuestra investigación más reciente evidencia que las psicópatas mujeres parecen preferir salir a corto plazo con hombres no-psicópatas, quizás como un juguete o para permitir fácil manipulación y engaño. Pero para relaciones a largo plazo, una mujer psicópata buscará a un compañero psicópata. Eventualmente, Dios los cría y ellos se juntan.

Los psicópatas sí tienen sentimientos.

Aunque los psicópatas sí muestran una falta de emociones específicas —como la ansiedad, el miedo, y la tristeza— ellos pueden sentir otras emociones, como felicidad, alegría, sorpresa, y disgusto de forma similar a como lo hacemos la mayoría de nosotros. Así que mientras ellos pueden luchar para reconocer rostros tristes o temerosos y son menos receptivos a las amenazas y los castigos, pueden identificar rostros felices y sí responden positivamente cuando son premiados.

Sin embargo, mientras que ganar una apuesta de cinco dólares puede hacerte feliz, un psicópata necesitaría una recompensa más grande para reaccionar. En otras palabras, pueden sentirse felices y motivados si las recompensas son lo suficientemente grandes. También se pueden enojar, por supuesto, especialmente como respuesta a la provocación, o frustrarse cuando sus metas son frenadas. Así que Villanelle tiene la razón, en cierta medida: uno puede herir los sentimientos de un psicópata, pero probablemente sentimientos diferentes y por razones diferentes.