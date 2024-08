¿Qué le sucede a tu cuerpo si empiezas a comer insectos?

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

El consumo regular de insectos crudos y cocidos es la norma para dos mil millones de personas con las que compartimos este pequeño planeta azul. Tan solo en Tailandia, 20,000 agricultores recolectan más de 7,500 toneladas de grillos anualmente. Si bien la mayoría de quienes se alimentan de insectos se concentran en los países tropicales en desarrollo, nos equivocamos al concluir que esto se debe a que los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas.

Videos by VICE

En ciertas partes de Asia, África y América del Sur, los insectos son considerados como un manjar. También es bien sabido que su crianza es mucho menos costosa que la de las aves de corral y el ganado, así como mucho menos dañina para el medio ambiente y, como estoy a punto de detallar, los insectos son tan nutritivos o más que la carne de res, cerdo, pollo y pescado. Además, el agua será un recurso cada vez más escaso en las próximas décadas, y criar 45 kilos de proteína de grillo requiere solo una dos milésima parte del agua necesaria para obtener la misma cantidad de proteína del ganado.

Por lo tanto, no es de extrañar que las Naciones Unidas nos insten a todos a seguir ese ejemplo y desarrollar un gusto por las 1,900 especies de insectos comestibles que se disfrutan sumariamente en otros lugares. En 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación publicó un informe que detallaba por qué los insectos podrían ser una solución nutritiva e incluso deliciosa para una creciente población mundial que necesita ser alimentada. A partir de los contenidos de ese informe, te enumeramos a continuación algunos de las beneficios que podrías obtener si convirtieras a los artrópodos en parte fundamental de tu dieta.

Podrías evitar la anemia

En agosto, un huésped Airbnb salió huyendo de mi departamento después de ver una pequeña cucaracha. Él y su novia no se dejaron convencer por mi explicación de que esto es Nueva York y ver un insecto no es nada fuera de lo común ni es causa de alarma. Les cuento esto para demostrar que las cucarachas provocan sentimientos de repugnancia que menoscaban el pensamiento racional, por lo que hacer que las personas empiecen a comerse estas criaturas aborrecibles no va a ser fácil, incluso si les dices que una porción de 100 gramos de cucarachas tiene 24 microgramos de vitamina B12, casi 10 veces la dosis diaria recomendada.

La vitamina B12 es muy importante. Los veganos a menudo toman B12 en forma de suplemento porque es difícil de conseguir en productos no animales. Esta vitamina mantiene los nervios y las células sanguíneas del cuerpo saludables y también ayuda a producir ADN, el material genético en todas las células. Si no obtienes suficiente de ella, enfermedades como las cardiacas, la anemia , y el daño al sistema nervioso se vuelven más probables. También es esencial para tener piel, cabello y uñas saludables, ya que ayuda en la reproducción celular y la renovación constante de la piel. La B12 también ayuda al cuerpo a producir metionina a partir de la homocisteína, dice Jonathan Valdez, portavoz de los medios de comunicación de la Academia de Nutrición y Dietética del Estado de Nueva York. “La metionina es la responsable de proporcionar un químico que crea ADN, ARN, hormonas, proteínas y lípidos”, dice. “También es responsable de la hemoglobina y es esencial para el metabolismo de las proteínas y las grasas”.

Si te resulta imposible comerte una cucaracha, tal vez como fuente de vitamina B12 quieras probar las termitas o los grillos (y para quienes son melindroso pero tienen curiosidad, hay también harina de grillo). De acuerdo con Crickstart, una compañía que fabrica barras energéticas, licuados, galletas saladas y mezclas de aperitivos a partir de grillos, estos insectos contienen siete veces la cantidad de B12 que contiene el salmón y más de 50 veces la del pollo en peso seco. Una sola porción de 36 gramos de harina de grillo Chapul te proporciona el 100 por ciento de la cantidad diaria recomendada de B12. Compañías como Exo Protein también hacen bocadillos y barras energéticas de grillo que pueden ayudarte en la transición y cuando estés listo, felizmente te venderán grillos enteros tostados en cinco sabores un poco más familiares que el sabor a “tierra”.



Podrías ganar algo de músculo y tener un poco más de energía.

Los gusanos de la harina, también conocidos como Tenebrio molitor, son la forma larvaria del escarabajo gusano de la harina. Aunque algunas culturas los han considerado tradicionalmente como una plaga que se alimenta de granos, otras han desarrollado el feliz hábito de sazonarlos y asarlos. Las moscas caseras son molestos y asquerosos insectos come caca, pero por otro lado, son altamente nutritivas. Hay casi 20 g de proteína en una porción de 100 g de moscas, aproximadamente lo que cabe en una copa de vino. Los niveles de zinc, niacina y magnesio de las moscas son exorbitantes, no solo superan a todos los demás insectos estudiados, sino que también superaron al salmón, el pollo y la carne de res con los que los investigadores los compararon. La niacina, también conocida como vitamina B3, ayuda al cuerpo a convertir los carbohidratos en glucosa, la cual el cuerpo utiliza para producir energía.

De todos los insectos comestibles más comunes, los gusanos de la harina contienen la mayor cantidad de proteínas: una porción de 100 g de gusanos (que sería aproximadamente un tazón de cereal lleno) contiene 24 g de proteína. Para poner eso en perspectiva, los gusanos de la harina en realidad superaron al salmón del Atlántico en poder proteico. Una porción equivalente de este salmón contiene solo 19.84 g de proteína. En tanto que, cien gramos de carne molida magra al 90 por ciento tiene tan solo un poco más de proteína, con 26 g. Los gusanos de la harina también cuentan con niveles más altos de los aminoácidos isoleucina, leucina, valina, tirosina y alanina; son más bajos en grasa; y no contienen todo ese metano que es un importante contribuyente al cambio climático.

Tener una dieta rica en gusanos de la harina y productos derivados como la proteína en polvo de los gusanos de la harina, podría acelerar tu metabolismo de dos maneras. Primero, te estarías preparando para conservar o incluso ganar masa muscular. Valdez dice que la recomendación para mantener los músculos es consumir de 25 a 30 g de proteína en cada comida, lo que obtendrías en aproximadamente 100 g de gusanos de la harina (un poco más de una taza llena). Segundo, toda esa proteína adicional podría estimular el efecto térmico de los alimentos, ya que el cuerpo quema más energía al procesar las proteínas que al procesar los carbohidratos o las grasas. También te sentirás más lleno después de comer todos esos Tenebrio molitor: en 2012, los investigadores de la Universidad de Lyon en Francia descubrieron que las proteínas dietéticas digeridas estimulan algo llamado receptores mu-opioides, los cuales pueden reducir el apetito.

Posiblemente disminuya tu presión arterial

De vuelta a los grillos, estos contienen una cantidad de potasio similar a la de la carne de res. Comer todos esos grillos ricos en potasio puede ayudarte a evitar una amplia variedad de problemas cardíacos, ya que una de las muchas cosas que el potasio hace es disminuir la presión arterial. Un estudio de personas con presión arterial alta descubrió que consumir el mineral disminuyó la presión arterial sistólica, que es el número más alto, en aproximadamente ocho puntos.

El potasio también es excelente para reducir la hinchazón causada por el sodio en los alimentos salados que tanto amamos. Valdez, quien también es dietista y fundador de Genki Nutrition, un servicio de entrenamiento nutricional, explica que el potasio contrarresta el sodio al aliviar la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que resulta en una disminución de la presión arterial. Además, el potasio ayuda a regular el sodio al excretar el exceso del mismo a través de la orina. “Ambos deben estar bien regulados y en equilibrio”, dice. “Uno no es más importante que el otro”.

Podrías fortalecer tus huesos

Según el USDA, los adultos deben consumir 1,000 mg de calcio al día. Esto se puede lograr al comer un puñado de larvas de mosca soldado. Una porción de 100 g tiene 934 mg de calcio. Antes de negarte, debes saber que las larvas también cuentan con más zinc y hierro (ambos importantes para tus huesos ) que cualquier otro insecto que pudiera mencionar, y más que el salmón, el pollo o la carne de res magra. Cien gramos de orugas mopanas te proporcionarán 14 mg de zinc, que es solo un poco más que la cantidad diaria recomendada de 11 mg para un hombre y 8 mg para una mujer. Valdez me dice que el zinc también desempeña un papel importante en la función inmunológica, la curación de heridas, la síntesis de proteínas, la síntesis de ADN, la división celular y nuestro sentido del olfato y gusto.

Es bueno para ti adquirir el gusto por las orugas mopanas, porque la misma porción te proporcionará cerca de cuatro veces la cantidad recomendada de hierro. Esto podría parecer demasiado, pero no es motivo de alarma; un estudio demostró que tendrías que consumir 10-20 mg de hierro por cada kg de peso corporal para notar cualquier efecto adverso. Valdez explica que el hierro, a través de la hemoglobina, es esencial para transferir oxígeno de los pulmones a los tejidos del cuerpo y también es importante para el crecimiento, el desarrollo, el funcionamiento celular normal y la síntesis de algunas hormonas y el tejido conectivo.