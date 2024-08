¿Qué tan repugnante es comer comida de bufet?

El escenario

Es una tarde de domingo después de una noche más de decisiones alcohólicas cuestionables. Tu «amigo» se da vuelta en la cama y ve que la joven que se ligó en el bar anoche todavía está dormida. El chat grupal de tu amigo está repleto de planes para el día y el consenso para curarse la cruda es ir a un bufet en la ciudad que incluye una fuente de fondue de chocolate.

Tu amigo, un conocido germófobo, se incorpora tan violentamente en la cama después de leer los planes del grupo que casi despierta a la dama que lo visita. ¿Un bufet? ¿Los empleados usan guantes para sacar la comida? ¿Cuánto tiempo han dejado la comida afuera? ¿Alguien está supervisando a los niños que una y otra vez sumergen sus malvaviscos (y tal vez sus pequeños dedos mugrientos) en esa fuente de fondue de chocolate? Todo esto suena como una infección gastrointestinal en potencia.

Los hechos

Un bufet, donde puedes sentarte por horas y comer a un bajo costo, es el sueño americano. ¿Pero a qué precio? Aparentemente, 128,000 personas son hospitalizadas y 3,000 mueren cada año por intoxicación alimentaria. Comer en bufets le parece absolutamente repugnante a tu amigo porque expone a las personas posiblemente a los gérmenes de todos los que ingresan al restaurante de una forma u otra. Estamos hablando de entrar en contacto posiblemente con personas que no se lavan las manos después de usar el baño, personas que pueden estar tosiendo y estornudando o, por supuesto, esos niños mocosos que insisten en servirse a sí mismos.

No sólo debe preocuparte qué tantos gérmenes tengan las personas, sino que la comida en sí puede estar en riesgo después de un tiempo. Los restaurantes bufet son infames por dejar la comida afuera durante largos períodos de tiempo (a pesar de que se adhieren a las normas de seguridad alimentaria con respecto a las temperaturas). De acuerdo con las pautas federales de seguridad alimentaria, la comida caliente debe mantenerse a más de 60º C y la comida fría debe mantenerse por debajo de los 4º C. La mayoría de los lugares cumplen con estas pautas o no pasarían la inspección; pero aún así, si ocurre cualquier error, posiblemente termines con diarrea explosiva debido a las bacterias que potencialmente están proliferando en los tibios huevos revueltos que la gente se está sirviendo.

¿Qué es realmente lo que acecha en esa comida?

De acuerdo con los expertos en salud, las posibilidades son infinitas; no siempre peligrosas, pero «infinitas» no suena divertido para tu amigo.

«Puedes contagiarte casi de cualquier cosa que sea transmisible por medio de secreciones orales», dice Allison Agwu, profesora de enfermedades infecciosas pediátricas y adultas en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. «Las bacterias más comunes en lo que respecta a las insalubres estaciones de bufet de alimentos pueden ser E. coli, salmonela o por lo general en las carnes frías, listeria. En cuanto a los virus, el norovirus es el más común, ya que se sabe que ha sido el causante de que todas las personas abordo de un crucero enfermaran por comer regularmente en los bufets». La doctora agrega que definitivamente es posible que contraigamos el Adenovirus, una causa común de enfermedades respiratorias, cuando hablamos de las operaciones del servicio de alimentos.

Lo que probablemente sucederá

Tu amigo es joven, su sistema inmune no está comprometido y la comida se ve caliente. Así que lo que probablemente suceda es que se vaya a casa saciado y con menos cruda. Incluso si se encuentra con algo asqueroso en el bufet, como una de las bacterias o virus que Agwu enumeró anteriormente, es probable que, incluso si se enferma, no experimente nada más grave que diarrea, vómito, cólicos y tal vez fiebre. Los síntomas de estos problemas gastrointestinales pueden comenzar un par de horas después de haber comido y durar un par de horas o hasta un par de días.

Pero según Agwu, hay personas que están en mayor riesgo. «Personas en particular, como las mujeres embarazadas, los bebés y quienes tienen sistemas inmunes anormales, posiblemente adquieran estos virus y bacterias en los buffets y se enfermen gravemente», dice. «Sus sistemas inmunes pueden ser lo suficientemente débiles como para morir a causa de una enfermedad transmitida por alimentos…. Incluso si no estás en riesgo, pero tienes una enfermedad transmitida por alimentos, los síntomas no son divertidos en absoluto y hasta te hacen sentir que vas a morir durante las siguientes doce horas más o menos».

Qué decirle a tu amigo

Si bien esto suena bastante dramático, comer en un bufet es como tener sexo sin protección, es una apuesta fisiológica. Pero asegúrale a tu amigo que ir a un lugar que se adhiere a los estándares sanitarios es como usar un condón. Por supuesto, no puedes predecir el comportamiento de los otros clientes que están ocupando el espacio contigo y es posible que el personal del restaurante no revise la temperatura de los alimentos con la frecuencia que debería. Entonces, si tú y tu amigo aceptan la invitación del chat grupal para participar en una comilona sin fin, asegúrate de hacer tu pequeña inspección personal de la comida y el entorno.

«Los bufets, cuando se hacen bien, son geniales», agrega Agwu. «Los alimentos deben mantenerse a la temperatura adecuada, el personal debe lavarse las manos con frecuencia, nadie debe lamerse los dedos y acercarse a la comida y los utensilios comunitarios. Pero, el problema es que esto nunca sucede. Los buffets pueden ser fosas sépticas llenas de bacterias y virus». Así que tal vez debas abstenerte de decirle a tu amigo que la doctora especialista en enfermedades infecciosas dice que ella nunca come en bufets.