Las razones típicas por las que la gente pide atención médica en los festivales

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Una versión de este artículo apareció originalmente en Tonic Países Bajos.

Videos by VICE

El verano es temporada de festivales y para la mayoría de los asistentes eso significa beber mucho, drogas y sexo en casas de campaña. Ya que en esa temporada las temperaturas se elevan, muchos organizadores de festivales han tomado medidas adicionales para garantizar la salud y la seguridad de sus asistentes. “Cuando hace calor, el alcohol te pega más fuerte”, dice Mariëlle Geraets-Timmermans, encargada de primeros auxilios en festivales en Países Bajos que se especializa en incidentes relacionados con el alcohol y las drogas. Quería asegurarme de que no terminaría como uno de sus pacientes, así que la llamé para preguntarle sobre el tipo de problemas que maneja y cómo podrían prevenirse. Estos son los mayores errores que la mayoría de las personas cometen durante la temporada de festivales.

Sobredosis

Geraets-Timmermans dice que es muy común que las personas consuman demasiada cantidad de una sustancia determinada. “Hace poco tuvimos un caso de alguien que tomó demasiada ketamina y se puso muy agresivo. Intentó golpear a todos los que lo estaban ayudando. En ese caso, es muy difícil tomarles el pulso, por ejemplo”, dice. Sin embargo, dice que la mayoría de las sobredosis que ha tratado, son de éxtasis o de GHB. “No es difícil identificar a alguien que tomó demasiado GHB, se vuelven muy lentos, y alguien con una sobredosis de éxtasis se ve súper alerta”.

Es fácil sufrir una sobredosis, especialmente si no sabes exactamente lo que estás tomando. “La mayoría de las personas que entran toman una pastilla de 200 mg cuando normalmente tomarían una pastilla de 180 mg. O compran por accidente una pastilla que es más fuerte que el promedio.

Antes de tomarlas, analízalas, si vives en un país que permita instalaciones de control de drogas. Esto se aplica a todas las drogas; puede marcar una gran diferencia y podría ahorrarte un viaje a urgencias. Si decides comer o inhalar algo que pueda ser peligroso, asegúrate de tener a alguien cerca que no esté bajo la influencia. “Si te llevan inconsciente y no sabemos lo que tomaste, no hay mucho que podamos hacer”.

Combinar drogas

La forma más rápida de llegar a la sala de emergencias es tomar varios tipos de drogas a la vez. Hay muchas maneras de hacer esto y todas ellas son bastante insalubres. Geraets-Timmermans insta a las personas a tener cuidado al combinar alcohol y diferentes tipos de drogas al mismo tiempo. “La gente lo sabe, pero aún así lo hace. Hace un tiempo, tuvimos a un joven que tomó éxtasis, GHB, speed y alcohol. Estaba en mal estado, tuvimos que llevarlo al hospital de emergencia. En especial combinar drogas depresivas con activas es muy arriesgado”.



Cuando se trata de personas que mezclan bebidas alcohólicas con una variedad de drogas, el problema más grande es no saber qué consumieron. “Es bastante inconveniente, porque si no lo sabemos, no podemos ayudarte”. En resumen: no importa qué tan dudoso sea el coctel de sustancias que hayas ingerido, ve a primeros auxilios y sé sincero al respecto. Geraets-Timmermand y sus compañeros en Países Bajos no le dicen nada a la policía. “Ni siquiera estamos autorizados para hacer eso”, dice.

Tomar drogas alteradas

También es posible que consumas o inhales drogas de mala calidad o contaminadas. “Cuando se usan en exceso ciertos ingredientes [al hacer] GHB, puede causar quemaduras en la boca, la garganta y el esófago. Y eso no es divertido”, dice Geraets-Timmermand. De nuevo, analiza el contenido de tus drogas. O si no puedes hacerlo, consume una cantidad muy pequeña de la droga en cuestión antes de tomar una dosis mayor.

Tener un malviaje

“El éxtasis causa muchos malviajes”, dice Geraets-Timmermans. “[La gente] se asusta, se confunde o se deprime”. La mejor manera de evitar esa experiencia, dice, es tener en cuenta cómo te sientes. “Si ya te sientes un poco agresivo, ansioso o deprimido, [tomar drogas podría] amplificar tu estado de ánimo”. Si no quieres tener un malviaje, espera hasta que estés en un estado de ánimo más neutral o positivo.

Lastimarte un pie o la cabeza

Después de los ejemplos anteriores, es posible que te sorprendas al saber que muchas personas acaban en la carpa de atención médica en festivales por problemas que no están relacionados con las drogas y el alcohol. La razón más común, después de las drogas y el alcohol, son las lesiones en el pie. “Principalmente vemos a personas con esguinces en los tobillos y heridas porque llevaban chanclas, así que usa zapatos decentes”. Eso no significa que tenga que parecer que vas a ir de excursión, pero definitivamente asegúrate de usar zapatos con suelas resistentes. De esta forma, no tendrás que pedirle a un médico que te saque un trozo de cristal del talón.

Proteger tu cabeza a veces puede ser más difícil que proteger tus pies. Si estás en un slam, por ejemplo, tu cráneo puede verse fácilmente comprometido. A veces la violencia se sale de control. “Las personas bajo la influencia del alcohol o las drogas, muchas veces terminan en peleas”, dice Geraets-Timmermans.