¿Te puede dar sarampión si te vacunaron?

Antes de que la vacuna contra el sarampión obtuviera su licencia en 1963, “prácticamente todos los niños” contraían sarampión, con estimaciones de 3.5 millones de casos por año y cientos de muertes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Después de los esfuerzos generalizados de vacunación, esas cifras disminuyeron: hubo 1,697 casos notificados en 1982, y solo 86 casos notificados en 2000, cuando el sarampión se declaró “eliminado”.

Pero eliminado no significa que se erradicó para siempre. Debido a las personas no vacunadas y los viajeros internacionales que traen la enfermedad a casa desde el extranjero, el sarampión está de regreso. Este año, se han registrado más de 700 casos de sarampión en 22 estados de Estados Unidos.

“Si los casos continúan aumentando, el país podría perder su estatus de eliminación”, contó a NPR René Najera, epidemiólogo y editor del sitio web de educación sobre vacunas, History of Vaccines.

La mayoría de quienes nacimos después de 1963 no hemos vivido en una era en la que debíamos preocuparnos excesivamente por el sarampión, pero con el aumento de los brotes, es posible que surjan preguntas como: ¿Recibí mi vacuna? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Estoy a salvo, o necesito otra dosis? Tom Clark, subdirector de la División de Enfermedades Virales de los CDC, y Allison Bartlett, profesora asociada de enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de Chicago, respondieron algunas preguntas vitales.

¿Estoy en riesgo?

El sarampión es un virus altamente contagioso y, antes de las inmunizaciones, el 75 por ciento de las personas expuestas por primera quedaban infectadas. Eso significa que las personas no vacunadas son las que corren más riesgo, y cualquier persona que tenga menos de cinco años o más de 20 y que tampoco esté vacunada tiene un mayor riesgo de complicaciones por sarampión, dijo Clark. Su riesgo disminuye drásticamente si has recibido la vacuna, incluso si estás cerca de un brote.

¿Cómo puedo saber si me vacuné contra el sarampión?

Los CDC recomiendan que todos se vacunen contra el sarampión y que los niños reciban dos dosis: la primera a la edad de 12 a 15 meses y la segunda a la edad de cuatro a seis años.

La mayoría de los jardines infantiles públicos requieren vacunas, incluida la vacuna contra el sarampión. Si asististe a una escuela pública, a menos que tus padres hayan solicitado una exención, es probable que hayas recibido al menos una dosis de la vacuna MMR. Para estar seguro, tendrás que encontrar la documentación escrita que lo pruebe.

Puede que tengas que hacer un pequeño trabajo de detective. Primera parada: llama a tus padres. “Algunas personas tienen la suerte de tener una madre súper obsesiva como la mía y han guardado copias en sus álbumes infantiles”, dijo Bartlett. Si tus padres no tienen tus registros, muchos estados cuentan con registros de vacunación, aunque muchos están incompletos. Eso significa que podrías no encontrar tus registros.

Luego puedes intentar comunicarte con tu pediatra o médico de cabecera, quien podría tener tus registros archivados. Muchas universidades también requieren un comprobante de vacunación, y también puedes solicitarles una copia; es más probable que tengan tus documentos que tu jardín de niños.

Finalmente, si aún no puedes rastrear tus registros, puedes verificar tu inmunidad con un análisis de sangre, que medirá tu respuesta de anticuerpos al virus del sarampión.

¿Debería aplicarme otra dosis de la vacuna?

Algunas personas pueden beneficiarse de recibir otra vacuna contra el sarampión. Si te vacunaste entre 1963 y 1967, recibiste una versión de la vacuna que contenía un virus inactivo, que no es tan eficaz como la vacuna que se usa en la actualidad.

Esas personas podrían optar por verificar su inmunidad a través de un análisis de sangre, pero “en una situación como esta, con el sarampión en circulación, no necesariamente queremos esperar y encontrar la respuesta a esa prueba”, dijo Bartlett. El tiempo de respuesta para los resultados puede variar dependiendo de si tu médico tiene que enviar muestras a otro laboratorio o si hay que esperar a que se procesen las muestras. Puede ser mejor adelantarse y recibir otra vacuna.

Si tienes más de 30 años, también podrías considerar recibir otra dosis. La aplicación de dos dosis de la vacuna no se implementó hasta 1989; si naciste antes de eso, es posible que solo hayas recibido una vacuna, en lugar de dos.

Otros grupos de alto riesgo como “universitarios y otros estudiantes, personal sanitario y viajeros internacionales” también se beneficiarían de recibir una vacuna de refuerzo, dijo Clark. Muchos casos de sarampión son el resultado de viajeros internacionales sin inmunidad que contagian infecciones de vuelta en casa. Los CDC publican alertas de viaje para los países que actualmente están en riesgo de contraer sarampión, que actualmente incluye a Israel, Ucrania, Japón, Brasil y Filipinas. Si viajas a esos países y no puedes verificar tu estado de inmunidad, considera ponerte otra vacuna.

Si no estás seguro y decides aplicarte una vacuna por si acaso, no hay nada de malo en ello, dijo Bartlett. No hay ningún riesgo de recibir una segunda dosis.

Durante estos brotes, ¿deberían los padres administrar la vacuna a sus hijos antes de los 12 meses?

La inmunización se puede recomendar desde los seis meses, pero generalmente solo para los niños que viajan a áreas donde puede haber sarampión.

En ciertos vecindarios de la ciudad de Nueva York, como Borough Park y Crown Heights, el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York recomendó dosis más tempranas de vacuna MMR para niños de seis a 11 meses durante el brote actual. En Williamsburg, esta dosis adicional es obligatoria según la declaración de emergencia de salud pública.

Las dosis tempranas no cuentan para el requisito habitual de vacunación de dos dosis porque a esa edad, la vacuna contra el sarampión podría no ser completamente efectiva. “La razón por la que generalmente esperamos para administrar la vacuna contra el sarampión hasta que los niños tengan un año de edad es que la inmunidad pasiva o los anticuerpos que se transfieren al bebé provenientes de la madre pueden interferir con el funcionamiento de la vacuna”, dijo Bartlett.

Clark dijo que dependiendo de la naturaleza de los brotes, cómo evolucionan y a qué grupos de edad afectan, las recomendaciones podrían cambiar, así que revisa los sitios web de tu departamento de salud local. Lo que es aún más importante para los bebés en este momento es la inmunidad colectiva: el estado de inmunidad de los adultos que los rodean.

¿Los brotes actuales afectan la inmunidad de grupo?

La inmunidad de grupo es importante para las personas vulnerables que no pueden recibir la vacuna por un motivo médico o porque son demasiado jóvenes. Dos dosis de la vacuna MMR son aproximadamente 97 por ciento efectivas para prevenir el sarampión, lo cual es suficiente para prevenir la propagación en una comunidad, dado que el 98 por ciento de las personas en esa comunidad están vacunadas. La inmunidad grupal comienza a descomponerse cuando disminuye el número de personas vacunadas, y eso es un factor importante en el aumento de las infecciones que estamos experimentando ahora.

Digamos que naciste en 1985 y no puedes encontrar tus registros de vacunación a pesar de haber asistido a escuelas públicas, y vas a estar rodeado de personas o bebés que no pueden o no han sido vacunados. Podría valer la pena verificar tu inmunidad con un análisis de sangre o recibir una segunda vacuna. Si vas a viajar a un país con sarampión y no estás seguro de tu estado de inmunidad, aplicarse una segunda vacuna antes de tu viaje también podría ayudar a garantizar la seguridad de tu comunidad.

“Durante los brotes de sarampión, se deben hacer esfuerzos para garantizar que todas las personas con riesgo de exposición e infección estén protegidas contra el sarampión a través de la vacunación o una infección previa”, dijo Clark.

Pero no hay que temer: la inmunidad de grupo no ha desaparecido. Para restaurarla, es necesario abordar las infecciones actuales y recuperar esos niveles de vacunación. No es un caso en el que no tenemos la solución a un problema: Bartlett dijo que la vacuna contra el sarampión es una de las más eficaces que existen.

“La cantidad de casos de sarampión que estamos viendo es alarmante y mucho más alta de lo que hemos visto en mucho tiempo, pero también hay una cantidad increíblemente grande de personas que no están contagiándose de sarampión en la actualidad debido a su inmunidad por haberse puesto la vacuna”, dijo Bartlett. “Es importante ser conscientes del sarampión y hacer lo que podamos para mantenernos a salvo, pero también es un recordatorio del poder de la vacunación cuando se aplica universalmente”.