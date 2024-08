Qué significa hacer cosas horribles en tus sueños

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos. Leer en inglés.

Si alguien supiera la frecuencia con la que sueño que asesino a alguien, seguramente cuestionarían mi código moral. A veces soy cómplice, otras veces yo soy la asesina. Normalmente estoy prófuga o convenciendo a mi compañero de que debemos entregarnos. Casi nunca sueño con los detalles sobre el acto, así que nunca sé por qué estoy huyendo exactamente. Pero el nudo en mi estómago indica que hice algo terrible. Incluso en mis sueños no descanso por ese sentimiento de culpa de un crimen que nunca he considerado mientras estoy despierta.

Videos by VICE

«Puede significar que piensas que te saliste con la tuya con algo que no debías», dice Antonio Zadra, profesor del departamento de psicología de la Universidad de Montreal e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Medicina del Sueño. «Puede ser algo tan tonto como ‘estoy tratando de hacer dieta, pero me comí una barra de chocolate anoche y no debí hacerlo’ o tal vez en el trabajo tenías que entregar un reporte tú solo pero alguien te ayudó y te sientes culpable por eso».

Por supuesto, el análisis de los sueños varía de persona a persona en función de sus experiencias y recuerdos, pero las metáforas que crea tu cerebro mientras estás dormido podrían significar emociones intensificadas basadas en situaciones y sentimientos de la vida real, me dice Zadra. Los sueños que provocan culpabilidad podrían ser simplemente otra forma en la que nuestro subconsciente nos hace arrepentirnos de algo que pasó en la vida real y que ni siquiera nos dimos cuenta.

Fuera de los sueños provocados por un evento traumático, hay formas de intentar identificar la raíz de las pesadillas. Si bien esto no eliminará los sueños que causan culpa o estrés, hay maneras de descifrar algo de lo que pasa en nuestros cerebros en la noche.

Pon atención a cómo te siente durante el día

Aquí es donde puedes identificar el momento real o el miedo que inspiró el sueño. En el caso de servir como cómplice de un delito, es importante pensar en los momentos en los que actuaste junto con otra persona y cómo te sentiste al respecto.

«¿Existe la posibilidad de que le hayas ayudado a alguien con algo que te hizo sentir mal?», dice Deirdre Barrett, profesora asistente de psicología en la Universidad de Harvard. Los problemas de la vida real pueden generar sueños en los que uno puede sentirse «culpable por ayudar con algo que debí haber detenido».

Si estás tratando de dejar algo como el cigarro y sueñas con que prendes un cigarro y recaes, la culpa inconsciente que sientes mientras duermes puede convertirse en alivio y actuar como algo que te motiva a mantener la abstinencia al despertar, explica Zadra.

Lo mismo pasa con el miedo a fallar en la escuela o el trabajo. En un estudio de 2013, los estudiantes que soñaban con olvidar las respuestas en un examen la noche anterior al examen en realidad obtuvieron mejores resultados en la evaluación. Este tipo de pesadillas pueden alimentar una acción positiva. «Tener esos sueños los motivó aún más», dice Zadra sobre los sueños de estrés por un examen. «Es como un vistazo a lo que podría pasar si no se tomaban el examen en serio».



Además, si ves un documental sobre crímenes reales o si estás leyendo una novela de misterio sobre asesinatos, esos temas también pueden colarse en el sueño.

Confronta a los que participan en tu sueño

Si tu sueño incluye una situación frustrante con un compañero, como estar atrapado en un automóvil en la nieve, menciona Zadra, podría significar tensión entre ustedes dos. «Si tengo algunas dificultades para relacionarme con mi pareja, ese sueño también es una gran metáfora para querer llevar la relación a algún lado y no poder, estás estancado», dice Zadra. «O quizás te sientes tratado de manera injusta por tu cónyuge».

Los estrellas de tu subconsciente también pueden guiarte hacia una realización personal importante. Una vez, Barrett aconsejó a un gay de clóset que tenía sueños recurrentes en los que asesinaba a una persona desconocida y sentía una culpa horrible cuando trataba de esconder el cuerpo. Su tía apareció en uno de esos sueños y lo instó a ignorar el cadáver. Después de varios sueños, el hombre había llegado a un acuerdo con su sexualidad: la presencia de su tía, que es gay, en el sueño lo ayudó a sentirse seguro de su identidad. «Tomó el sueño de ella diciéndole ‘ah, simplemente ignóralo’ como su impresión de que ella estaba más cómoda con su sexualidad», explica Barrett. «El sueño representó lo incómodo que se sentía. Y después de tenerlo sintió que cambió algo».

Una vez más, también es importante, notar cómo te sientes, en este caso sobre las personas en tus sueños. Si las apariciones recurrentes por el mismo rostro familiar provocan culpa, es hora de examinar qué pasa con la relación real que puede ser inquietante.

Determina si realmente sientes culpa

A veces, dice Barrett, la repulsión por las acciones en tu sueño puede ser alimentada por algunos criterios: has hecho un daño menor pero que ha roto tu código moral (como fumar cuando prometiste dejarlo) y es por eso que te sientes culpable o tienes miedo de las consecuencias sociales que conlleva que te descubran. Ella sugiere determinar qué es lo que sientes: «te sientes mal cuando violas tus propios principios» o «te sientes ansioso porque te rechacen socialmente si alguien se entera». Luego, descubre si es algo que realmente te hace sentir avergonzado, si el acto de culpa fue una metáfora de una emoción difícil de llevar en la vida real, o si sólo te daban miedo las consecuencias.

«En muchos de los sueños en donde matas a alguien, no te sientes mal moralmente, pero tienes miedo de que te atrapen», continúa Barrett. «Ciertamente, no siempre es la ira de querer dañar a una persona lo que se representa en el sueño. Tampoco tiene que ser algo de lo que te sientas avergonzado en la vida real, pero [tu cerebro] te está diciendo que una parte de ti mismo se siente avergonzada o culpable por esto».

Entonces, sí, matar es malo. Pero es reconfortante saber que soñar con eso no significa que realmente tenga algún tipo de intención maliciosa escondida en mi psique.