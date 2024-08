Algunos estudios están presumiendo sus tatuajes veganos ‘saludables’

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

El veganismo ha ido creciendo de manera constante y ha pasado de ser una práctica dietética reservada para los neohippies a ser un estilo de vida generalizado. Las personas examinan no solo con qué alimentos nutren sus cuerpos, sino también qué ropa, maquillaje y shampoo están usando, e incluso el tipo de tinta con que se tatúan la piel.



Para los no iniciados: todo el proceso de tatuarse puede involucrar productos de origen animal. Todo, incluido el papel para la plantilla, que está hecho con lanolina, una sustancia grasa que se encuentra en la lana de oveja, hasta la tira húmeda lubricante de los rastrillos, que contiene gelatina, e incluso la propia tinta para el tatuaje puede contener productos de origen animal. La tinta no vegana para tatuajes puede contener hueso carbonizado (que se utiliza para potenciar el color de la tinta negra), glicerina de grasa animal, gelatina de pezuñas de caballo y goma laca de escarabajos, según PETA.

Entonces, con una gran parte de la población de entre entre 18 y 35 años llevando tatuajes en la piel y gran parte de la población siendo también vegana (la mayoría de ellos millennials), no es de extrañar que los estudios de tatuajes veganos comiencen a surgir. Michelle Livingston, propietaria de Arcane Body Arts, un estudio de tatuajes completamente veganos en Vancouver, dice que ha notado un gran interés en los tatuajes que no involucran crueldad contra ningún ser vivo.

Cuando abrió su tienda hace seis años, dice que era el único lugar en Vancouver, posiblemente en todo Canadá, que ofrecía tatuajes estrictamente veganos. Ahora, al hacer una búsqueda rápida en Google encontramos decenas de lugares. En todo el mundo, ha habido el mismo tipo de crecimiento, con estudios como Scapegoat Tattoo en Portland o Gristle Tattoo en Williamsburg, Nueva York, que son “solo veganos”.

Livingston dice que, en su experiencia, la mayoría de la gente se está haciendo tatuajes veganos por razones éticas y morales. Pero también existe la teoría de que usar tinta vegana es más seguro para la piel y la salud. Por ejemplo: World Famous Tattoo Ink, una empresa que vende tinta vegana para tatuajes a distribuidores de todo el mundo, afirma que la tinta es “mejor para la inmunidad y la salud en general” y “más confiable y segura para la piel” (nos pusimos en contacto con ellos en busca de algún comentario de su parte y actualizaremos este artículo si nos responden). Mientras tanto, una publicación en el blog Urban Vegan dice que el uso de ingredientes veganos “puede brindar una experiencia más segura y mejor en comparación con los productos tradicionales”.

“Desde mi punto de vista, es solo un truco de ventas”, dice Jørgen Serup, presidente de la Sociedad Europea de Investigación del Pigmento para Tatuar y profesor de dermatología en el Hospital Universitario de Bispebjerg en Copenhague, Dinamarca. Serup dice que las afirmaciones son totalmente infundadas. “Realmente no tienen argumentos verdaderos para fundamentar lo que dicen. No tienen pruebas”.

Todos los riesgos para la salud asociados con la tinta del tatuaje —que contienen químicos potencialmente cancerígenos, que las nanopartículas pueden quedar atrapadas en los nódulos linfáticos, que pueden provocar reacciones autoinmunes, hipersensibilidad alérgica, complicaciones durante una resonancia magnética e infecciones en la piel— rara vez tienen algo que ver con el hecho de que la tinta contenga productos de origen animal o no.

“Dado que todos los ingredientes son prácticamente iguales, especialmente los que causan preocupación, no consideraría que las tintas veganas sean menos dañinas. Tienen las mismas impurezas derivadas de los pigmentos y los conservadores, etc.”, dice Ines Schreiver, líder junior del grupo de Investigación de Tintas para Tatuajes en el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR).

Lo único que Schreiver podría considerar que inclina la balanza a favor de la tinta vegana es que no tiene goma laca, que puede causar dermatitis de contacto, un tipo de reacción alérgica. Pero ése es poco consuelo. Según un informe del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea publicado en 2016, los ingredientes químicos —que también están presentes en las tintas veganas— fueron el problema número uno en 95% de los 126 casos de tinta para tatuajes reportados en el sistema de alerta rápida de la UE para productos peligrosos (y de ese 95 por ciento, en dos tercios de los casos se trató de tintas importadas de los Estados Unidos).

Dicho esto, las tintas veganas y las tradicionales conllevan riesgos similares. “Los ingredientes principales de [todas] las tintas para tatuajes, que son los pigmentos, no han sido desarrollados para la aplicación intradérmica”, dice Peter Laux, jefe de investigación de producto unitario y nanotecnología en el Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos. También señala que los pigmentos no han sido probados para ver si son seguros o no para ser inyectados, afirma además que los riesgos que debemos tener en cuenta cuando nos tatuamos no tienen mucho que ver con los productos animales que se encuentran en las tintas.

Los pigmentos que se encuentran en las tintas para tatuar por lo regulara han sido desarrollados para las industrias de textiles, plásticos o pintura de automóviles, según la FDA, y están compuestos de todo, desde minerales hasta compuestos orgánicos, industriales y pigmentos con bases plásticas. Y aunque todo eso suena extremadamente sospechoso, la mayor parte de la preocupación por los pigmentos se centra en los pigmentos azoicos, que componen aproximadamente el 60 por ciento de los colorantes en las tintas para tatuar, según el informe del CCI.

Ha habido varios casos en los que los pigmentos azoicos han provocado reacciones alérgicas. También hay evidencia de que pueden liberar compuestos cancerígenos cuando se descomponen, específicamente cuando la tinta es expuesta a radiación solar y ultravioleta. Un estudio publicado a principios de este año demostró que el proceso de remoción con láser puede tener el mismo efecto.

Otros elementos que pueden ser causa de preocupación son los conservadores que se encuentran en la mayoría de las tintas para tatuar: un conservador que es bastante común es el formaldehído, que ha sido clasificado como carcinógeno por la IARC. Aunque los conservadores están permitidos en ciertas cantidades, las tintas a menudo exceden esos niveles permitidos, me dice Laux. También dice que las tintas contienen impurezas de metales pesados, como el níquel, que es un alérgeno de contacto. Por lo tanto, tener un tatuaje que contenga níquel puede aumentar el riesgo de desarrollar alergia al níquel.

En resumen, en realidad en este momento no hay ninguna garantía de que cualquier tinta, vegana o no, sea “más segura” para nuestra piel o salud. Toda la industria es una especie de misterio que estamos empezando a descubrir. Las listas de ingredientes de la tinta para tatuar son de patente y, a menudo, las mantienen en secreto, la FDA no regula esos productos y solo los evalúan si se reporta un problema que pone en riesgo la salud.

También hay una gran falta de datos sobre el impacto de los tatuajes en nuestra salud. Gran parte de la investigación que se realiza se lleva a acabo usando modelos animales, por lo que generalizar los resultados haciéndolos extensivos a los humanos en realidad no funcionan. Además, descubrir los efectos a largo plazo es difícil sin una gran muestra de personas que sean monitoreadas durante un período largo, y ese tipo de investigación casi no se realiza.

“No podemos ignorar los riesgos potenciales [de todos los tatuajes]”, dice Laux. “No conocemos sus posibles efectos a largo plazo”.