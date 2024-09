Todo lo que necesitas saber sobre el tratamiento para el acné quístico

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos.

Es uno de los problemas más comunes entre los jóvenes: ocho de cada diez personas entre las edades de 11 y 30 años tienen acné, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud. Sin embargo, solo se necesita una encuesta rápida en las clases de gimnasia de una escuela promedio para comprobar que no todos se ven afectados por el mismo tipo de acné. Cuando piensas en granos rojos, hinchados y dolorosos, estás pensando en el acné quístico, del tipo que también deja cicatrices. Si bien las causas detrás del acné quístico aún no se comprenden del todo, y los investigadores siempre están buscando nuevas y mejores formas de tratarlo, todavía hay mucho que puedes hacer controlarlo eficazmente y evitar que deje una marca duradera.

¿Qué es el acné quístico?

El acné quístico es un tipo de acné inflamatorio que causa bultos profundos debajo de la piel que generalmente son sensibles, rojos y dolorosos. «A menudo surgen en grandes cantidades y crecen y disminuyen con el tiempo», dice Laura Ferris, dermatóloga y profesora asociada de dermatología en la Universidad de Pittsburgh. El acné quístico aparece más comúnmente en la cara, dice Ferris, pero también sale en la espalda, el pecho, la parte superior de los brazos y los hombros. Es diferente de otros tipos de acné más superficiales, como los puntos negros y los puntos blancos, porque es más profundo en la piel.

«Debido a la profundidad y la cantidad de inflamación, el acné quístico es el que causa la cicatrización», dice Bruce Robinson, un dermatólogo con sede en Nueva York e instructor clínico de dermatología en el Hospital Lenox Hill.

¿Qué causa el acné quístico?

Las glándulas sebáceas que mantienen la piel húmeda se adhieren a los poros, que es donde crece el vello y se eliminan las células muertas de la piel. Todos los tipos de acné aparecen cuando los poros se tapan con aceite y piel muerta. Con el acné quístico, las bacterias atrapadas en lo profundo de tus poros causan inflamación, es decir, enrojecimiento, hinchazón y dolor.

Hay muchos factores diferentes que aumentan el riesgo de acné quístico. «Para algunas personas es genético, para otras es hormonal y algunas personas simplemente son propensas al acné», dice Nada Elbuluk, profesora asociada de dermatología en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

Debido a que el acné quístico está relacionado con la testosterona, los hombres tienden a ser un poco más susceptibles. Para las mujeres, el acné puede empeorar en torno a los ciclos menstruales.

¿Tu dieta tiene que ver con el acné quístico?

Muchos estudios han tratado de analizar la relación entre la dieta y el acné, dice Ferris, pero no se ha llegado a una conclusión. Un estudio relacionó el acné con la leche descremada, mientras que otros lo relacionaron con comer demasiados alimentos azucarados. Robinson dice que algunas personas se dan cuenta de que les sale más acné quístico cuando comen gluten o productos lácteos, aunque no necesariamente sean intolerantes al gluten o a los lácteos. En última instancia, los expertos dicen que la dieta no tiene nada que ver con el acné en la gran mayoría de las personas.

Mientras tanto, siempre es beneficioso reducir los alimentos azucarados y consumir una dieta equilibrada, sin exagerar. «No hay evidencia de que las dietas de eliminación funcionen para el acné», dice Ferris.

¿Cuándo surge el acné quístico y cuánto dura?

El acné quístico está fuertemente relacionado con las hormonas; se estima que el 85 por ciento de las veces afecta en la pubertad y tiende a quedarse hasta los 20 años. «Pero ciertamente veo mujeres y hombres de 40 años que tienen acné quístico, incluso por primera vez», dice Ferris. De hecho, cada vez más mujeres en sus 30, 40 y 50 años tienen acné, según la AAD.

En las mujeres, los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo pueden desencadenar el acné quístico más adelante en la vida. El SOP, un desequilibrio hormonal donde el cuerpo produce más hormonas similares a la testosterona, es otra causa común. Debido a que las células de grasa pueden convertir las hormonas femeninas en hormonas masculinas débiles, Robinson señala que la obesidad, que también está relacionada con el SOP, aumenta las probabilidades de acné quístico. Incluso la menopausia rara vez causa acné quístico debido a las fluctuaciones hormonales. «Es un gran factor para algunas mujeres. Por lo general, es cuando se verá otro brote», dice Robinson. El acné vinculado con las hormonas generalmente aparece alrededor de la línea de la mandíbula y la boca, agrega.

Si tienes acné quístico por primera vez entre los 30 y 40 años, tu médico, por lo general, trabajará con un ginecólogo o endocrinólogo para evaluar los desequilibrios hormonales y trabajar juntos para tratarlo. «Hay síndromes aún más raros que pueden asociarse con el acné, por lo que si alguien repentinamente tiene acné malo más adelante en la vida buscamos otra causa subyacente», dice Ferris.

¿Cómo tratar el acné quístico?

Aunque vale la pena probar los tratamientos como el peróxido de benzoilo o el ácido salicílico en casa, si tienes acné severo, es mejor que veas a un dermatólogo para minimizar los brotes y las cicatrices, dice Robinson. El tratamiento que elegirá tu médico dependerá de la causa detrás de los brotes, la gravedad, si hay cicatrices y si has estado recibiendo otros tratamientos que fracasaron en el pasado.

Mientras que las cremas y los lavados a veces son suficientes para el acné superficial como espinillas, puntos negros y pústulas, por lo general necesitarás tomar una pastilla para tratar el acné quístico, dice Elbuluk. Tu médico puede comenzar con antibióticos orales durante tres a seis meses, aunque si se producen brotes en torno a tu ciclo menstrual, Robinson dice que a veces lo prescribe durante períodos breves regulares alrededor de tu período.

Los antibióticos funcionan matando a las bacterias y calmando la inflamación que contribuye al acné, dice Elbuluk. El problema es que también vienen con muchos efectos secundarios no tan agradables: los antibióticos pueden causar dolor abdominal, diarrea y náuseas, y algunos hacen que la piel sea más propensa a las quemaduras solares, dice Ferris. Confiar en ellos durante largos períodos de tiempo puede afectar el equilibrio de las bacterias buenas en el intestino y la piel. Y pueden contribuir a la resistencia a los antibióticos, donde se vuelven menos efectivos contra infecciones bacterianas más serias. Ese es un problema, dice Ferris, ya que algunos de los medicamentos que recetan los médicos para el acné también se usan para tratar la enfermedad de Lyme y el MRSA.

Aquí está el otro problema: tan pronto como dejes de tomar antibióticos, el acné tiende a regresar. «El acné no es un problema a corto plazo», dice Ferris. Es por eso que los médicos generalmente probarán con una crema antibiótica u otro tratamiento superficial, como Retin A, una crema de vitamina A que aumenta la tasa en que tu cuerpo elimina las células muertas de la piel para evitar la obstrucción, dice Elbuluk. «A menudo mezclo y combino, dependiendo de la sensibilidad del paciente y los tipos de acné que tienen».

Si eres mujer y es probable que tu acné esté relacionado con las hormonas, tu dermatólogo te puede mandar a un obstetra/ginecólogo para que te recete algún anticonceptivo que te ayude a regular tus hormonas. Tu obstetra o dermatólogo también podría sugerir la espironolactona, otro tipo de tratamiento hormonal solo para mujeres que reduce los niveles de testosterona para reducir la producción de aceite y reducir el acné, dice Ferris.

Sin embargo, los médicos están de acuerdo, en que el mejor tratamiento para el acné quístico es la isotretinoína (Accutane), una forma oral de vitamina A que ataca todas las fuentes de acné quístico matando a las bacterias que causan acné, destapando los poros y reduciendo el exceso de aceite e inflamación. Es el único medicamento que detiene el acné quístico de forma permanente en lugar de tratarlo mientras lo usas, dice Robinson. «Hace que las glándulas sebáceas se encojan permanentemente por lo que tu piel nunca será tan grasosa como solía ser. También cambia la forma en que maduran las células de tu piel, por lo que tus poros no se bloquean. Incluso puede ayudar a mejorar la cicatrización, dice. Tendrás que seguir una sola ronda que dura de cuatro a seis meses, eso elimina el acné para el 85 por ciento de las personas, dice Elbuluk.

Si bien la isotretinoína es segura, el efecto secundario más común es la sequedad de la piel y la descamación de los labios, puede causar defectos de nacimiento graves, por lo que tu médico solo lo prescribirá si usas anticonceptivos y si tienes una segunda forma de protección para evitar el embarazo. La buena noticia es que si en algún momento en el futuro quieres quedar embarazada es perfectamente seguro, tan pronto como un mes después de dejar Accutane, dice Ferris.

Si todo lo demás falla, o si simplemente estás en contra del uso de antibióticos o Accutane, tu dermatólogo puede probar la terapia fotodinámica, el tratamiento láser más efectivo para el acné severo, dice Elbuluk. Después de aplicar un medicamento de prescripción especial para tu piel y dejarla reposar durante hasta tres horas, el médico utilizará una luz especial que activará y eliminará las bacterias que causan el acné.

Si bien no hay forma de prevenir el acné quístico, recibir tratamiento lo antes posible es importante para evitar las cicatrices. «Esa es una de las razones por las que si alguien tiene acné bastante severo, la mayoría de nosotros presionaremos para pasar a Accutane o cremas tópicas como Retin A», dice Ferris.

¿Cómo cuidar la piel propensa al acné?

Día tras día, los médicos recomiendan usar un limpiador suave y agua tibia por la mañana y por la noche. Si tienes la piel más grasosa, tu médico podría sugerir un jabón más seco (como Ivory o Dial), dice Robinson. Usa una crema hidratante con filtro solar todas las mañanas y evita los exfoliantes, astringentes y tónicos fuertes, que causan más sequedad, enrojecimiento e inflamación.

El futuro de los tratamientos para el acné quístico

Probablemente hayas escuchado mucho sobre tu microbioma, la mezcla de bacterias en tu cuerpo que afecta tu metabolismo, tu sistema inmune y tu salud intestinal. Resulta que las variaciones en tu mezcla personal de bacterias pueden incluso afectar la probabilidad de contraer acné quístico.

Una investigación del año pasado descubrió que las personas que sufren de acné tienen más de una de las dos versiones de un tipo de bacteria (Propionibacterium acnes) en su piel, que es más probable que cause brotes. Aunque la investigación es preliminar, eventualmente podría conducir a tratamientos como bacteriófagos y probióticos que solo se dirijan a esa cepa particular de bacterias que causa acné o estimula las cepas buenas para la piel.

«Este estudio demostró que los P acnes en pacientes con acné son diferentes a los P acnes en pacientes sin acné», dice Ferris. «La terapia que podría apuntar a la cepa patogénica de P acnes podría ser un nuevo enfoque para tratar el acné».

Robinson agrega: «A medida que avanza la medicina, buscamos atacar mejor a los agentes causales como P. acnes y no perturbar la flora normal de la piel y el intestino».

¿Cómo eliminar las cicatrices del acné quístico?

Si terminas con cicatrices de acné quístico, muchos tratamientos pueden ayudar a reducirlos o eliminarlos, incluidos los peelings químicos, el rejuvenecimiento con láser y las micro agujas, dice Elbuluk. La mayoría de las personas necesita alrededor de cuatro tratamientos con láser o de cuatro a seis peelings para aclarar las cicatrices de acné quístico, dependiendo de qué tan severas sean. Robinson dice que estos tratamientos causan menos daños a la piel que las opciones más antiguas como la microdermabrasión y que pueden hacer maravillas para curar cicatrices de acné quístico semanas después del tratamiento hasta décadas después.



Para las cicatrices de acné quístico más severas, otro procedimiento más invasivo conocido como la subcisión consiste en usar una aguja para aflojarlas físicamente y permitir que la piel se vea mejor, dice Robinson. Un médico incluso puede eliminar quirúrgicamente el tejido cicatricial y coser la piel nuevamente, agrega. Solo ten en cuenta que todos estos tratamientos pueden ser muy caros, ya que generalmente no están cubiertos por un seguro, dice Ferris.