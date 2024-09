Este video de 30 segundos te enseña a salvarle la vida a alguien

Artículo publicado originalmente por Tonic Estados Unidos. Leer en inglés.

La idea de sufrir un infarto me da mucho miedo, ya que las enfermedades cardíacas son endémicas en las comunidades negras y morenas. Puedo nombrar a varios parientes, que deberían haber dejado la comida frita desde hace años. Sin embargo, los paros cardíacos no sólo ocurren por arterias tapadas. Pueden pasar jugando béisbol si la pelota te pega en el pecho (al parecer, el 92 por ciento de las muertes de atletas estudiantes son por paro cardíaco) o por una sobredosis. Esto significa que también le pasa a los jóvenes.

Los millennials se han quedado fuera de la conversación, dice Holly Anderson, cardióloga y directora de educación y difusión del Perelman Heart Institute en el Hospital presbiteriano de Nueva York. Ella está tratando de remediar eso con su campaña HandsNlyly CPR. Me dice que hace unos años, tenía un compañero de trabajo de 28 años que estaba jugando fútbol con sus amigos cuando uno de ellos se desmayó. «Todos teníamos miedo de hacer algo», le dijo. La ambulancia tardó ocho minutos en llegar y murió. «Pudieron haber hecho algo», dice ella.

Luego me cuenta acerca de Ashley Newman, una bailarina de Juilliard que sufrió un paro cardíaco repentino en medio de un ensayo en 2016. Una de las otras bailarinas le practicó RCP hasta que llegaron los técnicos de emergencias médicas. Sobrevivió y volvió a bailar un año después.

No es necesario que estés certificado o capacitado de manera formal dice, y si a una persona le haces las compresiones de pecho para bombear sangre (si es que sufrió un infarto) hasta que lleguen los paramédicos, le salvarás la vida. «No puedes esperar a que llegue la ambulancia. Si lo haces, la persona morirá», me dice Anderson. Claramente soy el mejor público porque en este momento de la entrevista, me estoy volviendo loco. ¿Cómo se da RCP? APÚRATE Y ENSEÑAME CÓMO HACERLO, SEÑORITA CORAZÓN.

Deberías ver esto y aprender ahora mismo. En serio, deja el chisme durante dos minutos y hazlo. Aquí va el por qué:

1. Cada minuto que pasa sin RCP, la posibilidad de sobrevivir para alguien con un paro cardíaco disminuye en un 10 por ciento. En cinco minutos, las células del cerebro comienzan a morir, dice Anderson. En diez minutos, la probabilidad de supervivencia ronda el cero.

2. La respiración de boca a boca ya no es la técnica óptima («Hay suficiente oxígeno en el torrente sanguíneo»): en realidad dar RCP con las manos es más fácil y más efectivo.

3. Lo peor que puedes hacer si alguien está teniendo un infarto es sentarte y esperar a que llegue la ayuda. Tampoco te meterás en problemas si lo haces mal. Según Anderson, hay muy buenas leyes en todos los estados para proteger a las personas.

A continuación se detalla cómo realizar RCP con las manos:

1. Verifica si la persona responde. Considera si alguien con un infarto no responde o no respira o jadea.

2. Llama al 9-1-1.

3. Empieza a darle compresiones arrodillándote sobre la persona, entrelazando tus dedos, y usando el talón de tu palma para empujar hacia abajo en el centro del pecho. Son dos compresiones por segundo, empujando el el pecho dos pulgadas hacia abajo.