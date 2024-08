Tony Hawk califica las bandas sonoras de sus videojuegos

Este artículo apareció originalmente en Noisey US.

La franquicia de videojuegos de Tony Hawk’s Pro Skater hizo muchas cosas por el skateboarding. Aparte de darle a los skaters su primer videojuego divertido, también lanzó a la cultura del skate del underground al mainstream. Desde su primera versión lanzada en 1999, la serie de Tony Hawk’s ha dado a conocer a millones de personas a patinadores profesionales pero desconocidos, así como también a la jerga de ese mundo. Si tu abuela sabe lo que es un kickflip, es probablemente gracias a Hawk. Los populares juegos también sirvieron como plataforma para uno de los componentes más importantes de la cultura del skate: su música.

Por medio de sus bandas sonoras, la franquicia de Tony Hawk’s ha sido una herramienta influyente para descubrir música, presentándole al jugador a cientos de artistas, casi siempre del mundo del punk o el hip-hop, desde Dead Kennedys a Blackalicious. Y para los millones que crecieron jugando esos juegos, escuchar “Superman” de Goldfinger o “When Worlds Collide” de Powerman 5000 es suficiente como para detonar una nostalgia juvenil.

Hawk no curó todas las bandas sonoras de principio a fin, pero es claro que sus gustos están reflejados en ellas. “Para casi todos los juegos yo llegaba con una lista de al menos 20 o 30 bandas o canciones que sentía que iban por los mismos géneros o seguían las mismas influencias”, explica Hawk. “Y les decía como, ‘Recomiendo estas de mi parte’”.

Hawk decidió recordar su larga trayectoria con los videojuegos y nos contó cuáles fueron sus bandas sonoras favoritas.





Noisey: Tienes el último juego al final de la lista. ¿Por qué?

Tony Hawk: Por la falta de recursos que tuvimos para hacerla. Para cuando terminaron el juego, el presupuesto se había gastado casi todo en el desarrollo. Quedó muy poco para la banda sonora. Tuvimos que irnos por bandas que nos cobraran poco por las canciones. No quiere decir que la calidad sea diferente, simplemente no fue una banda sonora tan impresionante. Irónicamente, creo que muchas de las canciones las escogí personalmente porque fueron favores de amigos.

Ese juego volvió a las raíces del primero, con las pruebas de tiempo y todo. ¿Sentiste como si revivieras ese proceso por tener más que ver con la curaduría de la música?

Bueno, pues las escogí porque teníamos un presupuesto muy apretado, y sabía que podía cobrar algunos favores.

Sin duda es bueno estar en esa posición.

Sí, pero no estuvo tan balanceado.





Pasó lo mismo ahí; no había presupuesto, pocos recursos, e intentar hacer lo mejor posible con lo que teníamos.





Hay unas cuantas canciones ahí que me parecen muy buenas. Creo que tuvimos a Beck en ese.

Sí, ahí está “Gamma Ray”.

Sí, para mí, era un paso a la adultez si podíamos conseguir a Beck en la banda sonora.

Hay grandes nombres en este. Queens of the Stone Age, Green Day—

Yeah Yeah Yeahs.

Kenny Rogers

Ah, sí. [Risas]

Siempre hay al menos una canción en la banda sonora que, no quiero decir que sean atípicas, porque todo tipo de música puede acompañar videos de skate, pero uno tiene cosas como Suicidal Tendencies y Agent Orange, y luego está Kenny Rogers.

Sí, creo que eso hace parte de las influencias de los chicos de Neversoft. Joel Jewett, quien estaba a la cabeza de Neversoft, era muy excéntrico, gracioso y con atuendo de vaquero, pero vivía en medio de la tecnología. Digamos, Johnny Cash estaba en uno. No recuerdo cual.

Eso fue en Underground 2.

Sí. definitivamente eso vino directo de Joel.





Esto todavía era con Neversoft, ¿cierto? Había mucho punk californiano, con cosas como Descendents, pero también parecía capturar más de lo que sonaba en ese momento, como metalcore y pop punk de los 2000.

Sí, era un poco un reflejo de la demografía de ese juego, porque fue nuestro primer juego para Wii. Así que sabíamos que le llegaríamos a una audiencia más joven. Así que fue intencional el hecho de que sonaran cosas más populares y menos experimentales. O bueno, ya sabes, menos punk.

Igual tenía el tipo de cosas que uno espera de un juego de Tony Hawk, como Bouncing Souls y Public Enemy.

Creo que simplemente queríamos inclinarlo más hacia lo que estuviera en el mainstream.





No recuerdo muy bien Project 8. Creo que en ese punto las cosas crecieron tanto que empecé a perder el hilo y hasta el control de las cosas. No completamente, pero era difícil verlo como un trabajo cohesivo y completo, digamos. Creo que se volvió en algo tan grande que se hacía difícil enfocarlo.





Me sorprendió ver a Tony Hawk’s Pro Skater 3 tan abajo. Fue el primero en PS2, donde físicamente tenías más memoria para incluir más música en el juego. Recuerdo que en este estaba AFI y cKy, también.

No sé. Cuando pienso en la historia y la cultura del skate, no pienso precisamente en AFI y cKy. De pronto es por eso. Están vinculados al skate y a los sonidos del skate, pero no, para mí, a la historia del skate.

Ese también tenía “Blitzkrieg Bop”.

Sí, pues bueno, siendo completamente honesto, no soy el más fan de los Ramones.

A mí no me molesta, pero puede que algunos lectores se decepcionen un poco.

No sé. Nunca lo fui, realmente. Para mí, ellos eran muy Costa Este. Y sé que hacen parte de la fundación del punk, pero no me atrajo como Dead Kennedys o Circle Jerks.

Es gracioso, hay algunas bandas en esta banda sonora que me suenan especialmente a “bandas de Tony Hawk”. Es decir, nunca voy a poder escuchar esa canción de Bodyjar sin pensar en este juego.

Ah, si, por supuesto.

Y bueno, puede que la gente no se sienta así necesariamente con “Blitzkrieg Bop”, pero creo que mucha gente vio esto como un punto de giro en el que se interesaron por la música del videojuego.

Sí, claro, de eso estoy muy orgulloso.





Este fue el último con Neversoft. ¿Sabías que iba a ser lo último que harías con ellos?

No, de hecho ya habían empezado a trabajar en un juego nuevo. Empezamos las primeras fases de desarrollo después de este y fue ahí cuando decidieron que iban a dedicar todos sus recursos a Call of Duty.

¿Eso afectó el presupuesto de la banda sonora? Porque este todavía fue uno de los importantes.

No, seguían siendo las épocas doradas. Esto fue cuando todavía nos iba muy bien. Fue más o menos cuando salió Skate. Así que creo que esa fue la decisión principal; cuando se lanzó Skate, eso nos dividió el mercado, incluyendo las ventas. Ahí fue cuando ya no pudieron confiar en las grandes cifras.

Había grandes nombres ahí, como Nirvana y Foo Fighters. Y “Sympathy for the Devil” está en este también. Puede que ese sea el track raro de este juego.

Tal vez, pero no sé. Siempre he pensado que esa canción está más conectada al punk, ¿sabes? Jane’s Addiction la toca. Creo que hay algunas canciones de Rolling Stones que realmente habitan nuestro género.





Para mí este es un juego sumamente amplio, con una banda sonora igual de vasta. También se siente como si hubieses compartido el juego con Bam Margera. ¿Él tuvo algo que ver con esta banda sonora? Y ya que hablamos de esto, ¿tienen los otros skaters algo que ver con la curaduría de las bandas sonoras?

Hmm, sí, no recuerdo ejemplos específicos. cKy, claro, está ahí por Bam. Eso seguro pasó. No recuerdo si HIM está ahí, pero si lo está, es por Bam.





Me sorprendió ver este tan abajo en la lista. Habías dicho que este era el “primero” en tu mente.

Es simplemente porque amo esta banda sonora, pero es la que realmente estableció un tono, así que tenía que dejar espacio para más. También es porque hay muchas canciones que me encantan de ahí, pero también hay muchas de nuevas bandas de ese momento. Por eso no está tan arriba en la lista.

Después de haber hecho el primero, ¿quisiste conscientemente hacer algo diferente para la secuela?

Simplemente intentar incluir más bandas de mi historia.





Este fue un punto de giro importante para la franquicia en muchas formas.

Sí, este fue gigante. La lista de canciones se triplicó o cuadriplicó en ese punto.

Tony Hawk 4 fue importante, pero este fue el primero con una narrativa real. ¿Eso tuvo que ver en la forma de crear esa banda sonora?

No estuve en esas conversaciones, pero claro, la idea de que el medio se adaptara era una cosa que queríamos aprovechar.





Creo que lo que fue importante para mí, en términos de la lista, fue tener a los Toy Dolls, Sex Pistols, De La Soul, y “TNT” [de AC/DC]. Fue eso. “TNT” fue la estrella de ese.

¿Cómo fue que Chad Muska te convenció de poner tres canciones de los Muskabeatz ahí?

[Risas] Eso fue directamente con el departamento de música.

Entonces, de alguna manera, él las metió a tus espaldas.

Sí, ¡pero funcionó! Para ese momento, yo ya confiaba ciegamente en el departamento de música. Ya habíamos hecho tanto y habíamos tenido tanto éxito que yo ya sabía que ellos sabían lo que hacían, del mismo modo que sabía que Neversoft entendía el mundo del skate. No tuvimos que explicarles cosas básicas o sutilezas.

Es un buen punto. Obviamente el skate era algo importante para la gente que lo practicaba, pero la idea era presentárselo a las masas y marquetearlo a personas que de otra forma no se habría preocupado por conocer nada de ese mundo. Para capturar apropiadamente esa comunidad, la música era una parte importante. ¿Fue eso algo intimidante?

De hecho, no se sintió intimidante porque para mí era algo emocionante. Era como, teníamos control absoluto para hacer algo como esto, y no había una gran agencia de mercadeo diciéndonos como, “No, esta es la banda de moda” o “No, esto es lo que están escuchando los niños ahora”. No, estábamos representando al skate, así que tomamos la cultura y la historia del skateboarding y la incluimos ahí.

Parece que te sacaste la lotería con el hecho de que Neversoft entendiera todo eso.

Creo que la belleza de eso era que estas bandas estaban emocionadas por recibir tanta atención, porque no la habían obtenido hasta entonces. Y probablemente era más económico en ese momento. Incluso con los sellos. Todo el proceso de aprendizaje de Neversoft, y el mío al enseñarles sobre el skate y su cultura, y el hecho de traer a todo este grupo de patinadores, fue muy divertido. Y en su defensa, ellos de verdad se apropiaron. Lo vivieron. Literalmente tenían un día Neversoft en un parque de skate cada dos semanas. Llevaban a todo el mundo a… ¿cómo se llamaba el parque, Skate Street? Un tipo se rompió el tobillo. Tenían un challenge de kickflips en la oficina. De verdad lo estaban viviendo.

Después del tercer juego, ni siquiera tenía que explicarles cuál era tal truco o quién estaba haciendo qué, porque ellos consumían todas las revistas y videos de skate y entendían los nombres de los trucos. Era genial.





Me emociona mucho hablar de American Wasteland.

Ese fue increíble. Ese fue el más divertido para mí porque no solo pude pedir canciones, sino bandas. Alkaline Trio hizo “Wash Away”. La original de TSOL es muy difícil de encontrar, y además no es una buena grabación.

¿Escogiste esa para ellos, o simplemente los contactaste y les pediste un cover?

Fue una propuesta más general. Algo así como, “Nos gustaría que hicieran un cover de bandas viejas de punk como esta, esta otra y esta”. Y luego ellos escogían.

Sigo escuchando mucho ese cover de Alkaline Trio y el de “Sonic Reducer” de Saves the Day.

Esa también. Recuerdo ver a Ian MacKaye en ese entonces, y estábamos hablando de la banda sonora. Y él dijo como, “Sí, creo que Thrice quiere hacer ‘Seeing Red’”. Y bueno, tú sabes que a él no le gustan las cosas corporativas o prestar su música. Y fue como, “Creo que les vamos a dejar hacerla”. Eso fue increíble. Esa fue una de las mejores validaciones que pude haber obtenido; Ian MacKaye aprobando un cover para nuestra banda sonora.





Por último, tenemos la primera banda sonora. Cuando se acercaron a proponerte este juego, ¿cuál fue la primera conversación sobre la música?

Lo que tuviera que ver con el skate y con mi historia personal con el skate fue mi primera opción. Como Dead Kennedys y Primus, ellos estaban en el tope de mi lista. Es gracioso, descarté a los Dead Kennedys porque pensaba que nunca podría usar una canción de ellos por sus letras. Y cuando me dijeron como, “Sí, claro, podemos usar ‘Police Truck’”, yo quedé como, “¿Han escuchado ‘Police Truck’? Saben de qué están hablando?”.

Pero fue censurada, ¿cierto?

La censuraron, pero nunca me imaginé que pudiese ser censurada.

Algo como lo que pasó con Ian MacKaye permitiendo usar canciones de Minor Threat, Jello Biafra no está muy de acuerdo con la censura. Ha sido muy enfático con eso.

Simplemente silenciaron palabras [en inglés] como “mierda” y “verga” y esas cosas.

¿Hubo algún artista o banda que te hubiese gustado tener pero que, por alguna razón, nunca salió?

Esa es una buena pregunta. Creo que lo hubo, pero terminamos consiguiéndolo después. Creo que “Wild in the Streets” fue uno de esos casos, ¿no? Creo que quería eso originalmente.

¿Querías ese para el primer juego?

Sí. Pero hay algo que debo decir con respecto a eso. Incluso siendo el primer juego, cuando les ofrecí a los skaters participar en él, muchos estaban escépticos, y simplemente decidieron no hacerlo. Nadie sabía cómo iba a ser o cómo iba a representar al skate. Así que algunos decidieron no hacerlo. Como Erick Koston, que no estuvo en el primer juego. Y creo que pasó lo mismo con la banda sonora. No estuve directamente en esas discusiones, pero creo que algunas bandas dudaban y no sabían cómo iba a ser.

¿Hay algo más que quisieras decir de las bandas sonoras que no te haya preguntado?

Creo que no. A medida que avanzaban los juegos, sentía una presión enorme por estar a la altura de las bandas sonoras que ya teníamos. Creo que esas discusiones han sido las más duras que he tenido, especialmente con los últimos juegos. Teníamos un presupuesto limitado, y teníamos que distribuirlo, y muchas canciones no se consiguieron porque faltaba dinero. Eso fue frustrante en ese momento, y el hecho de saber que la gente esperaba mucho de eso seguía siendo muy importante para mí, ¿sabes? No descarto eso en lo más mínimo.

¿Y te pasó que algún artista quisiera estar en el juego y tú dijeras como, “eh”?

Claro, cosas de música más pop, más mainstream. Gente que decía como, “quiero una de mis canciones ahí”. Yo simplemente delegaba a alguien más para que dijera que no. Estoy casi seguro de que… ¿cómo se llama la chica de los Black Eyed Peas?

Fergie.

Fergie. Sí. Creo que ella mencionó algo una vez sobre incluir una canción suya en un juego, y ahí fue como, “Sí, no lo sé. Probablemente no funcione”. Pero es complicado, porque uno quiere ser amable con todo el mundo y apreciar sus expresiones artísticas. Simplemente no se adecúa a nuestro género o nuestra audiencia.

