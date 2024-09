‘Too Hard to Keep’ – Fotos para olvidar

El artista Jason Lazarus, residente en Chicago, lleva desde 2010 haciendo acopio de fotografías que sus dueños preferirían olvidar. Entre las instantáneas que ha recibido hay fotos de amigos, familiares, mascotas, fiestas de graduación, objetos y lugares que no resulta fácil volver a recordar. Lazarus arroja nuevamente luz a estas imágenes y las presenta en forma de libros y exposiciones, manteniendo intacto el oscuro patetismo inherente a ellas.

Os invitamos a contribuir con vuestras fotografías al proyecto Too Hard to Keep . VICE Estados Unidos realizará una selección de entre todas las instantáneas recibidas y las publicará. No olvidéis incluir una autorización para que vuestra foto se exponga en público o, en caso de que sea privada, indicad que solo puede mostrarse el reverso. Podéis enviar fotos, álbumes o cualquier otro artículo fotográfico de gran formato al repositorio:

Videos by VICE

Jason Lazarus

THTK

1516 N. Kedzie Ave., 3

Chicago, IL 60651