Top 10 rolas de banda y norteño de Smoky

De las voces emergentes del hip hop mexicano actual, Smoky es una de las más distintivas en más de un sentido, y justo por su aproximación al género. Sus canciones van de melodías romanceadas, y de rimas llenas de sentimientos nobles. Este mazatleco ha estado en esto desde que tiene 15 años, ha colaborado con nombres grandes través del tiempo de 3BallMTY a MC Davo y Eptos o Banda Bastön y girado por todo el país. Su personalidad y gran presencia en YouTube le valieron un contrato con Warner Music, lo que lo convierte en uno de los pocos raperos mexicanos en llegar al radar de una transnacional. Lo mejor de todo esto es que la historia apenas comienza.

A muchos podría sorprender que el emcee sea gran fanático de la banda sinaloense, los corridos y las norteñas, pero para Smoky es parte de su vida. En conversación, nos dijo que su gusto viene por «mis mayores, papás, abuelos, primos y primas, vecinos y vecinas. También por la radio y TV local, el carnaval, semana santa, [ríe]. La vida entera por allá. Mazatlán es semillero de talentos de música de banda, normal que me guste».

Por eso mismo le pedimos que nos diera una lista con sus canciones favoritas del estilo. Nos mandó cinco canciones de banda y cinco de norteño. La mayor parte de su selección son románticas porque «me saturo con tanto arreglo» de los narcocorridos y «soy un romántico al 100 por ciento.» Sin más, les dejamos la lista de Smoky.

1. Banda El Recodo – «Te presumo»

Esa rola de fue algo curioso porque, cuando recién salió, casi nadie sabía de quién era la voz. Ya no estaban las voces anteriores, fue un tipo «sorpresa» para los seguidores. Aparte que la rola transmite un sentimiento bien chingón. Al mirar a un vocalista, fue motivación para empeñarme en la musiqueada, por ser también morro ese men. Creo que es un año más grande que yo. Ese men es del barrio de mi abuela, una colonia muy popular por su mercado y tianguis del domingo; todo mundo conoce a ese morro. Como a mí [ríe]. A mí me inspira más el rap y mis emociones, pero ese detalle fue algo clave para seguir en la música.

2. Pancho Barraza – «Mi enemigo el amor»

Esa rolita sonó en todos lados, muy popular la música de Pancho. Conocido por su carisma, algo que siempre se me ha hecho bien chingón, su humildad y talento para escribir sus rolas. Galán de galanes y papá de dos amigos míos (Julio y Pancho Jr). Crecí oyendo a este men, mucho sentimiento y originalidad en sus canciones.

3. El Coyote y su banda – «Te soñé»

Fue la primera canción que me animé a cantar en serenata con [un] par de amigos. Visitábamos a las chicas de cada uno, cantando rolas románticas de banda. [Antes] cantaba en mi casa y solamente por diversión, pero la primera vez que di serenata, fue esa canción. ¡Pedazo de rola!

4. Valentín Elizalde – «Vencedor»

Bien curioso el video porque sale muerto, chale. Esa rola era especial para dedicarla a la morrita que traía enamorado, otra para llevar serenata. Hay muchos que no les gusta el Vale, pero allá en Sinaloa, la raza lo acepta, más por la forma de ser que por los talentos o belleza. El Gallo de Oro.

5. Miguel Y Miguel – «Sonora y sus ojos negros»

Esa rola me recuerda a mi papá. Cuando niño, yo lo visitaba en el rancho donde vivía y esa rola era el hitazo, entre otras que tienen y que también me gustan. Creo que es la más popular de las que tienen. Los famosos «Migueles».



6. Los Alegres De La Sierra – «Suerte he tenido»

Ufff, esa rola andaba pegando en Maza cuando recién comencé a romancear con una morrita que me gustaba mashín. Estaba en secundaria y era un reto ir a visitar a la chica por el hermano celoso o el papá regañón. Esa rolita está destinada y diseñada para pensar en esa chica, la letra limpia e interpretada con mucho sentimiento.

7. Chalino Sánchez – «Alma enamorada»

Con esa rola sabes que hay una buena peda, no importa la hora del día en que la escuches. Recuerdo a uno de mis primos, el mayor de todos, siempre con su atuendo arrancherado y acento marcado, con sus discos originales de Chalino. ¡Esta tronaba en la Cheyenne blanca!

8. El Fantasma – «Mi 45»

Un corrido que es bien popular en todo el noroeste de México y la frontera de Estados Unidos. Lo añado a la lista porque, muy aparte del romanticismo, existe la otra cara de la moneda, unos músicos bien locos, ejecutan el acto encabronadamente, chingones. La letra suele resultar pesada para quien no está acostumbrado a escuchar «narcocorridos», uno vive en el peligro mirando de todo. Para mi es otro género más de música.

9. Julián Mercado – «El Azul»

Hablar de esta rola es algo chistoso, porque estaba en una peda en Hermosillo, Sonora. Entre carne asada, cerveza y loquera, a lo lejos escuchaba la canción, no lograba entender qué decía pero tenía una tonada envolvente y pegajosa, me acerqué al carro en el que tenían la música, pedí que la regresaran y wow, me topé con esta rola. Mis amigos asombrados, no creían que tenía gusto por la música norteña, pero es como el rap, la verdad en canción.

10. El Potro De Sinaloa – «El vaso derrama»

Con esta rola termino la lista. Cuando terminas una relación, esta rolita está de lujo. Este men, El Potro, tiene un chingo de rolitas, baladas, con buena letra y buenos arreglos. Las veces que terminé con novias y así, era de ley poner esta rolita. Esta es para que perdonen nuestras pendejadas [ríe].

