La humanidad está perdida: comentarios en el vídeo de Torbe sobre La Manada

Ayer Torbe subió un vídeo. Eso solo puede significar que las puertas del infierno se van abrir y que una gran manada de comentarios machistas desfasadísimos van a surgir de las entrañas de la tierra como el agua que se desborda de una presa recién reventada.

En el vídeo, Torbe intenta convencer a su público de que no existen suficientes pruebas como para acusar a los cinco de “La Manada” de violación, justificándolo con que un Guarda Civil, por su condición de formar parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nunca violaría a nadie. También asegura que los tíos guapos —dice que al menos tres de ellos lo eran— pueden permitirse follar con cualquier tía y no necesitan ir violando por la vida. En fin, razonamientos de esta guisa.

Videos by VICE

El vídeo ha generado varios cientos de comentarios, en los que se encuentran críticas al discurso de Torbe pero también alabanzas a la valentía que demuestra al contar “la verdad” de un caso manipulado por los medios y criminalizado por las «feminazis». “Solo comentarios inteligentes, todo insulto lo borraré. Debatamos sobre este tema, no faltemos el respeto”, espeta Torbe en el primer comentario. Lo que sigue es un compendio de algunas de las sandeces que comentan algunos hombres en el apartado de comentarios, si amigos, ES REAL.

Más adelante veréis más comentarios de este tal José Luis Alonso, quien es el típico ejemplar que duda profundamente de que se cometiera tal violación. Lamentablemente, en la mayoría de casos de agresión sexual o acoso, siempre llega ese momento en el que se pone en duda la declaración de la víctima. Los “¿pero cómo ibas vestida?”, “¿pero qué dijiste?”, “¿estabas borracha?” son un clásico entre todos esos hombres que no pueden entender que esta sociedad es tremendamente agresiva e intolerante hacia las mujeres.

José Luis me pierde un poco cuando habla sobre “la secta del genaro (sic)”, una sociedad secreta (o algo) que se supone que se financia a base de “agresiones y maltrato”. Termina con una declaración un tanto ambigua: “sin viogen no hay subvenciones”. OK, José.

Un tipo llamado “Damm Baby” que utiliza un culo con tanga rojo pixelado como avatar nos comenta que, si el juicio se cierra a favor de la víctima, él será el primero en condenar a “La Manada”. PERO (ese “pero” tan importante), sostiene que hay muchos hombres encarcelados de forma injusta por culpa de las mujeres. El tipo intenta ser considerado con la víctima pero no puede evitar pensar como un buen machista. Joder, es que tu avatar ya lo dice todo, “Damm Baby”.

No sé, está claro que me avergüenzo de ser hombre cuando esta peña se pone a teclear. No sé, lo siento, es lo único que puedo decir. Realmente la cosificación del cuerpo de la mujer es algo que todos tenemos excesivamente arraigado en los genes, desde hace varias generaciones. Actitudes como esta solamente hacen que corroborarla y poner barreras a cualquier tipo de cambio.

Este ejemplo concreto del «colega de un colega» demuestra que realmente todas las mujeres son unas farsantes. Mientras sigan existiendo eurodiputados como este, seguirán existiendo cretinos que creerán que con unas velitas y unas flores tienen derecho a exigirle a una mujer un casquete o que piensen que España es un país “feminazista” solamente porque se critica el machismo inherente en esta sociedad, algo que es profundamente evidente gracias a este tipo de comentarios en este tipo de vídeos.

Mayúsculas, claro que sí. Hay tantas cosas en este comentario. Por una parte está la negación de la violación; luego esa idea enquistada de que si una mujer disfruta con el sexo pasa a ser una “warra” o una “perra”. Luego insinúa cierto interés retributivo para terminar asegurando que el actual juicio por el caso de la violación de los sanfermines pasados está completamente amañado por una especie de oligarquía feminazi que actúa en contra de todos los hombres. Jo-der.

“Hey, hey, hey”, cuidado que viene “Williams Bailey” con un discurso capaz de explicarlo todo. Creo que lo que podemos deducir de este sermón es que solo se considera violación cuando se fuerza a una persona que no te da su consentimiento y que no esté borracha. Cuando alguien folla con una mujer borracha nunca se podrá considerar violación, básicamente porque el alcohol hace que las mujeres se exciten en demasía y eso provoca que se follen a gente fea. Si quieren follarse a gente guapa, entonces tendrán que evitar emborracharse. ¿Ha quedado claro?

José Luis Alonso ha vuelto. Aquí tenéis un compendio de insultos clásicos del manual español de ofensa a la mujer. No falta ni uno, el tipo ha hecho los deberes.

Emilio nos explica en un momento el porqué de la existencia del feminismo. Es todo una trama urdida por el Nuevo Orden Mundial. No me acaba de encajar pero el tipo lleva gafas y parece listo —y al menos es de los pocos que saben escribir dentro de toda esta patraña—, así que supongo que tendrá razón.

El tipo que cree que la gente solo quiere follar con gente del sexo opuesto y que si una persona de otro sexo te viola no se puede considerar violación porque, ¡qué coño!, a todo el mundo le gusta copular con genitales opuestos. Si follas con alguien del mismo sexo sí que se considerará violación, porque nadie quiere hacer algo así (¿en ese caso serían las dos personas involucradas las violadas?). Siglo XXI. Aplausos.

Sin comentarios.