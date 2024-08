‘Gracias por su visita’, una oda fotográfica a las tortilla de patata de los bares

La tortilla de patata es posiblemente el plato español más universal: da igual la época del año en la que estés, que sea el desayuno, la hora de comer, la cena o el último bocado que te metes antes de volver a casa tras una noche de fiesta, que estés en el lugar más recóndito de la España vacía o en el centro de Madrid; siempre vas a encontrarla y siempre te va a apetecer, es ley de vida.



Por eso Joseph Fox, un fotógrafo británico asentado en nuestro país, y Lizzie Frost, diseñadora gráfica, decidieron hacerle un homenaje fotográfico a este maravilloso plato y crearon el proyecto Gracias por su visita, que será publicado en breve. Hablamos con Joseph para que nos contase más sobre su proyecto y nos enseñase algunas de sus fotos.

VICE: ¿Cómo surge el proyecto de ‘Gracias Por Su Visita’?

Joseph: Mi trabajo suele centrarse en documentar problemáticas concretas, así que quise hace algo que fuese totalmente diferente, algo simple y divertido que no requiriese viajar mucho ni demasiada planificiación.

¿Por qué decides fotografiar pinchos de tortilla y no otra cosa? ¿Te planteaste fotografiar otra tapa o tuviste claro desde el principio que tenía que ser la tortilla?

Como Lizzie y yo nos habíamos mudado recientemente a España, pensamos que sería interesante sacarle partido a que ambos veíamos las cosas desde la perspectiva de dos recién llegados. Amamos la comida y nos dimos cuenta de dos cosas cuando llegamos a Madrid: la primera es que aquí la comida local es mucho más importante, sobre todo en comparación con Londres, por lo que es fácil encontrar que en muchos sitios sirvan un menú idéntico (sobre todo en los bares típicos españoles); la segunda es que, como vegetarianos en un país muy carnívoro, la tortilla era el único plato en el que siempre podíamos confiar en encontrar allá donde fuéramos sabiendo que además nos iba a llenar.

¿Por qué te interesa retratar los bares tradicionales?

Vimos que los pequeños bares de barrio eran una buena forma de sumergirnos en el día a día de la vida de Madrid y observar las costumbres alimentarias de nuestros vecinos. Nos encantaba la mezcla de gente que los frecuentaba; personas de todas las edades compartían una tapa, una caña o un vermú. Queríamos homenajear ese ambiente y la decoración de estos bares, que nos hacen sentir mucho más arraigados en la tradición y la cultura de España que las nuevas cafeterías que aparecen como setas en cualquier ciudad europea.

Además sentíamos que la tortilla es como un reflejo de esos bares: un plato barato y básico, que puedes comer en cualquier momento del día y que es mucho más que la suma de sus partes. Poco hecha o hecha del todo, con cebolla o sin cebolla, las tortillas cambian un poco según el bar, pero en su esencia son lo mismo.

Gracias por su visita es un reflejo de los bares tradicionales, un símbolo de la cotidianeidad de España. ¿Crees que estos bares, actualmente, se han convertido en un recuerdo nostálgico de lo que han sido?

Como migrantes recién llegados que somos, somo podemos hablar de lo que hemos visto durante los últimos años y las conversaciones que hemos tenido. Al compartir nuestro proyecto con amigos españoles, vimos que generaba diferentes reacciones: desde personas a las que les recordaba a su infancia y a sus abuelos, a aquellos para los representaba las “costumbres pueblerinas” que les gustaría dejar atrás.

Es cierto que, para nosotros, el atractivo principal de este tipo de bares es una cierta nostalgia o romanticismo de una España imaginada, pero esta ilusión puede existir tan solo mientras estos bares estén frecuentados por los locales, sino se trata de un producto prefabricado, un bar español de parque de atracciones, mantenido únicamente para satisfacer a los turistas y a los que no son locales para que sientan que están teniendo una auténtica experiencia local.

¿Cómo luchar contra la globalización y que estos establecimientos no caigan en el olvido?

Lizzie y yo creemos que es importante diferenciar entre la política y la estética. No estamos en contra del progreso, de la difusión de ideas e información, etc., pero nos da la sensación de que junto a ella va de la mano una homogeneización del gusto y el estilo. Sería una pena vivir en un mundo en el que todas las casas o las cafeterías fuesen idénticas independientemente de donde estés.

La modernidad, por suerte, está acabando con muchas ideas y actitudes anticuadas, pero eso no debería repercutir negativamente en la tradición y la cultural local. Más allá de la estética, hay algo en lo asequibles y familiares en estos bares que los hace accesibles a todo el mundo e intergeneracionales, y por eso me parecen algo que debería mantenerse.

¿Cuántas tortillas fotografiaste?¿Cómo te recibieron los dueños de los bares?

Acabé fotografiando (¡y comiéndome!) unas 70 tortillas. Siempre explicábamos un poco lo que estábamos haciendo y pedíamos permiso a alguno de los trabajadores del bar antes de hacer ninguna foto. En general, todo el mundo se lo tomó bien. Había algunos que no les importaba lo que hiciésemos mientras pagásemos la tortilla y otros que lo encontraron divertido.

Hubo quien se sintió orgulloso de la foto y nos ofreció fotografiar la tortilla entera o añadir guarniciones al plato, para después preguntar amablemente si lo habíamos disfrutado. La única excepción fue el propietario de uno de los bares: uno de sus camareros nos dio permiso para hacer las fotos, pero el dueño se enfadó mucho cuando nos vio hacerlas y nos echó del bar.

