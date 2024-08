Trabajadoras sexuales nos cuentan de sus clientes más ricos

¿Existe alguna escena más icónica que la de Pretty Woman cuando Julia Roberts se va de compras con el dinero que le da su cliente, y le pinta dedo a los empleados de la tienda que antes la habían desairado? En lo que respecta a la fantasía de mucha gente, tiene una puntuación bastante alta. ¿A quién no le gusta la idea de gastarse el dinero de otra persona?

La realidad del trabajo sexual no siempre es tan glamorosa. A pesar de todo lo que la sociedad ha progresado en las tres décadas desde el estreno de la película, todavía estamos sorprendentemente atrasados ​​en lo que respecta a comprender la variedad de trabajos que caen bajo la bandera del trabajo sexual, cuántos de ellos involucran realmente tener relaciones sexuales (no muchos), cuánta habilidad se necesita para tener éxito (mucha) y con qué frecuencia aparece un gran apostador como el personaje de Richard Gere (no muy seguido).

Pero “no muy seguido” no es lo mismo que “nunca”. Todas las trabajadoras sexuales con las que he hablado saben de alguien que tuvo un cliente que les depositó 1 millón en una sola transacción, o que se las llevó de viaje con todos los gastos pagados alrededor del mundo. Para saber más sobre estos grandes apostadores, entrevisté a algunas mujeres exitosas en la industria del sexo.

Catjira. Foto: cortesía de la entrevistada

CATJIRA, TRABAJADORA EN ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS, MODELO PLAYBOY, CAMGIRL Y COSPLAYER DE LAS VEGAS, EE. UU.

VICE: ¡Hola Catjira! ¿Cuánto es lo máximo que un cliente ha gastado en ti? Catjira: Pregunta difícil, pero creo que fue un chico cuando recién comencé. Había ganado lo suficiente para mudarme a mi propio lugar y en mi antigua casa no tenía nada. Se dio cuenta, ya que hablábamos con bastante frecuencia, y decidió amueblarme toda la casa. Literalmente me envió todo lo que necesitaba. Todos mis muebles, mi tocador de maquillaje, mis sillones y cama. Me compró todo. Debe haber gastado más de 10.000 dólares. Todavía tengo algo de eso ahora, años después, en otra casa.

¡Eso suena bastante generoso! Y súper conveniente. ¿Lo conociste alguna vez?

¡No! Fue muy generoso de su parte.

¿Qué otros obsequios costosos te han regalado a lo largo de los años?

Recuerdo que cuando mi laptop se rompió, uno de mis clientes me envió un cupón para ir a comprar una Macbook para poder seguir trabajando. De hecho, ¡eso me ha pasado dos veces! También me han dado aretes YSL y montones de ropa interior de Agent Provocateur y Honey Birdette que son muy caros pero son realmente útiles para el trabajo.

¿Qué hay de los que gastan mucho en tu contenido?

Una vez puse la opción en mi sitio de comprar un clip en donde cumpliera sus fantasías de cosplay por un precio de 6.000 dólares y nunca esperé que nadie lo comprara. ¡Pero un día alguien lo hizo! Me encanta la producción, así que me esforcé mucho en dejar bien todos los pequeños detalles y agregué muchos extras. ¡Me la pasé genial! — @catjiraTV

Goddess Jasmine Mendez. Foto: cortesía de la entrevistada

GODDESS JASMINE MENDEZ, FINDOMME (MUJER QUE PRACTICA LA DOMINACIÓN FINANCIERA), DE NUEVA INGLATERRA, EE. UU.

VICE: A lo largo de los años que has trabajado como findomme ¿cuánto estimas que has ganado?

Goddess Jasmine: Ay, no sé, pero millones seguro. Suficiente para pagar tres casas totalmente financiadas por la dominación financiera. En promedio, gano alrededor de 2.000 a 5.000 dólares por día, así que me va bastante bien.

Impresionante. Cuéntanos sobre los clientes que mejor te han pagado.

El que mejor me ha pagado fue un militar que vendió su casa y me transfirió 50.000 dólares de una. Aparte de eso, tengo un sumiso que viene de Tokio a veces y una vez me dio 20.000 dólares en efectivo después de que lo llevé a Times Square con una correa, y un médico que me paga alrededor de 40.000 dólares al año. Un día estaba de compras en un centro comercial y un tipo se me acercó y me preguntó si podía pagar todas mis cosas; terminamos pasando el día juntos y me compró un montón de cosas caras, incluido un collar de 10.000 dólares.

Foto: cortesía de Goddess Jasmine Mendez

¿Cuánto trabajo implica?

Uf, no es fácil. Pero este es mi estilo de vida [vive de esto 24/7] por lo que es más difícil separar el trabajo y la vida personal, ya que se mezclan.

¿Alguna vez te han llevado de viaje?

Una vez un sumiso me dio los detalles de su tarjeta y me dijo que reservara unas vacaciones para mí y mi novio en Bermudas, con todos los gastos pagados. Cuando estuvimos ahí, me pedía fotos de nosotros besándonos y teniendo sexo pagadas con su dinero, y nos mandaba sorpresas a la habitación, como champán y fresas. En total, le costó alrededor de 26.000 dólares ¡pero todos, incluido él, la pasamos muy bien! — @laughinglatina

NAOMI COLLINS, ESCORT Y DUEÑA DE ENNVY, UNA AGENCIA DE ESCORTS, DE LONDRES, REINO UNIDO

VICE: ¡Hola, Naomi! Cuéntanos sobre tu gran apostador.

Naomi Collins: Tenía un puesto muy alto en la industria de la aviación. Comenzó como un cliente normal, pagando 260 dólares por sesión, pero pronto empecé a verlo entre semana. Una noche me invitó a cenar y me llevó a un restaurante elegante. Empezamos a hablar y me preguntó si estaba financieramente estable. Fue entonces cuando las cosas cambiaron.

Bueno, a la semana siguiente le dije que mi coche necesitaba unos arreglos y que costaría más de 2.600 dólares. Se sentó frente a mí y me envió el dinero así como si nada. A partir de ese momento, empezó a reservar sesiones largas y pagaba mucho más, el doble de la tarifa normal, si no es que más cada vez. Esto se prolongó durante unos ocho o nueve meses.

¿Te llevó de viaje a algún lado?

Ah, sí, me pagó un viaje a Madrid, Ámsterdam y Venecia, con un amigo y todos los gastos pagados en hoteles de cinco estrellas. Hice un par de viajes de diez días con él, una vez a Dubai y otra a la República Dominicana. La mayor parte del viaje estuvo ocupado con el trabajo, pero no me quejé porque me trataban como una reina con tratamientos de spa.

¿Siguen en contacto?

Sí, decidió que al final quería formar una familia, así que tomamos caminos separados. Sin embargo, todavía somos amigos. — @ennvyUK

Penny Barber. Foto: cortesía de la entrevistada

PENNY BARBER, DIRECTORA DE PELÍCULAS PARA ADULTOS, CALIFORNIA, EE. UU.

VICE: Has trabajado en la industria durante casi 20 años. ¿Quién ha sido el cliente que mejor te ha pagado?

Penny Barber: Ha habido algunos, pero el que más se destaca es un tipo en particular que conocí por internet justo cuando me estaba divorciando del padre de mis hijos. Fue muy generoso y me apoyó a mí y a mis hijos económicamente durante un momento muy difícil. Me compró todo lo que necesitaba, muchas veces todo de lujo. Los utensilios de cocina, muebles y electrodomésticos de Le Creuset fueron algunos de los obsequios más importantes. Incluso les compró algunos juguetes a mis hijos. Una vez quería que viera un programa de televisión que le gustaba y me envió una televisión nueva y un reproductor de DVD, ¡junto con el DVD! Me llevó a Las Vegas de compras y una vez me compró un collar de rubíes.

¿Esperaba mucho a cambio?

No de la manera que estás pensando. Solo lo conocí una vez. Hay un dicho en la industria para adultos que dice que las personas que gastan más esperan menos, y las que gastan menos hacen las demandas más ridículas y escandalosas, lo cual, por supuesto, simplemente ignoro.

¿Cuál dirías tú que es la proporción de clientes adinerados con respecto a la gente normal que gasta poco?

Por cada gran tiburón que encuentres, tendrás que esquivar cientos y cientos de peces pequeños. Parte del trabajo es presentarte como el tipo de persona que le gustaría a un tiburón. – @pamperedpenny

Meggerz. Foto: cortesía de la entrevista

MEGGERZ, FINDOMME DE NUEVA YORK, EE. UU.

VICE: ¿Qué es lo más caro que te ha comprado un cliente?

Meggerz: Probablemente mi BMW M3. Fui al concesionario y escogí un auto, y él pagó el depósito de 10.000 dólares y todos los pagos mensuales posteriores.

¿Ha tenido otros grandes apostadores?

Oh, sí. Un mes gané 54.000 dólares de Iwantclips.com y principalmente provino de este tipo. Como fui la fuente de ingresos más alta ese mes, el sitio web imprimió un cheque y lo mostró en AVN en Las Vegas más tarde ese año.

¿Cuánto dirías que has ganado a lo largo de los años?

Definitivamente más de un millón. También he tenido vacaciones financiadas por suscriptores: uno me envió a mí y a un novio a Alemania, Turquía y Egipto, con todos los gastos pagados. También nos pagó a mí y a otra amiga varios viajes. La única diferencia cuando fui con mi novio es que me dijo “si hubieras ido con una chica, te habría puesto en clase ejecutiva”. —@meggerz

