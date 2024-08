¿Trabajar desde casa arruinó tu postura? Esto es para ti

Hey, tú. Escucha: relaja la mandíbula y los hombros, y endereza tu postura. ¿No te sientes mejor?

Probablemente hayas visto algunos tuits al respecto, y aunque aparentemente son una manera sencilla y amable de lograr un par de retuits, sirven como excelentes recordatorios para dar a nuestros cuerpos un descanso de la posición tensa y encorvada que muchos de los que trabajamos desde casa hemos adoptado durante el último año y medio. Además de recomendarte el uso de un protector bucal y un masaje, no podemos hacer mucho por tu mandíbula y tus hombros, pero sí podemos ayudarte con tu mala postura. Hay una gran cantidad de productos, que van desde corsés ortopédicos hasta sensores adhesivos apenas perceptibles, que pretenden ayudarte a permanecer erguido, ya sea de pie o sentado, durante todo el día. Lo cual, en todos los aspectos, es algo bueno, especialmente si prefieres no sufrir el triste destino representado por Emma, la muñeca oficinista futurista.

Cuando era niño, mi madre solía decirme todo el tiempo que me parara derecho; después de todo, era un adolescente tímido y encorvarme era uno de los rasgos de mi personalidad. También me hacía caminar con un palo de escoba que debía sostener con los brazos en posición horizontal detrás de mi espalda, lo cual, según ella, era algo que su madre también la ponía a hacer durante su infancia. Es probable que haya exagerado al contarme esa historia, pero no encorvarse todo el tiempo conlleva algunos beneficios materiales reales. “Una buena postura fomenta una buena salud”, explica Jane T. Hein para la Clínica Mayo. “La alineación adecuada del cuerpo puede ayudar a prevenir el exceso de tensión en las articulaciones, los músculos y la columna, lo que alivia el dolor y reduce la probabilidad de lesiones. Como beneficio adicional, tener una postura correcta puede mejorar tu productividad y estado de ánimo, además de ayudarte a usar tus músculos de manera más eficiente”. Así que sí. Eso suena bien.

Pero no todos tenemos a alguien que nos regañe diariamente por nuestra mala postura. Es aquí donde entramos nosotros y te presentamos una breve lista con los mejores dispositivos para corregir tu postura.

Para estar un paso más cerca de convertirte en un Bionicle de Lego

Porque ese es el objetivo, ¿cierto? Este corrector postural de bajo perfil se adhiere a la parte superior de la espalda con unas tiras adhesivas y monitorea la posición de la parte superior del cuerpo y otros matices posturales. Luego, si te encorvas (o te inclinas sobre un tazón para comerte unos fideos), emite una vibración suave que les recuerda a ti y a tu cuerpo sentarse o pararse con la postura erguida correcta. Simplemente tienes que descargar la aplicación Upright GO, sincronizarla con tu dispositivo y podrás empezar a darle seguimiento a tu progreso en las sesiones de entrenamiento diarias.

Si no te importa parecer un bobo

Lo cual es bueno, pero realmente no importa en este caso, ya que el corrector de postura Comfy Brace se ajusta bien a tu cuerpo y se disimula bastante debajo de la ropa. Además, si trabajas desde casa y solo quieres corregir tu postura, ¿a quién le importa cómo se ve? Con este soporte, puedes ayudar a alinear tu espalda y tus hombros, así como también a aliviar la presión de las áreas donde haya dolor.

Una almohadilla para tu postura.

Si trabajas frente a un escritorio, es probable que pases mucho tiempo sentado en una silla de oficina. O, si has estado trabajando de manera remota desde marzo de 2020, es posible que ni siquiera tengas una silla de oficina. Tal vez eres un trabajador de sillón, de mesa de cocina o el escurridizo y aspiracional trabajador de cama. Dondequiera que te sientes para trabajar desde casa, es probablemente que no tengas suficiente apoyo lumbar, lo cual es malo para la postura y provoca dolor de espalda. ¿La solución? Una almohada para el trasero. Este asiento ortopédico, el término técnico, está especialmente diseñado para acunar tu trasero (sí, por favor), lo que ayuda a reducir el dolor en la parte baja de la espalda, las caderas y el nervio ciático.

Eleva tu posición de trabajo, literalmente

Eleva tu computadora portátil, tu escritorio y tu moral con un escritorio para trabajar de pie o un soporte elevador ajustable para computadora portátil. Ambos son excelentes para ayudar a que te sientes con la espalda recta, ya que no podrás agacharte sobre el teclado si está en una posición elevada, y estar de pie es un poco mejor para tu postura que estar sentado. Además, si adquieres un escritorio para trabajar de pie, podrás contarles a todos tus amigos cómo conseguiste un escritorio para trabajar de pie, cómo cambió tu vida y cómo no puedes creer que todavía estén trabajando en un “escritorio de la vieja escuela”. A la gente le encanta escuchar ese tipo de historias, créeme.

Hasta aquí nuestras recomendaciones. ¡Hey! ¡Ya te volviste a encorvar!

El personal de VICE seleccionó de forma independiente todos los productos que aparecen en este artículo.

Upright GO Upright GO 2 Posture Trainer and Corrector $79.99 at Amazon Buy Now

Comfy Brace Comfy Brace Posture Corrector $19.97 at Amazon Buy Now

Everlasting Comfort Everlasting Comfort Office Chair Seat Cushion $49.95 at Amazon Buy Now

FLEXISPOT Standing Desk Converter $169.99 at Flexispot Buy Now

Twelve South Curve Stand for MacBooks and Laptops $59.99 at Verishop Buy Now

Soundance Aluminum Computer Riser $39.99 at Amazon Buy Now

