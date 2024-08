¿Cuánto tiempo vamos a seguir trabajando desde casa?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Cuando las oficinas cerraron y enviaron a los empleados no esenciales a casa a mediados de marzo, el trabajo remoto se sintió como un arreglo temporal, necesario para aplanar la curva y evitar que el nuevo coronavirus se esparciera por todas partes.

Videos by VICE

Cuatro meses después, el momento de regresar a la oficina se siente más lejano y peligroso que nunca. Gracias a la falta de liderazgo central y la ausencia de mandatos nacionales de salud pública, Estados Unidos sigue experimentando una ola de casos constante. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) advirtieron la semana pasada que el próximo otoño e invierno serán “uno de los momentos más difíciles que hemos experimentado en la salud pública estadounidense”. Las oficinas, con sus planes abiertos, cocinas comunitarias, baños compartidos, salas de reuniones estrechas y ascensores, son una amalgama de todo lo que nos ha dicho en repetidas ocasiones que evitemos.

Los trabajadores buscan respuestas de la gerencia sobre cuándo deberían esperar regresar, y los gerentes están… bueno, no está claro. La realidad es que nadie sabe cuándo será seguro volver a las oficinas de nuevo, lo único certero es que definitivamente no debería ser pronto. Mientras tanto, la gente que trabaja en casa está atrapada en una estasis extraña, organizando sus vidas en torno a fechas tentativas y a merced de gerentes y directores ejecutivos que podrían o no estar actuando en el mejor interés de sus empleados.

Esta semana, más de 40 trabajadores remotos de más de 40 ciudades en Estados Unidos y Reino Unido contaron a VICE —a través de un formulario de Google— cómo sus empresas están manejando el regreso no tan inevitable a la oficina. No hay dos respuestas iguales, incluso en los casos en que dos personas viven en la misma ciudad. En total, pintan una imagen del futuro incierto del trabajo en una oficina.

Josh, 25 años, Washington, D.C.

Tamaño de la oficina: 30 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

El plan de mi compañía es una “reapertura parcial” prevista para el 14 de septiembre. Se alentará a los empleados a regresar a un horario de trabajo regular en la oficina, pero se prohibirán las reuniones físicas de más de cinco personas y deberán seguirse los protocolos de distanciamiento social. Tentativamente, una fase de “operaciones ampliadas”, prevista para el 1 de enero, abrirá la oficina a todos los empleados, incluidas las reuniones físicas de más de cinco personas. Nuestro personal ejecutivo ha enfatizado que no se requerirá que ningún empleado regrese a la oficina hasta que se haya puesto a disposición una vacuna.

Las políticas de trabajo remoto por el COVID-19 solo han fortalecido el argumento de que el trabajo remoto no es la catástrofe que la gerencia había predicho. Antes de esto, el trabajo remoto era un “privilegio” y no se ofrecía como una opción de trabajo regular; este lenguaje exacto fue extraído de un correo electrónico que recibí de mi departamento de Recursos Humanos el 2 de marzo, solo unas semanas antes de que cerráramos nuestra oficina. Si bien el trabajo remoto requiere ajustes, sospecho (y espero) que se convertirá en una opción viable después de la pandemia.

Meg, 28 años, Cleveland, Ohio

Tamaño de la oficina: 13 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

“Agosto.” La reapertura se ha retrasado cada mes, así que espero que continué en el futuro. Seguimos yendo una vez por semana, en días escalonados, así que no todos están en la oficina.

El trabajo remoto es mucho mejor para mi salud mental y física. No afecta mi trabajo; en todo caso, me siento mucho más productiva.

Calvin, 24 años, Eugene, Oregon

Tamaño de la oficina: 10 personas

¿Qué dice tu emperesa sobre regresar a la oficina?

Nos han dicho tres veces distintas que regresaríamos a la oficina, solo para postergarlo. Primero se suponía que sería a principios de junio, luego en julio, y ahora parece que nuestra fecha de agosto será postergada nuevamente debido al reciente aumento en los casos, tanto a nivel local como nacional.

Comencé este puesto en febrero; he pasado más tiempo trabajando desde casa que en la oficina. Hemos tenido que cancelar y reprogramar numerosos eventos que habrían generado ingresos para la empresa. Esa pérdida ha resultado en que todo nuestro personal tome recortes salariales o trabaje horas reducidas. Tuve que juntar dinero para pedir un escritorio y una silla porque mi oficina no pensó en asegurarse de que sus empleados tuvieran esas cosas en casa en primer lugar. Trabajar de forma remota me ha dejado agotado porque mi rutina es exactamente la misma todos los días. Extraño estar en un entorno de oficina donde puedo conversar con mis compañeros de trabajo cara a cara y almorzar con ellos, etc.

Govinda, 29 años, Conshohocken, Pensilvania

Tamaño de la oficina: 40 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

Solo cuando los empleados se sientan cómodos de regresar y puedan llegar a la oficina sin usar transporte público. No se espera que regresemos a la oficina en 2020 o hasta que haya una vacuna que esté ampliamente disponible.

Anónimo, 30 años, Ventura, California

Tamaño de la oficina: 20 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

La mayoría de mis compañeros de trabajo han sido presionados/obligados a regresar y todavía siguen trabajando en la oficina, a pesar de las cifras crecientes en nuestro condado y los condados donde operamos. Tuve la suerte de tener el único director que realmente defiende que sigamos trabajando desde casa.

Nuestro director ejecutivo, un hombre mayor que es inteligente y amable, por desgracia se adhiere a la idea de que tenemos que estar en la oficina a diario para ser productivos, y realmente no confía en que las personas realmente estén trabajando desde casa. El trabajo en casa —que nunca hubiera sido posible para mí en este empleo antes del COVID, a pesar de que puedo hacer desde casa el 100 por ciento de mis labores— ha disminuido enormemente mi trastorno de ansiedad. Ha ayudado tanto que estoy considerando tratar de negociarlo de forma permanente en lugar de obtener un aumento de sueldo en mi próxima evaluación.

Samuel, 24 años, Columbus, Ohio

Tamaño de la oficina: 20 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

Ya llevamos dos meses en la oficina. Mi trabajo puede hacerse desde casa (de manera más eficiente), pero nuestros ejecutivos nos ordenaron que regresáramos a la oficina “mientras seguimos las recomendaciones sanitarias”, pero no es así como funciona en la práctica. Esto ha creado incertidumbre y generado discordia entre jefes y empleados. Trabajar desde casa me daba una sensación de confianza en mi seguridad y la de los demás; ser enviado de regreso a la oficina en plena pandemia ha aumentado mi desconfianza en las empresas.

Chris, 21 años, San Antonio, Texas

Tamaño de la oficina: 500 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

“Finales de septiembre”, pero es solo la más reciente actualización, extendida desde “finales de julio”, que había sido fijada antes del segundo pico en los casos de COVID. Antes de esto, dijeron que era esencial estar en la oficina (trabajo para un centro de atención telefónica), pero la transición al trabajo remoto ha sido casi perfecta. Ahora creo en los perros de terapia para aliviar mi estrés; mi perro me acompaña todo el día y sabe cuando me estreso por el trabajo.

Chloe, 23 años, Londres, Reino Unido

Tamaño de la oficina: 50 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

Nuestra oficina está abierta de nuevo, pero no hay ninguna expectativa de la fecha de regreso. Si deseamos regresar, tenemos que informar a nuestro gerente e iniciar sesión en una aplicación particular. Debemos realizar distanciamiento social en la oficina, los ascensores solo pueden ser utilizados por una persona y no se nos permite permanecer en el edificio después de las 6 PM. También hay un sistema de flujo de tráfico unidireccional en todo el edificio, lo cual es un gran inconveniente ya que solo hay un baño de género en cada piso. En mi piso es un baño para hombres, así que debido a que no lo soy, tengo que bajar, usar el baño de mujeres en ese piso, y luego subir las escaleras al otro lado del edificio. Me parece menos sanitario, porque tienes que respirar durante tu recorrido por dos pisos separados en el camino de regreso a tu escritorio en lugar de simplemente pasar junto a alguien que va hacia el lado opuesto en las escaleras.

Extraño el aspecto social de trabajar en una oficina, ya que las únicas personas que veo actualmente son mi compañera de casa y su pareja, pero es básicamente la única razón por la que me gustaría volver. He ahorrado casi 260 dólares al mes por no usar el transporte público al centro de Londres cinco días a la semana, así que cuando finalmente nos pidan regresar a tiempo completo, lo usaré como un argumento de por qué solo debería tener ir dos o tres días a la semana, como máximo.

Tristán, 29 años, Cleveland, Ohio

Tamaño de la oficina: 35 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

Comencé este trabajo el 13 de julio; uno de los primeros correos electrónicos que recibí fue sobre el retraso de la reapertura de la oficina, pero no dijeron por cuánto tiempo. En las juntas, Recursos Humanos dijo que estiman que el regreso sea hasta al menos el próximo año. Un par de personas siguen yendo a la oficina algunas veces por semana.

Realmente me gusta poder tomar descansos y jugar con mi perro en el patio trasero o realizar alguna tarea en casa. No extraño tener que transportarme a mi empleo. No extraño a las personas que entran a tu oficina haciendo preguntas que podrían haberse resuelto por chat. Echo de menos las conversaciones durante el almuerzo y la socialización (acabamos de mudarnos a Cleveland y las únicas personas que conocemos son mi hermano y su esposa). Me preocupa no poder relacionarme con otras personas en la empresa, culturalmente, porque es difícil conocer a alguien solo por su voz o una pequeña imagen de ellos de los hombros hacia arriba. Creo que la pandemia durará años, incluso si descubren una vacuna, y no tengo idea si alguna vez conoceré a alguien de la compañía en persona.

Julie, 33 años, Cary, Carolina del Norte

Tamaño de la oficina: 80 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

El 3 de agosto es cuando se espera que todos regresen a la oficina. Si no nos sentimos seguros de regresar, nos indicaron que usemos nuestro tiempo libre pagado ya que no crearán ningún tipo de política de trabajo desde el hogar. Vale la pena señalar que en abril, la compañía nos dijo que usáramos nuestros días libres pagados para pasar tiempo con nuestras familias, así que muchos ya gastaron sus vacaciones.

Dan, 37 años, Charlotte, Carolina del Norte

Tamaño de la oficina: 500 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

Estoy en una consultoría; la oficina de mi empresa aún está cerrada (se requiere una aprobación directa del director ejecutivo para usarla). El “anuncio oficial” es que no regresaremos a la oficina hasta el 18 de septiembre; el no oficial es que probablemente será hasta 2021. Normalmente viajo por cuestiones de trabajo, unos cuatro días a la semana. Probablemente no pueda hacerlo hasta 2021.

Soy muy afortunado. Mi esposa ha cuidado a nuestros hijos desde que nació el mayor, y tengo un espacio en casa donde puedo trabajar sin distraerme. Mis hijos son lo suficientemente jóvenes como para que lo único que realmente nos preocupe de su desarrollo es que no han jugado con otros niños en mucho tiempo ya que estamos bastante aislados.

Anónimo, 45 años, Greenwood Village, Colorado

Tamaño de la oficina: 1.200 personas

¿Qué dice tu empresa sobre regresar a la oficina?

Comenzamos a regresar al 25 por ciento de capacidad el 6 de julio. Han hecho un trabajo decente preparando la oficina, pero aún así me parece irracional. La administración no está siendo estricta con respecto al regreso, así que la mayoría de nosotros no vamos a regresar a tiempo completo. Me gusta la flexibilidad, pero extraño las interacciones sociales. Hay muchas distracciones en casa y me siento muy desconectado del trabajo. Mi motivación ha sufrido bastante.

Sigue a Hannah Smothers en Twitter.