‘Paso muchas horas a oscuras’: así es currar como asustador profesional

La gente que paga para padecer miedo raras veces se para a pensar en las personas que se dedican profesionalmente a provocarlo. La mayoría de ellos son actores que temporalmente se sacan un sobresueldo recreando a personajes terroríficos para túneles del terror. Luego está la minoría: los que se dedican profesionalmente a asustar y cobran por ello durante toda su vida.

Sergio es uno de ellos. Tiene 42 años y lleva desde los 26 en este negocio. Su principal labor es horrorizar a la gente ya sea en pasajes del terror, escape rooms o eventos relacionados con el género del terror. También recrea experiencias terroríficas, construye secuencias narrativas estremecedoras y asesora a aquellos que tienen la intención de asustar. Hablamos con él para que nos cuente cómo es ser asustador profesional.

VICE: ¿Cómo empezaste tu carrera de asustador?

Sergio Moral: Pues fue de casualidad. Un día estaba disfrutando del Parque de Atracciones de Madrid, estaba en “El Viejo Caserón”, un espectáculo que de siempre me fascinó. Recuerdo que siempre esperaba a ver cómo salía el público por la salida, disfrutaba con ello. Y como buen aficionado al género de terror, mi sueño era encarnar alguno de los personajes del espectáculo.

Ese día del que hablo, me acerqué con timidez a preguntar qué requisitos exigían para poder formar parte del elenco de actores que allí trabajaban y el encargado me entrevistó en ese mismo momento, comentándome que les hacía falta alguien para cubrir un puesto. A la semana siguiente comenzaba a trabajar allí, pensando que sería cosa de una o dos semanas y fíjate… hasta hoy. 16 años ya.

¿Te imaginabas cuando eras pequeño que acabarías así? ¿Qué querías ser?

Yo era un poco friki del mundo del terror y de la caracterización, incluso de pequeño jugaba a disfrazarme de monstruo y me pasaba horas haciéndome maquillajes con los potingues que encontraba. Evidentemente, poder trabajar como asustador era un sueño que nunca esperé alcanzar, pero así fue.

¿De qué personajes has hecho? ¿Cuáles asustan más?

He interpretado un gran número de personajes: loco, doctor, zombie, jorobado, monje, payaso asesino, amo de la casa… ¡incluso una vez hice de poseída! Fue una ocasión en que la chica que trabajaba con nosotros no pudo acudir al trabajo y alguien tenía que hacerlo. Eso sí, no me pidas fotos de ello (risas). Los personajes clásicos como Freddy o la Poseída han sido históricamente los que más han impactado al público.

¿Cómo ha cambiado el imaginario del terror con el tiempo?

El cine de terror evoluciona y las generaciones actuales no conocen apenas a personajes clásicos como Drácula o el monstruo de Frankenstein. Este tipo de espectáculos tienen que renovarse constantemente e introducir personajes más actuales. al final tienes que amoldarte a lo que el público pide, aunque el concepto de trabajo es más o menos el mismo.

“He presenciado algún que otro desmayo, muchos ataques de ansiedad y reacciones violentas”

¿Te has quedado alguna vez afónico por tu trabajo? ¿Te has asustado alguna vez tú?

El primer día de trabajo estuve afónico a los 10 minutos de comenzar, y no es broma. La voz y el ímpetu hay que cuidarlos.

Y sí. Por supuesto que me he asustado alguna vez. En este tipo de trabajos hay cabida para las bromas entre nosotros, y hay actores y actrices que se sugestionan con facilidad. Me he portado bastante mal con alguno de ellos (sobre todo cuando eran novatillos y comenzaban a trabajar). Es parte de todo esto. Yo también me he llevado buenos sustos, evidentemente.

¿Hay algún truco para asustar más a la gente?

Indudablemente, la sugestión. Lo que no se ve, lo que el público imagina, es lo que más asusta. Una buena puesta en escena, un sonido inquietante, un decorado adecuado… y una buena historia en la que el público se pueda sumergir. Después, evidentemente, el “susto fácil” siempre o casi siempre va a funcionar.

¿Existe un perfil concreto de persona que se asuste más o menos?

Nosotros, con el tiempo, aprendemos a leer a las personas sólo con verlas, adivinamos con facilidad quién se va a asustar más que otro. Hay factores que les delatan, como el movimiento, la mirada, sus gestos… Algunos hay que se hacen los chulitos pero pocas veces nos engañan (risas). Hay de todo, desde adolescentes gritonas que entran ya en pánico, hasta chicos enormes que se sugestionan y lo pasan realmente mal. Fíjate, en una ocasión, una madre y su hija de 8 o 10 años abandonaron el espectáculo por la famosa “salida de arrepentidos”, ¡y la que había querido salir era la madre! La hija iba quejándose por haber tenido que marcharse de allí. El miedo y la sugestión no van ligados con la edad, el género o el tamaño. Es todo mental

¿Cuál es la reacción más extrema con la que te has encontrado por parte de tu público?

He presenciado algún que otro desmayo, muchos ataques de ansiedad, reacciones violentas, etc. Pero lo más impactante es que alguien se orine encima, y eso me ha ocurrido dos o tres veces, que yo me haya percatado.

El público entra para disfrutar de un espectáculo, y mi misión es provocar todo tipo de sensaciones relacionadas con el miedo.Cuando veo las caras de las personas a las que me dirijo o asusto, esa mirada que tienen lo dice todo. He visto miradas de auténtico terror.

Provocar que alguien se desmaye o se orine encima es una victoria y significa que he hecho bien mi trabajo. Aunque por supuesto uno es humano y si la cosa se pone demasiado seria, tenemos un límite para no sobrepasarnos.

“Son muchas horas a oscuras, a veces pasando mucho calor, y depende del personaje que interpretes puede convertirse en algo rutinario y aburrido por momentos”



¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo?

Lo mejor es que haces algo que te apasiona, te caracterizas a diario, tienes un público que viene a verte y que disfruta de lo que haces, recibes a veces elogios o aplausos… no sé, todo eso es muy gratificante.

Como aspectos negativos, pues son muchas horas a oscuras, a veces pasando mucho calor, y depende del personaje que interpretes puede convertirse en algo rutinario y aburrido por momentos, aunque casi nunca ocurre. Hay actores que empiezan que no han podido resistir estas condiciones de trabajo. También es un sacrificio trabajar puentes, festivos, fines de semana…pero este trabajo es de ocio y el ocio se ofrece sobre todo esos días.

¿Se cobra bien?

Pues el sueldo varía mucho dependiendo de varios factores: el tipo de evento, la localidad, etc. Por ponerte un ejemplo, aquí en Madrid en un evento privado, tipo cena temática, puedes llevarte de 150 a 200€ por un par de horas de trabajo. En parques de atracciones, el sueldo varía entre 4 y 9€ la hora de trabajo aproximadamente.

¿Qué cosas raras han pasado dentro de un túnel?

En mi caso he experimentado cosas “extrañas”, quizás fruto de la sugestión o la casualidad, o quizás no. Y no estoy hablando de encontrarme zapatos y dentaduras postizas que luego nadie ha reclamado, que esto también ha ocurrido. Estoy hablando de cosas realmente inexplicables.

Desde objetos que cambian de lugar sin que nadie realmente los haya tocado, ambientes sonoros que cambian cuando vuelves de un descanso. También hay muchas leyendas aquí dentro y muchas veces relacionamos esas leyendas a cosas que han ocurrido.

“Hay decorados que hemos utilizado que son cien por cien reales, desde coronas funerarias hasta ataúdes que habían pertenecido a alguien”

Hay personas que han trabajado en “El viejo caserón del Terror” que han visto a una anciana que no era ninguna de sus compañeras caracterizadas. Antes de ser un túnel del terror el caserón era un restaurante que se quemó y murió una de las cocineras. Cuenta la leyenda que su espíritu aún pulula por el túnel.

Hay decorados que hemos utilizado que son cien por cien reales y que ayudan también a tener una experiencia más auténtica. Desde coronas funerarias hasta ataúdes que habían pertenecido a alguien.

¿Crees en los espíritus?

Intento ser objetivo con eso de si existen o no los espíritus, pero creo que sí puede haber algo por ahí. Estoy seguro que si una médium viniera a alguno de nuestros túneles se volvería loca presenciando “la fiesta” que puede haber allí dentro. Contactar con el más allá en un pasaje del terror puede ser un muy buen sitio.

