Tras quedarse con su trabajo, Jürgen Klopp se queda con la casa de Brendan Rodgers

Jürgen Klopp parece un tío simpático. Cuando le ficharon en el Liverpool todo fueron algarabías (o casi todo). Solo una persona no pareció demasiado feliz con la decisión: el antiguo entrenador del equipo ‘red’, el pobre Brendan Rodgers.

Hoy sabemos hasta qué punto Klopp es maligno.

No, no nos mires con esta cara, Jürgen: ya lo sabemos todo sobre ti. Después de quedarte con el banquillo de Anfield, nos enteramos de que también te has quedado con la casa en la que vivía Brendan en Liverpool. Qué maldad, qué perversión. ¿Qué será lo siguiente, intentar cortejar a su esposa? ¿Querer hacer de padre de sus hijos?

Lo más divertido del asunto, por cierto, es que aparentemente ambas familias se encontraron a la hora de hacer el cambio de llaves. La escena debió ser cuando menos curiosa.