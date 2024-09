‘Rescatadora de gatitos’ es un trabajo de verdad y esta mujer lo tiene

A Hannah Shaw le encantan los gatos. O sea, pero mucho. Esta mujer de 28 años de edad empezó dando acogida a gatitos huérfanos después de la universidad y desde entonces ha dedicado su vida al cuidado de gatitos recién nacidos, ofreciendo su casa para acoger gatos abandonados extremadamente jóvenes que normalmente son eutanasiados inmediatamente en los refugios porque la labor de cuidarles a una edad tan temprana es demasiado ardua.

Aunque cuidar de gatitos enfermos, asustados y frágiles puede ser una tarea muy exigente y estresante, la cuenta de Instagram de Shaw pone de manifiesto las partes más positivas de trabajar en el rescate de gatitos, mientras alimenta, baña y lleva al veterinario a sus protegidos en miniatura. Hablamos con ella acerca de su hobby convertido en carrera profesional, sobre por qué se siente vinculada a los gatos gruñones y sobre cómo es trabajar en el rescate de gatitos (también rastreamos su Instagram en busca de algunos de sus más diminutos amigos y… ¡madre mía qué cositas!).

BROADLY: ¿Cuándo y cómo entraste en el mundo de la protección animal?

Hannah Shaw: La protección de los animales es una pasión que he tenido toda la vida y que empezó cuando tenía 12 años y decidí dejar de comer animales. Desde entonces he mantenido una implicación bastante constante en diversas campañas de protección de animales de todas las especies, desde la defensa de los animales de granja hasta la protección de los grandes felinos en santuarios, pasando por la recogida de fondos para la protección de la vida salvaje. Empecé a rescatar gatitos hace unos ocho años y siempre me las he arreglado para conciliar esta labor con el trabajo que estuviera haciendo. Cuando tenía veintipocos y trabajaba para el sistema de educación pública resultaba más difícil: literalmente tenía que llevar gatitos diminutos al trabajo escondidos bajo la camisa y alimentarles en el lavabo para que nadie se diera cuenta. Por fortuna, ahora que trabajo exclusivamente en el mundo de la protección animal sin ánimo de lucro, la gente acepta mejor el tema de los gatitos en la oficina.

¿Cuántos gatitos dirías que has salvado hasta la fecha?

Es difícil de calcular, porque mi implicación con los gatitos es enorme. A veces los crío de principio a fin y a veces encuentro otra casa de acogida y solo ofrezco orientación, alimentación y apoyo. La última vez que lo conté había criado a varios cientos de gatitos, pero fue en el transcurso de ocho años. No es fácil llevar la cuenta.

¿Y en qué se diferencia tu tarea de las labores veterinarias?

Todo lo que me interesa es defender los derechos de los gatitos, de modo que no tengo intención de convertirme en veterinaria, pero me interesa muchísimo animar a los veterinarios a que se centren más en los gatitos recién nacidos. Te sorprendería saber la poca experiencia que tienen la mayoría de veterinarios con los neonatos. En realidad tiene sentido porque no es muy común que la gente vaya a una clínica veterinaria con un gatito de una semana que no tiene madre. En consecuencia, la mayoría de las veces que he llevado a un neonato a un veterinario nuevo me han dicho «¡Vaya, es el gatito más pequeño que he visto jamás!». Eso resulta frustrante, porque desearía con todas mis fuerzas que los gatitos bebé tuvieran acceso a los cuidados críticos que necesitan, pero es no supone una prioridad en la medicina veterinaria privada. Me gustaría ver que los gatitos neonatos huérfanos reciben más apoyo por parte de la comunidad veterinaria y que se investigue más sobre técnicas para salvarles la vida de modo que quienes cuidamos de los huérfanos tengamos más probabilidades de poder salvarlos.

¿Dónde encuentras estos gatitos y cómo les consigues un nuevo hogar?

Casi todos los gatitos neonatos huérfanos se encuentran al aire libre, nacidos de gatas callejeras no esterilizadas. La mayor parte de las veces, cuando la gente encuentra gatitos huérfanos a la intemperie los lleva al refugio, donde los matan inmediatamente después de llegar. Esto se debe a que la mayoría de refugios carecen de los recursos necesarios para cuidar de ellos, de modo que se considera que están en situación desesperada. ¡Y ahí es donde entran los rescatadores de gatitos! Al ofrecernos a criar nosotros a los gatitos proporcionamos a los refugios una alternativa a la muerte. Es bastante fácil encontrar un buen hogar para un gatito bebé y yo siempre empiezo anunciándolos unas semanas antes de que estén listos para ser entregados en adopción, y así puedo disponer de adoptantes listos para recibir a los gatitos tan pronto como cumplen las 8 semanas de vida.

Dado que los gatitos son tan pequeños y desvalidos, a menudo acabas llevándolos bajo la ropa o junto a ti en el coche. ¿Cuál es la reacción más común cuando estás en público con un gato diminuto subido en el hombro?

La mitad de las veces la gente ni se da cuenta. Creo que la gente no espera ver un gatito de 500 gramos durmiendo en tu bufanda, así que casi nunca se dan cuenta de que está ahí. También hago todo lo posible para camuflar el hecho de que casi siempre llevo un gatito en encima (empleando transportines que parecen más un bolso de mano, etc.) y lo hago por varias razones. En primer lugar, no es bueno que los gatitos pequeños estén expuestos a que cualquier extraño quiera tocarles en el supermercado y, en segundo, soy una mujer muy ocupada y a veces quiero ir de compras tranquila.

¿Cuántos gatos has llegado a tener en tu casa a la vez?

Tengo dos gatos míos, Coco y Eloise, a los que crié desde que eran unos bebés huérfanos y además siempre tengo gatitos en acogida en casa —una camada cada vez—, así que suelo tener entre uno y ocho bebés al mismo tiempo. Mi mayor afán es que haya una rápida rotación en lo que respecta a los gatitos; creo que la forma más eficiente de salvar la máxima cantidad de vidas es acoger a los gatitos solo hasta que tienen la edad óptima para poder entregarse en adopción, ocho semanas de vida. Después de eso ya llega el momento de gestionar su adopción definitiva, tomar algo de aliento y volver a empezar.

Siento una empatía total por cualquier animal que desprecie a los humanos. Me siento identificada con ellos de muchas maneras

¿Qué te parece el estereotipo de la «loca de los gatos»?

Siento un profundo amor por las «cat ladies» o locas de los gatos, pero también creo que el amor hacia los felinos solo es una de las muchas cosas que nuestra sociedad vincula innecesariamente al género. Conozco varios hombres que se dedican a salvar gatos adultos y cachorros pero, ¿por qué debería parecer tan extraño? Cuando feminizamos el rescate de gatos, creo que los que salen más perjudicados al final son los felinos porque esto hace que la mitad de la población piense que no debería participar. En una sociedad que ya está tan inmersa en la discriminación por sexos, dejemos el género fuera de este asunto y permitamos que todo el mundo que desee ayudar a los gatos lo haga sin más.



¿Algún consejo para los posibles futuros rescatadores de gatitos?

Encuentra el método de rescate que se adapte mejor a tu vida. No se trata de una única labor que todo el mundo realiza igual, sino que todo el mundo puede contribuir de algún modo. Si tu vida todavía no se ha estabilizado, prueba a ofrecerte como casa de acogida para gatos mayores o ancianos y si tu situación actual no te permite ofrecerte como acogida, puedes ayudar a transportar gatos o a recoger y esterilizar gatos de colonias urbanas. ¡Siempre hay un modo de ayudar! En la medida de tus posibilidades, nunca dejes en la estacada a un animal que tengas en acogida y, sobre todo, recuerda que debes estar dispuesto a despedirte del animal que cuides para poder seguir salvando vidas en el futuro.