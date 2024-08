Trabajos que puedes tener después de estudiar Ing. en audio

No les pienso mentir. Sí, trabajar dentro de la industria de la música es difícil, ¿pero realmente qué trabajo no lo es? como cualquier otra carrera, a la música le tienes que dedicar mucho tiempo, energía, estudio, dedicación y cualquier otro adjetivo que se relacione con esfuerzo. Lo que sí es cierto es que es uno de los trabajos más gratificantes o al menos para mí lo ha sido. Sí, la he sufrido, pero también he tenido momentos que en mi vida pensé que tendría, ese momento de conexión que llegas a tener las he encontrado en pocas cosas.

Seguramente te estás preguntando, ¿bueno y este guey quién es? Mi nombre es Moisés Ramírez, estudié Ing. en audio y después composición. Soy productor musical, DJ, he sido maestro de producción, tengo una disquera llamada Duro, escribo para ciertas publicaciones relacionadas a la música y un sin fin de cosas relacionadas.

Hoy en día las personas que quieren dedicarse a la ingeniería en audio tienen una gran ventaja que yo no tuve durante mi periodo de estudiante, esta gran ventaja es que hoy hay un gran número de escuelas enfocadas a estos temas. Cuando yo lo hice había pocas opciones y realmente no había tanto conocimiento sobre el tema, todo era más empírico, bueno al menos en México o en el peor de los casos, en mi caso.

Si no estás seguro de qué estudiar o piensas que te vas a morir de hambre por ser músico o trabajar dentro de la industria, dejame te digo que es mentira, como mencioné arriba sí, es complicado y hay muchas cosas más que tienes que cuidar. Algo muy común que le pasa a la gente que trabaja dentro de esta industria es que piensan que todo es fiesta, glamour y diversión. Muchas veces uno confunde la fiesta con trabajo y eso sí es un gran problema. Conozco miles de historias de gente súper talentosa que ya no es contratada por problemas con el alcohol y la fiesta. En mi caso preferí dejar de tomar para realmente enfocarme en lo que me gusta, que es tocar y dar un buen show. No quiere decir que ustedes no lo puedan hacer, simplemente para mí es más gratificante el hecho de hacer bien las cosas, conectarme con el público y ver cómo éste está feliz durante mis presentaciones. Lo único que quiero dar a entender con este punto es que no, no es fiesta 24/7, habrá momento para todo, pero realmente si quieres hacer bien las cosas te va a costar y seguramente no será fácil.

No me interesa hacer una lista sin fundamentos sobre en qué puedes trabajar después de estudiar Ing. en audio, de lo que pienso hablar son de historias de amigos que ahorita están laborando en temas relacionados y por lo que yo sé son muy felices, al menos en el aspecto laboral.

Lo más obvio que puedes hacer después de estudiar esta carrera es dedicarse al sonido en directo o en vivo. Tengo varios amigos que se dedican a esto y les va muy bien, algunos le hacen el audio en sala (lo que escucha el público) o monitores (lo que escucha el artista en el escenario) a bandas muy importantes, desde Zoe a bandas más chicas. También algunos trabajan en clubes y foros, donde dependiendo de la noche tienen retos nuevos. Eso sí, el audio en vivo no es para todos, es mucha presión y por lo mismo de ser en vivo vas a tener que ser rápido para solucionar problemas y salir adelante con el show. Es importante que tengas buena relación con la gente y sobre todo con los artistas, que trates de entenderlos y hacer que pasen un momento agradable en el escenario. Si logras eso ten por seguro que tu agenda estará saturada de eventos.

Si lo tuyo no es el en vivo siempre tienes la opción de ser ingeniero de estudio. Aquí te puedes enfocar en varias ramas, ya que puedes ser el encargado de microfonear (poner los micrófonos de manera correcta para capturar el mejor sonido) a las bandas, ser el encargado de mezcla o masterización. Obviamente cada rama necesita horas de estudio y sobre todo mucha práctica. Si te gusta pasar día y noche encerrado en un estudio, entonces este trabajo es el indicado para ti. Siempre vas a estar aprendiendo nuevas técnicas, probando nuevas herramientas para conseguir el sonido deseado, leyendo sobre nuevos instrumentos y plugins, y más. Hoy en día hay más estudios en la ciudad que hace años, aunque es complicado entrar a los mejores (ya que hay pocas plazas disponibles) siempre tienes la opción de hacerlo independientemente.

También tengo amigos que se dedican a la postproducción y sonorización de videos, a esto también se le conoce como foley. Este trabajo de lo que se trata es de grabar y crear sonidos para que vayan en sincronía con el video. Sin duda es uno de los más entretenidos y creativos, ya que habrá ocasiones en donde te las vas a tener que ingeniar para darle vida a no sé, tal vez un monstruo de seis cabezas que usa tacones y viene directo de una galaxia muy lejana. Para realizar este tipo de trabajo es necesario dominar técnicas de grabación, como mezcla de audio, tener conocimiento en instrumentos electrónicos y muchas cosas más.

Siempre tienes la opción de trabajar dentro de la producción de festivales y eventos masivos. Ya sea como técnico de audio, en la parte de logística del festival, viendo las necesidades de los artistas, rentando o arreglando equipo. Los festivales que se realizan ahora cada vez necesitan a gente más preparada. Muchas empresas de entretenimiento hoy en día buscan a gente que conozca sobre estos temas, que este actualizado en los nuevos sistemas y demás.

Si lo tuyo son las matemáticas podrás ser el encargado de crear el espacio acústico adecuado para estudios, salas de concierto y demás lugares. Realmente conozco a pocas personas que hagan esto, pero sé que la paga es muy buena.

Por último quiero hablar sobre ser productor musical. Seguramente al igual que me pasó a mí, tienes ganas de estudiar esto por el amor que sientes hacía la música. Es importante mencionar que un ingeniero en audio no tiene que saber música, pero lo que sí es un hecho es que si tienes conocimientos musicales vas a desempeñar un mejor trabajo, ya sea en solitario o cuando estés trabajando con más gente. Si tienes el oído bien entrenado podrás detectar cuando un instrumentista está tocando algo fuera de tono, cuando algo está desafinado o simplemente poder aportar ideas musicales buenas.

Podría seguir con más ejemplos… tengo la suerte de que gran parte de mis amigos cercanos se dedican a la música. Algunos hacen festivales, hacen música, trabajan para artistas top dentro de la industria, hacen postproducción para marcas de prestigio y demás. Si quieres trabajar dentro de la industria de la música ten por seguro que estudiar Ing. en audio te va a servir, ya sea que en un futuro decidas tal o cual siempre se agradece cuando hay una persona que tiene conocimientos en audio.

Que no te de miedo, échale y ¡anímate a seguir tus sueños!

