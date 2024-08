Trabuco rockerón pa animar la tarde: Date el sencillo debut de Tito Fuentes de Molotov

Tito Fuentes es indudablemente uno de los músicos más importantes que dio México en los años noventa, y sigue representando con su banda, lo que lo pone en un estatus de legendario en el territorio nacionarc y en Latinoamérica. Ahora el guitarrista y cantante fundador de Molotov hace una movida poco esperada, y estrena un sencillo a su nombre, inaugurando formalmente una nueva etapa en su carrera, por primera vez como solista. Aunque ya había colocado un track a su nombre para el soundtrack de la serie mexicana de Netflix El Club de los Cuervos, podría decirse que esta es su primera entrega formal a su nombre. Y la rolita es un sano ejercicio directo de rock. Lo cual, más que otra cosa, se agradece.

«Ya mami (El imbécil de la moto)» relata la historia de ese típico compa que le vale madres y pasa por donde quiera en su moto y le vale madres porque justo su moto le permite escapar fácilmente. El tipo de individuo al que decirle imbécil no es un insulto, sino una descripción. Todo es cuestión de contexto, amigxs. Guitarras y trompetas y rock stoner surfer pa mover la cabeza y tomar cerveza fría. No entendimos por qué lo de «mami» en el título tho. Lo que sí, la rola está chidita: tiene suficiente carnita la torta como pa’ dejarnos con hambre de más. Y tiene un final raro con unos compas llegando a algo que no entendimos si es una screening session o una sesión de gritos. Todo en su conjunto es más que suficiente y nos damos por bien servidos.

