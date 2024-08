Track por Track: Fito Páez habla de La Ciudad Liberada

Fito Páez es uno de esos artistas que no necesitan carta de presentación. Además de ser el heredero legítimo de Charly García y Luis Alberto Spinetta, el cantautor argentino es uno de los históricos pesos pesados del rock en español con una obra plagada de discos memorables y canciones inolvidables que desde el principio de su carrera han tenido una proyección envidiable en toda América Latina y España para cualquier artista.

Es verdad que quizás su producción en este siglo XXI no ha sido lo mejor de su carrera, pero también es verdad que su más reciente disco La Ciudad Liberada merece ser escuchado y perfectamente podría figurar en el top 10 de su obra. Su reciente creación es a nuestro entender el mejor álbum de Fito desde que hace 15 años publicó aquel ya lejano Naturaleza Sangre (2003). Se trata de un disco poderoso y extenso que sorprende desde las 18 canciones que lo conforman, algo nada común en esta época de streaming y singles. Grabado entre Argentina, España y Estados Unidos, en La Ciudad Liberada Fito despliega en un nivel muy alto todos los ingredientes de su música: pop del bueno, rock al mejor estilo de Ciudad de Pobres Corazones, la siempre bienvenida colaboración de su ex novia de juventud y complice eterna Fabiana Cantilo, la herencia de Spinetta y García, canciones con espíritu beatlero, muy buenos temas de amor, bellas melodías, letras inteligentes con un profundo contenido social, estribillos onomatopéyicos pegajosos y sobre todo una buena dosis de provocación que empieza con la tapa del disco que tanto dio de que hablar en la Argentina y en la que aparece el rostro de Fito sobre un cuerpo desnudo de mujer que se tapa las tetas con sus brazos.





Noisey contactó a Fito para que nos hablara de La Ciudad Liberada y conseguimos que de manera exclusiva nos desmenuzara canción por canción su nuevo disco y nos contara en detalle el origen de cada uno de los 18 temas que conforman el álbum. Sin más, los dejamos con Fito, su música y sus palabras. ¡Buen provecho!

Aleluya al Sol

Es una canción con un cierto tono épico que reivindica a las mujeres que luchan por sus derechos y a la vez es una canción esperanzadora en un sentido. Por supuesto que siempre surge la pregunta de si en estos tiempos se pueden hacer canciones esperanzadoras, yo creo que si salen de las tripas sí se puede y que en todo caso hay que ponerlas en escena ¿no?. No está mal volver a reivindicar la esperanza, aunque suene anacrónico.

Wo Wo Wo

Es una canción curiosa. Estaba durmiendo con mi novia una mañana y estaba soñando que estábamos en la habitación con Pity Álvarez, un gran artista argentino de Viejas Locas e Intoxicados, y él estaba cantando esta melodía “Ah Na Na Na Ra Na Na Na Ra Na Ra Na Naaaa” y la repitió varias veces y se ve que en el sueño quedó firme eso y me levanté con esa melodía sonando en la voz de Pity y me fui corriendo al piano, era muy hermosa la melodía. Entonces es una canción delirante que me la dicta un artista delirante en sueños, y de hecho la firmo con él. En el texto dice algo así como “Pity puesto Rey de Corazones va dictándome canciones que atraviesan dimensiones hasta el centro del amor ”… ese es el sentido un poco.

Tu Vida Mi Vida

Es una canción de amor claramente ¿no? Está especialmente dedicada, ella sabe quien es. A la vez tiene algo que no pertenece al género de la canción de amor porque tiene ese mid tempo de los temas de Steely Dan y los acordes abiertos. Hay un romanticismo en la lírica musical y en la armonía, pero no es la clásica canción de amor que le cantás a una novia. Habla también de la fragilidad de las mujeres y de los hombres, de ese abrazo que uno busca todos los días. En el amor hay un refugio precioso en el cual todos los humanos o gran parte de nosotros creo que busca ese lugar de vitalidad y de refugio.

Islamabad

El primer problemita del álbum. Pone la cámara en un montón de lugares esta canción: pone la cámara en el mundo árabe; pone la cámara en el Martín Fierro; pone la cámara en la Revolución Francesa; pone la cámara en los miserables de hoy que están en todos lados y que han existido siempre y seguirán existiendo; pone la cámara en el interior de los silencios, por lo menos de los mío, de lo que yo puedo pensar muy internamente. Creo que es un tema que se muerde la cola en muchos sentidos, pero tiene como característica que abre mucho el juego musicalmente y logro plasmar algunas ideas que pienso hoy en este mundo tan delirante y tan caótico.

Bohemia Internacional

Es una canción dedicada al cantautor argentino Pablo Dacal. La compuse en las esperas de las mezclas de Rock and Roll Revolution (2014) en Electric Lady en New York, hice toda la música ahí y mantuve la estructura original. Habla de los viajes, los hijos, los viajes, la vida, de cruzar las fronteras todo el tiempo aquí y allá y como pasa el tiempo y te encontrás en un momento en la inmensidad con tus hijos en alta mar y que la vida nos pone a todos en su justo lugar.

La Ciudad Liberada

Es la canción que le da título al álbum. Justo había pasado por pasar por el refugio Monteagudo, que es un lugar donde se asiste a la gente que vive en la calle y no tienen donde comer ni donde dormir y se les da asistencia psicológica también, entonces todo ese cóctel hizo que la canción explotara y creo que es una de las canciones más poderosas que tiene el álbum.

Soltá

Es una canción que hasta que entres en mood te va a llevar un rato largo porque está en siete, después va a cuatro… hay una incomodidad rítmica dentro de la música que es preciosa y que a mí cada vez que escucho el álbum me vuelve a desconcertar. Esa canción habla de que es imposible seguir navegando, seguir descubriendo cosas y seguir disfrutando si uno se aferra tanto a las cosas… y a las personas incluso. Creo que hay algo de la libertad íntima que debe seguir en expansión y en la búsqueda de una libertad permanente. Creo que la idea de desapegarse de las cosas en un sentido ayuda a que haya una aventura del viaje y que sea placentero, que haya misterio y que sea insólito. Por supuesto que después está la última instancia, la que no se puede nombrar, también allí hay que soltar.

Nuevo Mundo

Bienvenidos al Nuevo Mundo. Estaba el flaco en la terraza con las patas en la palangana, mirando el sol, tomando una birra y en un momento explota una neutrónica…. Entonces el tipo narra lo que ve ahí: elefantes volando encima de él, metidos en centros comerciales, los robots, los niño cyborgs, todo le pasa a la familia en unos años, todo revuelto… el mundo en fin. Hay como una mirada totalmente arbitraria y caótica sobre el momento en que explota la neutrónica y al final dice de que hay un nuevo mundo en el que quizá los besos y el amor sigan significando algo. Esta canción habla de la búsqueda de nuevas utopías y hay también allí una mirada esperanzadora

La Mujer Torso y el Hombre Cola de Ameba

Es una fábula Mad Max del futuro que tiene una tradición modernista que la podría haber iniciado Luis Alberto Spinetta con El Androide y la Pelicana donde habla de un amor imposible entre dos seres que no podrían tener ninguna vinculación en principio. Acá son dos mutantes del futuro, ella no tiene boca, ni piernas, ni brazos y él no tiene ojos, él la abraza solamente, ese es el contacto que tienen, y el amor está prohibido en el futuro. Entonces ellos se enchufan por un cablecito a una memoria RAM y esa memoria RAM está enchufada al centro de la Tierra que es donde está escondido un tesoro que retransmite la idea del amor hace muchísimos años, entonces es una canción para el año 3000 o 4000, o posiblemente para mañana, no sabemos, en donde el amor como figura prohibida va a seguir siendo algo clandestino en donde sentirse bien.

Otra Vez el Sol

Es una canción preciosa que quiero mucho porque me costó muchísimo hacerla. Tuvo muchas formas, empezó como una especie de canción de Radiohead pero con el piano solo, intentaba hacer un obstinado con el piano y eso después empezó a cambiar por infinidad de motivos y nun ca podía dar con la forma correcta. Estuvo muchas veces afuera del álbum hasta que al final en el ultimísimo tramo logré resolver una forma con la cual quedé muy conforme y que es muy insólita. Hay un momento en el medio de la canción totalmente maleriano o de otro música u otro género que le da un color muy hermoso al álbum. Sería un hombre mirando al mundo arder en el espacio desde fuera y que a su vez el Sol sigue allí apareciendo todos los días como un signo de vitalidad absoluta.

El Secreto de su Corazón

En esta canción tenés la cámara Google en el espacio viendo arder el mundo y de repente la cámara de Google se va a la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay y hay dos gauchos que se están peleando por una china y todo eso sucede en la misma noche o en la misma luna bajo la que muchísimos años antes Siddhartha se ilumina. Hablando un poco de la temporalidad de los hechos, está intentando presentar esta situación de que mientras está sucediendo algo hace muchísimos años antes bajo una luna o fecha determinada tres mil años más tarde en otro lugar del mundo está sucediendo un hecho absolutamente salvaje y pasional. Es un seis por ocho y aparece la música folklórica latinoamericana más puramente y con muy poco desarrollo de acordes.

El Ataque de los Gorilas

Es una canción graciosa porque me enojé una noche con el portero de mi casa que me decía, “Necesitás una lista para que yo te vea los invitados”, y yo decía, “¡Vos sos un policía loco! ¿Por qué te voy a dar la lista de la gente que viene a mi casa? ¡No quiero que sepas quien viene a mi casa”… y me enojé y agarré una música divertida y quedo muy simpática. Después habla de que en Facebook no hay amigos y que Twitter es un pájaro ruin, la gente está perdiendo la emoción de vivir, la ilusión de vivir. No me gusta usar “la gente”, pero en este caso queda simpático. También dice que somos la banda que cuida a las chicas de los ataques de los gorilas.

Navidad Negra

Es un tema que traigo desde hace muchos años y pude hacer foco ahora con el texto. La música ya estaba planteada hace muchos años, después encontré una parte en el medio que la hice cuando grabé Confiá (2010), y ahora pude darle una identidad al texto, eso te pasa mucho con los años que le encontrás la vuelta y el para que estás haciendo eso a aquel extracto de música que dura tres o cuatro minutos. Navidad negra, navidad pobre, navidad triste, navidad en muchos lugares donde no hay nada que festejar. Cristo no vive en Ningún lugar.

Chica Mágica

Es una chica que cuando estoy tarde en mi casa y no nos acordamos donde está el destapador, o en un bar en algún lugar en el mundo, agarra la birra y la destapa con los dientes, entonces ¿cómo no se va a merecer una canción una chica que hace eso? Es para María Eugenia, mi novia.

Los Cerezos Blancos

Es una historia que me contó hace unos años Valentina Gutiérrez que es la hermana de mi hija Margarita que tiene 19 años ahora y es la historia de una película que se llama Los Viajes de Shihiro. Me pareció fabulosa y sin ver la película hice la canción recordando la historia que me había contado Valentina, por eso está dedicada a ella. Es una fábula de una chica que está enamorada de su novio que a la vez se transforma en un dragón y de un fantasma tierno que es un asesino y entonces en un momento se embaraza y no sabe de quien es el chico. Sería una especie de un “11 y 6” aggiornado, una especie de “11 y 6” pasado por la lisérgica y los dibujos animados.

Plegaria

Es una canción religiosa. “La música es una oración, la música es la luz del alma” dice en un momento. “¿Cuando el hombre verá lo que es el amor?”, dice en otro momento. Es un ruego a conectar con el amor, con esa virtud sanadora y que tanto bien nos hace a todos. Tiene un gran coro final precioso con Fabio Cantilo, Juan Absatz y Carlos Vandera que le da un tono épico y medio gospel a la canción. Básica: bajo, piano, batería, una guitarra, un hammond y nueve voces.

Se Terminó

Es una canción simpática. Hay un tufo en el mundo a cambio de época, cambio en la época para todos: mientras avanzan los gobiernos conservadores en todo el mundo y el capitalismo se hace más rabioso y más feroz, por otro lado también las minorías cobramos un cuerpo en el mundo. Entonces la señora que va a tocar la cacerola en cualquier lugar del mundo tiene que convivir con el Drag Queen, con el beso queer en la calle, con los trans y nos tiene que aguantar a nosotros. Así que, ¡señora seamos amables! Convivamos lo mejor que podamos.

5778

Es el número del nuevo año judío que es donde estamos ahora. Me pareció que era un hermoso número y lo terminé de hacer ese día y por eso tiene ese título. Se pone a charlar con todas las otras ideas de todas las religiones que hay en el álbum, entonces en ese sentido es una nota más integradora en el disco.