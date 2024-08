Camellos españoles nos cuentan cómo trabajan durante el confinamiento

El abastecimiento en tiempos de confinamiento y todo lo que ello conlleva es un tema apasionante. En España, como no podía ser de otra forma, nos caracterizamos por abastecernos de cosas banales, inesperadas y absurdas, adjetivos que definen en gran medida nuestro comportamiento durante estos días de cuarentena.



Primero fue el papel higiénico, pero una vez que la gran parte de toda España tenía su culo a salvo, como no podía ser de otra forma, otra de las particularidades que nos caracteriza es el mayor gasto en las compras de los hogares de bebidas alcohólicas. Los estancos también tuvieron su tarde dorada, ¿pero qué pasa con las drogas ilegales?

En un estado de emergencia donde se controlan las libertades individuales no parece haber cabida para la ilegalidad o las conductas afines a esta. En países donde se han legalizado algunas drogas hemos visto como se compartían imágenes de colas casi kilométricas para abastecerse de hierba.

Otro de los productos que podría haber generado colas igual de llamativas si se dispensara en establecimientos es la cocaína o incluso la MDMA, pero que no haya documentos gráficos no quiere decir que no haya ocurrido.

Por eso tiré de contactos y quise saber cómo estaba el tema de primera mano. Escribí a Iván* -que vive en un municipio del centro de la península y lleva los últimos años vendiendo cocaína de forma bastante regular-, a Diego*, que vive en el extrarradio de Madrid y vende hachís, y de forma menos constante, hierba y MDMA, y a Mario*, un coffe shop hecho persona que reside en Madrid, se mueve por redes comunicándose por mensajería encriptada y comercia telemáticamente con productos de la mejor calidad posible con una oferta que abarca desde distintos ice y hachís dry fabricados en España hasta hierba Cali traída desde los EUA. Esto fue lo que me contaron.



Iván, vende cocaína de forma regular

VICE: Buenas Iván, ¿qué ha cambiado? ¿se vende igual que antes?

Iván: Yo sigo igual, vendiendo lo mismo, pero sí que empiezo a notar que, como han cerrado fronteras y hay más restricciones, el material es escaso y caro.

¿Cómo llevas la situación, cómo lo haces ahora?

Siempre estoy en la calle, lo que pasa es que ahora hago una vuelta por la mañana y otra por la tarde, me he puesto unos horarios. A partir de las ocho de la tarde la cosa se pone peor porque ya no puedes poner la excusa de que vas a comprar algo al súper. Hay aún menos gente y puede haber controles.

Me han parado dos veces en lo que llevamos, aunque supongo que es poco porque hago al día al menos dos trayectos de 16 kilómetros más los callejeos… En los trayectos más largos intento buscar rutas alternativas, callejando más o moviéndome por caminos. En los núcleos urbanos donde hay más población se nota que está más complicado moverse, pero si conoces el lugar es más fácil.

¿Qué te dijeron cuando te pararon?

Una noche me pararon los municipales y me preguntaron que donde iba tan deprisa, que, si escondía algo… Iba en el coche y les dije que ya iba para casa, que sabía que lo estaba haciendo mal y que quería llegar lo antes posible para no estar deambulando por ahí. No insistieron mucho y me fui a casa.

Para abastecerte, ¿vas tú en persona también?

Los tratos se hacen siempre en persona, que luego puede haber confusiones o líos…

¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual? ¿Esto es mejor o peor, al menos para ti?

Como yo siempre le vendo a los mismos, me viene mejor, vendo todo en poco tiempo y así me queda más tiempo libre. Supongo que a la gente se le empezará a terminar el dinero e irá flojeando la cosa, pero durante estas 2 o 3 semanas el negocio ha ido bien, aunque prefiero que la situación pase, claro, que además llevo unas semanas que han sido mucho jaleo…

Tienes un trabajo legal, ¿sigues currando ahí?

No, mi curro dependía de las obras, y como de momento han estado paradas me despidieron, a ver qué pasa estos próximos días…

Diego, vende hachís, marihuana y MDMA

VICE: ¿Qué tal Diego? ¿Cómo ves la situación?

Diego: Esta todo un poco más jodido, pero en general para mí no ha cambiado mucho, aunque lo de no poder salir a la calle libremente se nota.

¿Qué ha cambiado en el negocio?

Los precios han subido, y la gente suele venir con menos frecuencia, pero aun así vienen, y algunos suelen recargar una mayor cantidad.

Hablamos de hachís, ¿cómo va la hierba y el M?

Hierba de momento no estoy moviendo, me quito rápido el hachís y de momento lo prefiero. Sobre las pastillas, hice una recarga grande hace un tiempo y de momento lo tengo parado, la gente no sale de fiesta y no compra, pero ojalá y pueda estrenarlas este verano… [risas].

¿Tienes muchos problemas con la policía?

No salgo de casa apenas, además mi zona está tranquila, alguna vez veo algún coche patrulla pasar en alguna calle más principal, pero por aquí no he visto controles en las calles cuando he salido a comprar al súper o al estanco.

¿Va a haber un momento en el que nos quedemos sin nada para fumar?

Imposible, al menos en mi caso, tengo colegas hasta en el infierno y esto no puede pararse, de esto siempre va a haber… Esta tarde me acaban de traer 500 gramos de hachís.

¿Y cómo lo haces para abastecerte?

Lo pago a un precio considerable, pero me lo traen, habré recargado ya dos o tres veces desde que empezó la cuarentena…

Mario, vende marihuana y hachís

VICE: Hola Mario, ¿qué ha cambiado para ti durante esta situación?

Mario: Ver a la gente más desesperada por fumar y para comprar de fumar, viendo la dificultad actual de poder ir a pillar a su camello regular o su club habitual. También noté una actitud rara durante los días antes del confinamiento, la gente acudía mucho a los clubes para abastecerse y se notaba el miedo a qué podría pasar los próximos días.

¿Habrá un momento en el que falte la hierba?

No creo, a lo mejor habrá problemas, muchos problemas, problemas con los precios, pero la demanda de esto es tremenda, entonces yo creo que nunca habrá problemas con el abastecimiento.

¿Han mucho aumentado los precios?

Prácticamente para todos, porque ahora que durante el estado de alarma te la juegas mucho, han triplicado los precios prácticamente para la mayoría de las cosas, entonces claro, es más difícil encontrar precios justos, es como las mascarillas, que ahora te pueden valer 10€ cuando deberían valer 1€ o 3€.

¿Has notado que haya cambiado el consumo de la gente?

Como la gente está en casa, suelen fumar con mayor frecuencia, en mi caso, cada 3 o 4 días suelen hacer un encargo, fuman más. También están más abiertos a pagar un mayor precio, poco a poco durante este confinamiento, la gente ha entendido que pagar 9 o 10€ el gramo, o incluso el triple, puede merecer la pena respecto al riesgo que se ahorran y por la calidad del producto.

