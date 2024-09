El tráfico ilegal de fentalino chino hacia Canadá está imparable

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

La cantidad de fentanilo que llega a Canadá está por los cielos. En los últimos cuatro meses, oficiales aduanales han confiscado un número sin precedentes de paquetes llenos del poderoso opioide, en su mayoría proveniente de China.

De acuerdo con cifras de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés) dadas a conocer en exclusiva para VICE News, los oficiales han realizado 32 decomisos en varios puertos de entrada a lo largo del país, entre mayo y septiembre de este año.

Videos by VICE

Esas incautaciones suman hasta 8.46 kilogramos de fentanilo, cantidad suficiente para producir más de 8.4 millones de píldoras con un valor estimado de 169 millones de dólares canadienses en las calles.

La DEA alerta al mundo por nueva ‘súperdroga’ hecha con fentanilo mexicano. Leer más aquí.

Más de la mitad fue confiscado en el centro de correos de Vancouver, y provenía de China o Hong Kong. Actualmente, la Columbia Británica se encuentra en estado de emergencia y se teme que el número de muertes relacionadas al fentanilo aumente a 800 a finales de este año.

Los datos son una muestra del problema que enfrenta Norteamérica ante la ola de muertes por opioides: el fentanilo contrabandeado y sus derivados llegan a Canadá y Estados Unidos por correo.

Solamente en la ciudad canadiense de Calgary, la policía confiscó en 34 ocasiones distintas la sustancia durante el año pasado, incluyendo un botín de más de 11.000 píldoras. Los oficiales afirman que la droga que interceptan viene de China.

El fentanilo que sale de Asia llega principalmente a Canadá. Desde abril de este año se han realizado 19 incautaciones en Vancouver, 3 en Toronto y 2 en Montreal. (Imagen por Jane Kim/VICE Canada)

A nivel nacional, la Policía Montada de Canadá ha incautado más de 30.000 dosis y 22,8 kilogramos de fentanilo desde agosto de 2014 hasta agosto de este año. A pesar de que no han revelado el punto de origen, los oficiales se han aliado con la Organización de las Naciones Unidas y China para frenar el tránsito del opioide en Canadá.

Mientras que la primer ministro de la Columbia Británica, Christy Clark, quiere que los agentes fronterizos revisen todos los paquetes pequeños, incluso sobres, en busca de la mortal sustancia, en Estados Unidos, un grupo de senadores instó al presidente Obama para que adopte medidas estrictas sobre los paquetes que entran al país desde el extranjero por medio de transportistas privados.

«Cada día llegan un millón de paquetes a las comunidades de Estados Unidos, sin los datos electrónicos que las autoridades necesitan para rastrearlos», advirtió Americans for Securing All Packages, un grupo de expertos que buscan eliminar la inseguridad de las sustancias que llegan al país, a través de un comunicado, señalando que los paquetes que llegan del extranjero no son sometidos a análisis apropiados. «Mientras combatimos la epidemia de opioides, no podemos ignorar el flujo de bienes ilícitos que entran a nuestro país», dijo la organización.

Científicos y autoridades de Canadá estudian la W-18, una droga que podría ser súper potente. Leer más aquí.

Este año, la agencia fronteriza de Canadá espera confiscar la misma cantidad de fentanilo que en años recientes. Desde 2010 y hasta abril de este año, se han confiscado fentanilo y sus variantes en 84 ocasiones. Los parches y píldoras son una gran parte de este botín.



Hasta mayo de este año, las autoridades en la frontera canadiense agruparon las incautaciones de fentanilo en la categoría de «otras drogas controladas», y no han mantenido estadísticas específicas para el opioide sintético. Un vocero de las autoridades rechazó una entrevista con VICE News para esta historia, pero dijo a través de un correo electrónico que la agencia decidió comenzar a registrar los decomisos de fentanilo a partir de mayo «para facilitar el proceso de recabar información estadística del fentanilo».

Las autoridades lograron interceptar 8.4 kilogramos de fentanilo en polvo, que serviría producir 8.46 millones de píldoras, lo que es igual a 169 millones de dólares canadienses en ganancias por su venta en las calles. (Imagen por Jane Kim/VICE Canada)

Los datos de los últimos cuatro meses son una mayor evidencia de que los opioides no son un problema exclusivo del Este de Canadá.

Por ejemplo, los agentes fronterizos decomisaron 1,2 kilogramos de fentanilo en el centro de correos de Toronto proveniente de Hong Kong, mientras que otros 57,8 kilogramos del opioide sintético enviado desde los Países Bajos fue interceptado en la ciudad de Halifax, en la provincia canadiense de Nueva Escocia.

Martin Schiavetta, sargento de la policía de Calgary, dice que su equipo trabaja frecuentemente con los servicios fronterizos para intentar detener el tránsito de paquetes que contienen fentanilo antes de que lleguen a su destino.

Sobre cómo el Walter White del fentanilo apareció y desapareció de la dark web. Leer más aquí.

En agosto, la policía de Calgary y la Policía Montada de Canadá llevaron a cabo una operación conjunta luego de que un oficial de servicios fronterizos en el centro de correos de Vancouver interceptara un paquete de fentanilo que intentaron hacer pasar por refacciones de autos. Al final, un hombre en Calgary fue acusado de importar una sustancia controlada.

Sin embargo, la naturaleza de la sustancia hace difícil detectar cada paquete en el que vaya oculta, y la policía local no tiene jurisdicción sobre lo que incauta la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.

«Tal vez el equipo fronterizo no tiene ni los instrumentos ni el personal para enfrentar el problema», dijo Schiavetta. «Se necesita muy poco fentanilo para producir mucho, he ahí el problema».

Sigue a Rachel Browne en Twitter: @rp_browne

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs