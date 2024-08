Mira un trailer del documental sobre el debut del Wu-Tang Clan

Han pasado 25 años desde que el legendario combo conocido como Wu-Tang Clan lanzara su placa debut Enter the Wu-Tang (36 Chambers), uno de los discos más importantes de la música popular moderna. Ahora el grupo de Staten Island se tomará la oportunidad de meditar sobre su legado en una nueva pieza documental.

Dirigido por Shomi Patwary, For the Children: 25 Years of Enter the Wu-Tang analiza el origen del álbum lanzado en 1993 y examina su lugar en la cultura del hip-hop actual. El trailer, publicado hoy, muestra a los integrantes del Wu satisfechos con su lugar como veteranos del hip-hop. “Creo que la mecha está encendida y seguirá quemándose por generaciones”, dice RZA. El tráiler incluye cameos de A$AP Rocky y Ferg (este último dice que el Wu son “samurais del barrio”), cuyo crew, A$AP Mob, ha sido comparado con el icónico grupo de rap. For the Children se estrena en EEUU este 9 de noviembre.

Videos by VICE

Conéctate con Noisey en Instagram.