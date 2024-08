Mira el trailer de ‘Hereditary’, la película que traumatizó a Sundance

El festival de cine de Sundance de 2018 estuvo bastante aplacado. Faltaron las estrellas obvias de los Oscar y las subastas impresionantes que hemos aprendido a esperar del evento. Aun así, hubo unos cuantos destacados en medio de un mar de cintas promedio, como Sorry to Bother You de Boots Riley, o el documental de Mr. Roger. Pero ninguna película de este año logro aterrar e impresionar tanto a la audiencia como Hereditary.

Hereditary —con Toni Collette interpretando a una mujer lidiando con los demonios de su familia, tanto literales como metafóricos— fue aclamada con comentarios como: «El exorcista de una nueva generación», por Time Out y «la película más emocionante» de Sundance, según Variety. AV Club ya la nombró como una de las películas más aterradoras del año.

Videos by VICE

Con el primer trailer de Hereditary, el pasado martes tuvimos un vistazo de lo que todo el mundo en Sundance ha estado hablando y… mierda, parece que los críticos no estaban mintiendo. El trailer de dos minutos no revela mucho de la trama, pero vemos en un punto a una niña cortándole la cabeza a un pájaro muerto, a una persona en llamas, y una toma rápida de una colonia de hormigas sobre una persona dormida. Pero, sin contar todo esto, los momentos más aterradores del trailer son las tomas silenciosas de Colette, quien lentamente se da cuenta de que hay algo siniestro en su linaje. Eso, más las casas de muñecas realistas, dan bastante miedo.

Hereditary fue escrita y dirigida por el novato Ari Aster. Gabriel Byrne, Alex Wolff y Milly Shapiro protagonizan la cinta junto a Collette, y la estrella de Sundance 2018, Ann Dowd, también hace una aparición en el trailer.

A24, que previamente nos trajo la película de terror de Sundance The Witch, planea estrenar la película el 28 de junio, así que tendremos que esperar hasta mitad de año para saber si Hereditary realmente es «terrorismo emocional puro» como todos dicen. Hasta entonces, vean el trailer arriba.