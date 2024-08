Analizamos el aburrimiento de los diputados en el pleno de la Trama Gürtel

No lo sé, no lo puedo asegurar, pero, deduzco, que, como en cualquier otro trabajo, los tipos del Congreso de los Diputados a veces también se cansan de su curro y deciden (o su cerebro decide por su cuenta sin preguntar a nadie) sudar un poco de todo lo que está pasando a su alrededor, como cuando un reponedor de un supermercado se queda cinco minutos parado pensando qué pasaría si en vez de que el pelo de la cabeza creciera por fuera creciera hacia dentro. Es normal. Nos pasa a todos.

Hoy en el Congreso de los Diputados se ha celebrado el pleno extraordinario sobre el caso Gürtel, un evento que únicamente ha servido para que: 1) los partidos hicieran un poco de autobombo; 2) vislumbrar, de nuevo, los excéntricos y maravillosos discursos de Joan Tardà de Esquerra Republicana; y 3) evidentemente, para que varios diputados sudaran completamente de todo.

Videos by VICE

Es momento, hoy, de activar nuestro sistema crítico para detectar el diputado que más suda de todo de entre los diputados que más sudan de todo. El rey del sudamiento. El ser al que menos le importa lo que esté sucediéndose a su alrededor.

Gracias al sistema de captura de pantalla hemos podido retratar momentos clave para detectar a nuestros ejemplares. Vamos allá.

Aquí tenemos varias personas de Podemos y Grupo Mixto (si es que no me equivoco —y, joder, aquí tampoco se trata de señalar a las personas según su sexo, religión, raza o afiliación política—) que, evidentemente, están gestionando cierto aislamiento sensorial. Son conscientes de que están en el trabajo pero no les importa demasiado porque juegan con ventaja.

Pensadlo bien, esta peña está en la última fila, son libres. Son los chavales de los asientos del final del autobús que se sacan el pene o fuman cigarros, no tienen que rendir cuentas a nadie. Esta gente podría estar incluso ardiendo y nadie se enteraría. Esta gente es la que tiene las anécdotas más locas ya que se pueden permitir no tener ningún tipo de delicadeza, saben que su localización está a su favor. Lo que no saben es que su «desplazamiento» es una forma de denostarlos; hagan lo que hagan, a nadie le va importar una mierda su actitud.

Por lo tanto, su nivel de sudamiento es equivalente al nivel de sudamiento que ellos generan al resto de la población por lo que, precisamente, su actitud inadecuada queda anulada.

Sudómetro: 0/10

En el palco de Ciudadanos las cosas empiezan a complicarse. Esta gente ya se sabe completamente observada pero aun así deciden rendirse a su viaje astral. Analicemos sus pensamiento escapistas:

1- Francisco de la Torre Díaz: «Pues las ofertas de la aplicación para Android del McDonal’s no están nada mal. No. No señor. Nada, nada mal».

2- Juan Carlos Girauta Vidal: «¿Cuando un pez se encuentra fuera del agua también aprovechará para mear «disimuladamente» como hacen los humanos en el mar? ¿Se teñirá la tierra de color rosa al entrar en contacto con su orín?».

3- Fernando Maura Barandiarán: «…es que nunca se puede saber cuándo te van a envenenar».

La actitud general de estos tres caballeros del palco de Ciudadanos se merece una muy buena puntuación, sobre todo por no vacilar en sudar de todo cuando el resto de su equipo está fingiendo una entrañable atención hacia su portavoz.

Sudómetro: 7/10

Aquí tenemos a los de PP. Hay varios individuos que ya están en otra dimensión pero destaca, por supuesto, José Antonio Bermúdez de Castro, que, simplemente, ha decidido empezar a hablar por teléfono.

Sus pocas ganas de fingir y su desfachatez a la hora de no tener ningún tipo de filtro por realizar lo que le salga de las pelotas le servirá para coronarse con una muy buena nota.

Sudómetro: 8/10

Este tipo, que intuyo que es Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, más que sudar se muestra como ofendido por lo que está aconteciendo. Su grácil gesto manual denota más bien un afán de protección contra un mal externo que puede destruirle más que ser un gesto de evasión. El tipo, debemos pensar, si sigue escuchando todo esto que se está diciendo a su alrededor, será víctima de algún tipo de cortocircuito mental.

Pese a la espectacularidad del gesto, me veo en la penosa situación de darle una nota muy baja.

Sudómetro: 2/10

PERO UN MOMENTO JODER. Vale, este tipo es un profesional, nos ha engañado. El tipo no está preocupado, no está sufriendo, el tipo está consultando el Facebook. Menudo giro, aquí tenemos al M. Night Shyamalan de los diputados. Como el engaño es una maestría clave para el sudador, su puntuación acaba de incrementar varios puntos.

Nuevo valor del Sudómetro: 7/10

El gesto más brillante del que le suda todo es, simplemente, desaparecer, dejar de estar presente. Cuando algo no te apetece, simplemente coges y te piras, como han hecho varios miembros del PSOE.

Brillante, simplemente brillante:

Sudómetro: 8/10

En este caso tenemos el palco donde se encuentra la presidenta del Congreso de los Diputados y también toda esa gente que trabaja ahí y que no sé muy bien qué diablos hace. Por el cargo que ostentan, esta gente se encuentra constantemente en el centro de las miradas del resto de los diputados y deben fingir todo el rato cierto interés por el presente.

No es el caso de estos héroes, que parecen estar todos atentos a sus teléfonos móviles. Incluso uno de ellos tiene el valor de mostrarlo. Ya sabéis cómo va:

Sudar + ser el centro de atención = gloria

Sudómetro: 8/10

Ahora ya empezamos con las primeras líneas, con las personas que no solamente están en un primer plano físico sino que ocupan también un primer plano de popularidad. Son los nombres y las personas conocidas por todo el mundo, no como esos diputados de más arriba que casi nadie conoce.

Es por esto que se supone que esta gente debe mantener un poco la compostura, ya que no se pueden permitir ningún tipo de error. España depende de ello.

Aquí tenemos a Rivera charlando por WhatsApp con un coleguita:

—Hola Rivera, ¿qué tal?

—Nada, aquí, currando.

—¿Viste el eclipse solar del otro día?

—Vi algo por las noticias.

—Pues fui yo. Hice yo ese eclipse.

—¿Cómo?

—Mira [mandar foto]:

Ahora volved a mirar la cara de Rivera.

Sudómetro: 8/10

Montoro y Cospedal. Podría parecer el nombre de un vino de la Rioja, de buena expresión en el paladar y un revés afrutado de sentimiento maduro. Podría ser también el nombre de un dúo cómico, con un desternillante gag de un policía que termina en un burdel. Pero no, ellos son los orfebres del sudar. Ahí, en primera línea, siendo el centro de críticas constantes por parte de la oposición y de la ciudadanía más de izquierdas, se ponen a ignorar a todo el mundo delante de todos. Es como decir en voz bien alta «es que nos importáis una mierda».

Sudómetro: 9/10

Finalmente, terminamos con el individuo al que se le ha dedicado todo este pleno extraordinario. No solo ha sudado de pronunciar la palabra «Gürtel» o de hablar de los casos de corrupción que le atañen, el tipo no ha dudado ni un segundo en salirse de su cuerpo y su mente consciente para deambular por otro tipo de páramos. Mientras los demás diputados hablaban, aquí estaba él, pensando en sus cosas. ¿Listas de la compra? ¿Amores del pasado? ¿Sueños? No:

Este es el rostro de cuando uno piensa en un mono poniéndose unos zapatos mientras silba una hermosa melodía. Y ese es también el rostro de la persona que logra un 10/10 en nuestro barómetro de sudamiento. Tenemos un ganador y lo tendremos mientras sigan existiendo monos, zapatos y silbidos. Y corrupción, por supuesto.



Sudómetro: 10/10