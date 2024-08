Las trans tienen derecho a participar en reinados tradicionales de belleza

Hace unos días, el Canal Cosmovisión abrió las convocatorias para las inscripciones al título de Señorita Antioquia. Dentro de ellos se encuentra «ser mujer de nacimiento«.

Arranquemos: este requisito es abiertamente discriminatorio e inconstitucional. Aquí a continuación, les daré dos razones.

Los reinados de belleza están obligados a respetar los derechos constitucionales

En el 2009, la entonces Señorita Valle, Diana María Salgado, renunció a su título después de que —de acuerdo con su versión— el Comité de Belleza del Valle del Cauca (Combelleza) la hubiera presionado por considerarla muy caderona.

Ella interpuso una acción de tutela porque consideró que con esa presión le violaban sus derechos. Un juzgado de Cali ordenó que la volvieran a meter al concurso. Se consideró que sus derechos al debido proceso, a la dignidad humana y al buen nombre habían sido vulnerados. A pesar de que Combelleza impugnó el fallo, el juzgado en segunda instancia también le dio la razón a Diana. Finalmente, el Concurso Nacional de la Belleza aceptó la inscripción de la candidata y ésta pudo participar durante la última semana del certamen.

El requisito que viola derechos

La expresión «mujer de nacimiento» es ambigua: no es claro, ni legal, ni biológica, ni culturalmente que las personas nazcan con un género: ser mujer u hombre son construcciones culturales. Es muy probable que «nacer mujer» haga referencia a los genitales con los que nació la persona. Sin embargo, definir si un ser humano es hombre o mujer con base en sus genitales va en contra de nuestro ordenamiento legal.

Por un lado, existiría un problema en la verificación de los genitales de las participantes: ¿todas las participantes paisas deberán entonces mostrar sus genitales a los jurados para que se les permita su participación? ¿O de qué forma se piensan verificar que se cumpla con el requisito? Si lo que piensan es verificar que la participante tenga vagina o pene —cosa que sería una clara violación al derecho a la intimidad— ¿deben entonces las participantes presentar alguna prueba médica antes de realizar la inscripción?

La categoría «sexo» en Colombia no hace referencia a los genitales sino a cómo se auto-definen las personas. Esto quiere decir que, legalmente, no hace falta haber nacido con vagina para ser considerada mujer.

Desde 2015, un Decreto permite que las personas trans corrijan el componente sexo en sus registros civiles, presentando una solicitud con copia de la cédula y el Registro Civil, y una declaración de la persona que haga referencia a la forma en la que la persona se identifica: «La declaración hará referencia a la construcción sociocultural que tenga la persona de su identidad sexual», dice el Decreto.

Adicionalmente, el requisito es discriminatorio porque viola el derecho a la igualdad y le da un trato diferenciado a las personas de acuerdo a su sexo. La Constitución prohíbe la discriminación en razón del sexo de las personas. Aún si pensamos que sexo es lo mismo que genitales —aunque después del Decreto esta afirmación no tenga fundamento legal— dar un trato diferente a una mujer por el hecho de tener pene violaría su derecho a no ser discriminada en razón de su sexo. Las mujeres trans tienen derecho a participar en los reinados para mujeres porque ellas también son mujeres.

El requisito hace una distinción bastante dañina entre las mujeres que considera «naturales» y las que no considera mujeres de verdad. En el contexto de los reinados de belleza, acudir a argumentos sobre lo que no es artificial como algo más bello o más puro es un acto abiertamente descarado: ¡No, pues tan naturales las concursantes! Me imagino que no tienen ni una cirugía.

Una norma es inconstitucional cuando contradice la Constitución. En Colombia ninguna norma, por regla general, puede ir en contra de la Constitución. Nuestro sistema legal funciona como una pirámide en la cual la Constitución tiene mayor jerarquía que el resto.

Es decir, la Constitución es «La Mandamás» de todas las normas del país. La Constitución es la reina. Las normas que están por debajo de ella son simples virreinas y princesas. Los reglamentos de estos reinados nacionales están por debajo de nuestra reina.

En resumen: exigir que, para poder participar, las mujeres deban haber nacido con ciertos genitales, es inconstitucional.