Ligué en Tinder con frases de trap español

El éxito del trap en España —un término que ha dejado de tener significado en sí para pasar a ser una forma sencilla con la que los medios hacemos referencia a la nueva escena de música urbana de nuestro país— ha traído consigo cosas maravillosas: el declive de la burbuja que lo precedía, la del indie depresivo y cansino, colarles el reggaeton a todos sus detractores con la excusa de la contracultura, darnos la oportunidad de leer las reflexiones de Andrea Levy sobre el género en una revista de sociedad, etc.

La eclosión de este género al que nadie quiere pertenecer y en el que los periodistas no paramos de incluir a todo el que produce música urbana también ha traído consigo polémica. Pero si cualquiera puede hacer música con el autotune o no —haberla hecho tú antes, como los cuadros de Polock— no es el tema que hoy nos ocupa. Vamos a hablar de ligar.

Videos by VICE

El «pequeña sonrisa de Amelie, me tienes ganado» ha sido sustituido por las uñas de gel, por el mandato de ir hasta abajo y por el «con lo guapa que tú eres, ¿por qué no nos juntamos y hacemos unos nenes»? y similares. Y, para comprobar si este cambio de paradigma romántico en las letras de las canciones que lo petan es extrapolable a la realidad, he intentado ligar por Tinder con frases del trap español.

Empecé con el —en mi humilde opinión— rey de la música urbana patria: C. Tangana. Escojo una canción del último disco de Agorazein, «Qué pasará», una de esas que me hacen debatirme entre poner un tuit criticando lo machito que es o ponerme a bailar —aunque hasta ahora siempre he escogido la segunda opción— para empezar con el experimento.

Mi primer objeto de estudio no entiende nada. Quizá es más de «pequeña sonrisa de Amelie» aunque en sus fotos de perfil aparece haciendo crossfit con las venas del cuello a punto de estallarle o quizá no sabe de la nueva acepción que, desde hace tiempo, ha adquirido el verbo «dar».





Para mi segunda víctima escojo uno de los fraseos de «Obra de Arte», de La Zowi. Es una pena que Tinder no permita mandar notas de voz, porque se lo habría cantado yo misma. La respuesta del sujeto me deja más desconcertada de lo que seguramente le haya dejado a él la frase de La Zowi. Descubro que es pintor cuando miro su biografía. LOL.





Continúo con una locución de «Muévelo» de Kaydy Cain. El tipo me sigue el rollo, así que me animo con un trozo de «Tu sicaria», de Ms. Nina. Como tampoco me toma por loca, pienso que puede que mi hipótesis inicial (el modus operandi del cortejo está cambiando) sea cierta. Eso o que fui su único match ese día y tuvo que aprovecharlo, a riesgo de estar hablando con un bot trapero.





Mi gancho ahora un fragmento de «Vamos a mirarnos», de Rels B. Una frase que conjuga el ayer y el hoy de las artes amatorias: las fichas indiscriminadas y con insinuaciones sexuales y el amor romántico. Creo que al receptor le asusta lo relativo a esto último.





Uno de mis últimos cartuchos es «Consentía», de Dellafuente, otro tema que me hace debatirme entre si cambiar de canción (cuando suena eso de «con lo guapa que tú eres/no te me bufes como todas las mujeres) o ponerme a perrear. Los tíos reaccionan con la simpatía que destila la rima del Chino, ergo «Con lo guapo que tú eres, ¿por qué no nos juntamos y hacemos unos nenes»? es una de las mejores frases del trap patrio para flirtear.

«Consentía» es la mejor frase del rap nacional para ligar, definitivamente.

En la conversación que se reproduce a continuación fui un poco imbécil de más, máxime cuando se trataba del único individuo que pilló que le estaba hablando con frases de canciones. Pero es que, joder, me contestó con frases de Nach. DE NACH.

Este fue el único individuo que pilló que le estaba mandando canciones.

Y como colofón, como golpe de efecto, como guinda al pastel, echo mano de esa maravilla llamada La mafia del amor. Para mi sorpresa —o no—, la que probablemente sea la canción más misógina de la versión reggaetonera de PXXR GVNG funciona.

«Maldades», de La mafia del amor, funciona.

BONUS TRACK: Tristemente, «Pico tres», no sirve para ligar. Y eso que el tío con el que la usé tenía bastante cara de Pimp Flaco.