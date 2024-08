Travis Scott bautiza a la raza en su video para “STOP TRYING TO BE GOD”

La Flame aka Travis Scott acaba de lanzar un video para “STOP TRYING TO BE GOD”, el sencillo extraído de su último álbum ASTROWORLD que reúne a James Blake, Kid Cudi, Stevie Wonder y Philip Bailey. El video dirigido por Dave Meyers está bastante locochón: ¿Kylie Jenner pintada de dorado sosteniendo una cabra que también es Travis? Vavava. Y bueno, sale Dios por ahí. Y luego Travis montado en una especie de águila salvaje como la que usó en el Birds in the Trap Tour. Y claro, Travis bautiza a un montón de personas en un lago. Quién sabe qué pedo. Igual tú. Míralo abajo.

