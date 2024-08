Es oficial: Travis Scott y Big Boi se unirán a Maroon 5 para el Super Bowl

Después de meses de especulación, insinuaciones y escándalos, los invitados al espectáculo de medio tiempo para el Super Bowl LIII han sido confirmados. Travis Scott y Big Boi se unirán a Maroon 5 en el pasto del estadio Mercedes-Benz de Atlanta el domingo 3 de febrero.

Maroon 5 ya habían sido confirmado como headliners antes del anuncio de ayer, pero batallando para encontrar quien les hiciera segunda. Rihanna, Cardi B, JAY-Z y Adele rechazaron la invitación, y cada uno citó como razón, la manera en cómo la NFL ha tratado al mariscal de campo Colin Kaepernick, quien permanece desempleado luego de protestar contra la brutalidad policial y el racismo sistémico que vive la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

Scott y la NFL donarán $500,000 USD a Dream Corps, un “acelerador de la justicia social” fundado por Van Jones, y una fuente cercana al rapero dijo a Billboard que Scott no habría aceptado tocar en el medio tiempo si no se hubiera acordado anteriormente la donación. “Apoyo a cualquiera que defienda aquello en lo que cree”, dijo Scott en un comunicado. “Sé que, como artista, tengo el poder de inspirar. Así que, antes de confirmar mi presencia en el medio tiempo del Super Bowl, me aseguré de asociarme con la NFL en esta importante donación. Estoy orgulloso de apoyar a Dream Corps y el trabajo que harán. Espero inspirar y promover el cambio”.

Eso no ha impedido que una gran cantidad de figuras públicas cuestionen la movida. El rapero Meek Mill y el actor Michael B. Jordan fueron los primeros en criticar al rapero, aunque el reverendo Al Sharpton fue el más directo: “Creo que cualquier persona que participe en el espectáculo de medio tiempo está, en efecto, violando directamente a aquellos que quieren plantear el hecho de que la NFL debería aceptar sus acciones contra Colin Kaepernick y contra los que protestan por la justicia penal”, dijo.

