Trent Reznor dice haber contemplado terminar con Nine Inch Nails

Después de haber incursionado en la composición de seis soundtracks para películas en los últimos dos años, parece que el camino de Trent Reznor podría estar lejos de Nine Inch Nails.

En entrevista para Variety, el líder del combo legendario de industrial declaró haber contemplado dejar a NIN para concentrar todos sus esfuerzos en la creación de material sonoro para el cine; sobre todo, después de haber ganado un premio Óscar (2011) tras participar en The Social Network junto a Atticus Ross.

Videos by VICE

“Tu cabeza se vuelve un poco loca después de que tu primer película gana un Óscar. ¿No hay nada más allá de eso, cierto? Te empiezas a preguntar si deberías decir ‘¡al carajo el rock and roll!’. ¿Tengo una nueva oportunidad en la vida que no tiene las restricciones de edad que podría tener el estar en mi banda? ¿Debería poner todos mis huevos en esa canasta? ¿Debería tomar cualquier película que me ofrezcan? Porque recientemente nos aparecen muchas películas, no es que nuestros egos estén fuera de control”, declaró.

La mancuerna que Reznor ha formado con Atticus Ross para componer bandas sonoras, inicialmente solo dentro de filmes de David Fincher, se ha consolidado como una de las más interesantes y llamativas de Hollywood, aunque esto no ha impedido que ambos sigan formando parte activa de Nine Inch Nails.

“Al día siguiente de ganar el Óscar, seguíamos siendo los mismos güeyes buenos para nada que éramos antes de ganar el premio. Se sintió bien por unas 18 horas. Fue una gran experiencia y tengo mucho respeto por la Academia, pero no cambió nada de lo que pasa en nuestros cerebros, nuestras deficiencias siguen ahí”.

Conéctate con Noisey en Instagram.