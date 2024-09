3 cabinas de teléfono aparecen en Time Square como defensa a los migrantes

Viejas cabinas de teléfono son renovadas y toman un nuevo propósito en el corazón de Nueva York: contar las historias de inmigrantes y expatriados de todo el mundo a la megalópolis de Estados Unidos. Once upon a Place (Érase un lugar) es una instalación artística que junta historias de inmigrantes de países como Bangladesh, Bélgica, China, Colombia, Irlanda, Italia, Liberia, México, Filipinas y muchos más, en total de 26 países, que el artista afgano-estadounidense, Aman Mojadidi, en unión con Times Square Arts, hizo como proyecto final de su residencia artística con la organización. Mismo que consiste en el posicionamiento de tres cabinas de teléfono en Duffy Square que narran historias de aquéllos que no han tenido una voz en su país de origen o en el que actualmente radican.

Captura vía YouTube.

Actualmente la crisis de refugiados, inmigración, movimientos poblacionales en todos los continentes está causando cada vez más la necesidad de traer a colación que aquellos que migran de un lugar u otro no buscan llenar un lugar de un originario, sino contribuir a la sociedad a la que ahora pertenece. Si bien gobernantes de todo el mundo cada vez se aferran más a políticas que impidan el libre flujo de personas por su país, como, sobra decirlo, Donald Trump, o el presidente francés Emmanuel Macron, quien está limitó la posibilidad de migración a su país debido a motivos económicos -el 80% de los aplicantes a migrar a Francia de África, Medio Este y Asia lo hacen por razones económicas -la necesidad de expresiones artísticas que revitalicen a estas personas como humanos y no números es imperante.

Videos by VICE

En el momento que uno entra a la cabina de teléfono y recoge la pieza, se empieza a narrar oralmente lo que vivió el migrante en historias que rondan entre 15 y 2 minutos de duración. A la par de esto, los visitantes de las cabinas también podrán recoger la «guía telefónica», donde es posible leer la historia de la comunidad neoyorquina de los narradores y sus lugares de origen.



La instalación estará disponible en Duffy Square, Nueva York, del 27 de junio al 5 de septiembre del 2017. Si quieres más información sobre Once Upon a Place, haz click aquí. Si te interesa ver más obras de Aman Mojadidi, visita su sitio.

Relacionados:

Sangrismo: arte basado en amor y violencia para recuperar Venezuela

Alguien destruyó un Mercedes hecho con 12,000 espejos en nombre del arte

La Frontera: artistas a lo largo de la frontera México-Estados Unidos