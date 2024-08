El trío que acabó en un homicidio

Cuando llegaron los primeros en responder a la emergencia, la muerte de Timothy Smith pareció un trágico accidente.

El martes 16 de marzo, alrededor de las 9 pm, la policía recibió una llamada de la zona industrial en Shepshed, un pequeño pueblo en Leicestershire. Habían identificado un Ford Focus plateado estrellado contra una pared. El servicio de ambulancia que cubre el área, encontró en el lugar el cuerpo de Timothy Smith, un montacargas de 45 años quien vivía en Tamworth, a media hora del lugar del accidente.

Inconsciente y sin respuesta, Smith fue declarado muerto en la escena. Sin embargo mostró heridas no consistentes con este tipo de accidentes y un testigo señaló haber visto a dos hombres escapando de la zona industrial. El examen post-mortem aclararía después que Smith habría muerto por una puñalada en el corazón. No por el accidente de tránsito.

A través de un trabajo intensivo con Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la policía de Leicestershire hizo una revisión del teléfono de Smith y de su actividad por redes sociales. Los detectives ubicaron a dos jóvenes en la escena: Mark Law y Mason Casey.

Desglosando la evidencia, determinaron la secuencia de eventos que concluyeron en la muerte de Smith: Mark Law y Timothy Smith se contactaron a través de la aplicación Badoo, por allí Law envió a Smith una foto de su pene ofreciéndole un trio. En la noche del martes 16, más o menos a las 8:30 de la noche, Smith recogió en Shepshed a Law de 20 años y, Casey de 17, se dirigió con ellos hacia la zona industrial, a Gelders Hall. Allí, en lo que parecía un parqueadero vacío, Law penetró con su cuchillo de caza el pecho de Smith. Con su corazón perforado por herida mortal, Smith trató de escapar en el carro pero unos cuantos metros más adelante se estrelló contra la pared. Los dos jóvenes escaparon y Law se deshizo del cuchillo en un estanque (que después sería recuperado).

Solo media hora después de conocer a Law y Casey, Smith estaba muerto.

Si te confunde este reporte, no estás solo. La historia de la muerte de Timothy está llena de huecos. ¿Por qué decidieron estos dos jóvenes matar a un tipo que no conocían? ¿Existió en algún momento una tensión sexual genuina, o todo fue parte de un plan? ¿Por qué Mason Casey estuvo ahí, si la noche anterior a ese martes 16, la interacción había ocurrido exclusivamente entre Smith y Law?

Estas fueron las preguntas que la policía intentó responder cuando arrestaron al par, contando con distintos grados de éxito. Lo que sí pudieron establecer con bastante rapidez fue la posición de cada sospechoso: Law admitió ser el homicida, mientras Casey negó cualquier participación, señalando que no sabía lo que pasaría al entrar al carro de Smith. Casey culpó por completo a su coacusado.

«Estaba con Mark Law en su casa y fuimos allá porque él recibió una llamada de este tipo Tim,» dijo Casey a los detectives según cita el Leicester Mercury. «Fuimos hasta el fondo de la calle y Mike me preguntó ‘vienes?’». Me metí detrás de él en el carro y manejamos hasta Gelders Hall. Mientras el carro paró, me subí las botas. Terminé de subirme las botas y Mark saltó del carro diciendo: ‘¡Corre, corre, tenemos que irnos ya!’. Me empezó a decir, ‘lo acabo de apuñalar’, así que entré en pánico y salí corriendo. No quería que me involucraran. Él estaba detrás de mí, siguiéndome. Él estaba como, ‘no puedo creer lo que acabo de hacer, no puedo creer lo que acabo de hacer’, […] Yo realmente no creí que lo hubiera hecho. Creí que todo lo que decía era puro cuento».

El cuento al que Casey se refería fue la declaración que le hizo Law antes del asesinato, sobre sus gustos canibalistas. Así como a una conversación que habían tenido sobre matar a «Michael», otro tipo al que Law había conocido y mandando mensajes sexuales por Badoo.

Durante el juicio de Casey, en la Corte Leicester Crown, el jurado escuchó cómo Mark había propuesto conocer a Michael en el mismo lugar que Tim: Gelders Hall. Casey también dijo ante el jurado que Law le había mencionado haber apuñalado a Michael en «la cabeza», y después — cuando le envió a Casey screenshots de la conversación con el tipo— Casey le respondió con un mensaje «Mátalo», acompañado con un emoji de cuchillo.

Casey dijo al jurado: «No lo decía en serio. Era humor, con risas y chistes. Nada de eso era en serio». Sin embargo, el fiscal, James House QC, dijo que Casey le había contado a la policía en su interrogatorio que sabía que Law quería matar a Michael, y que lo había acompañado a la zona industrial una semana antes del asesinato de Timothy Smith.

«¿Dijiste lo que pasa cuando aparece?» preguntó el fiscal House.

«No», dijo Casey.



«¿Hubo conversaciones sobre lo que harían después del asesinato?».

«No».

Por suerte, Michael nunca llegó al encuentro. La razón, explicó en el interrogatorio de la policía, fue la «naturaleza de la conversación con Law». Se refería a Law diciéndole a Michael «No te haré daño mientras no me hagas daño a mi», preguntando si «sabía pelear», diciéndole cosas como que un excompañero «trató de comérselo vivo».

La última frase es solo una de las muchas referencias sobre canibalismo hechas por Law en mensajes por Badoo. En la corte, la defensa de Casey, Robert Woodcock QC, dio más ejemplos.

El siete de marzo, Law le preguntó a un hombre: «Antes de que continuemos, no eres de esos que descuartiza gente, ¿cierto? La idea de estar en tu cama me da miedo».

El hombre respondió: «Estás obsesionado con la idea de que te descuartice, jaja».

Le preguntó a otro tipo si podía secuestrarlo y comérselo, sugiriéndole que se conocieran en una zona industrial, «¿Oye, puedes consumirme?», y le sugirió a otro: «Bueno puedes secuestrarme y usarme para follar, y cuando hayas terminado córtame, guárdame en la nevera, y cómeme. Seré comida gratis para ti».

En la corte Woodcock preguntó a Casey sobre la primera vez que le mencionó algo en relación al canibalismo: «estaba en su casa», casa que según las declaraciones quedaba a cerca a la de Casey. «Estábamos hablando de cosas cotidianas y salió con eso. Dijo que le gustaría comer personas». Casey continúa.

«Qué reacción te produjo eso», preguntó Woodcock.

«Me reí».

«Exploraste más sobre eso?».

«No».



Durante el juicio, Woodcock también narró sobre las búsquedas «raras, sádicas y repulsivas» que Law hacía en Internet. Sus búsquedas incluían «Video comiendo carne humana», «¿Es legal comerse a alguien muerto?»; «Luchar con alguien hasta la muerte»; «estrangulación desnudo» y «Cuánto hay entre el combate y la muerte».

Law claramente tenía una fijación con el canibalismo, y se le insinuó sexualmente tanto a Michael como Timothy, así que podía tener una obsesión que combinaba ambos elementos. ¿Pudo esta combinación (violencia cargada con lujuria) llevarlo a desear matar? ¿Podría algún impulso envuelto en toso eso, explicar la muerte de Timothy?

En un artículo para el Independent, el Doctor Mark Griffiths —un catedrático de la Universidad de Nottingham Trent— exploró la posibilidad de intenciones detrás del canibalismo, y su vínculo con el fetichismo sexual, describiendo la «vorarefilia» como «una parafilia sexual en la cual los individuos se excitan sexualmente por: i) la idea de ser literalmente comidos, ii) la idea de comerse (también literalemente) a otros, y/o iii) observando ese proceso para gratificarse», y añade que la «mayoría de vorarefílicos «enraízan su comportamiento en fantasías, aunque han existido casos que traspasan a la vida real, como Armin Meiwes, el llamado ‘Rotenburg Cannibal’».

Decir que algo de lo anterior aplica a Law, es solo una especulación (cuando se declaró culpable del asesinato de Timothy Smith, el 8 de septiembre en la corte de Leicester, evitó todo el proceso de juicio y los interrogatorios que vienen con él).

En su juicio, Mason Casey dijo al jurado que no tenía idea de que Mark Law hubiera planeado matar a Timothy Smith, ni que le hubiera ofrecido un trio, ni tampoco que llevara un cuchillo. Sin embargo admitió estar al tanto de que lo cargaba ocasionalmente. Que había una foto de él [Casey] en la foto de perfil de Badoo de Law; y que Law había intercambiado mensajes sexuales con Smith. En su entrevista policial, cuando fue cuestionado sobre por qué acompaño a Law a su encuentro con Smith, Casey dijo ante el jurado: «Él me pidió que lo hiciera. Solo fui con él. No me imaginé que algo así pasara. Me imaginé que era un encuentro normal».

A pesar de su declaraciones, el lunes 23 de octubre, el jurado declaró por unanimidad culpable a Casey. Ambos jóvenes fueron condenados a cadena perpetua, con una sentencia mínima para Law de 19 años, y para Casey de 15, para poder ser candidatos a libertad condicional.

Después de la sentencia, el padre de Timothy Smith dijo: «han sido seis meses largos de no conocer las razones por las que [Timothy murió], si es que llegamos a conocerlas», añadiendo que la familia sigue enfrascada en «la muerte sin sentido».

James House señaló tres posibles motivos que explican el asesinato: el interés de Law en el canibalismo; las fantasías sexuales de Law, y su deseo de conseguir un carro, lo cual habría podido conseguir robando el Ford Focus de Smith, según ITV news.

Si algo de lo que dijo en sus declaraciones habrá de servir para algo, es una cosa: «La intención principal de Law, más allá de si quería follar, era matar a Timothy».