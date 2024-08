Trouble y Drake casi hicieron una película para el video de «Bring It Back»

Edgewood, el esperado mixtape de Trouble, rapero de Atlanta, producido exclusivamente por Mike Will Made-It, llegó a nosotros el pasado viernes. Uno de los aspectos sobresalientes del proyecto es la tremenda colaboración entre Trouble y Drake titulada «Bring It Back», que desde el domingo por la noche ya tiene video. El clip en blanco y negro de siete minutos, parece mucho más una película en forma que un video tradicional, y en éste alternan Trouble con Mike Will y sus amigos, y escenas del interior de un club de striptease; corte para ver a Drake jugando videojuegos en un hotel antes de unirse a Trouble para trabajar en el track, lo que se convierte en mini fiesta en su habitación y un paseo por la ciudad. Mira el video arriba.

Esta nota apareció originalmente en Noisey US