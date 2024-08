“Tu cabeza ya tiene precio”: Me amenazaron por escribir sobre feminicidios

“Tu cabeza ya tiene precio”, escribió Samoth Yamo en mi muro de Facebook el lunes 2 de julio de 2018 mientras actualizaba mi registro diario de feminicidios en el país. El comentario me paralizó y sentí lo mismo que cuando me levantaron —tres veces— en Oaxaca: vulnerabilidad, impotencia e incertidumbre de no saber por dónde vendrá el ataque, si sólo es “un chamaco jugando a ser malo” o si es una amenaza real. Sin embargo, desde la primera vez que fui atacada a través de medios digitales, adopté la firme de idea de no permitir que esta violencia sea normalizada.

El 4 de mayo de 2006 decidí dedicar mi vida a la comunicación, a denunciar violaciones graves a derechos humanos. Desde ese día supe que uno de los múltiples riesgos era ser amenazada, amedrentada, desaparecida o asesinada. Aún así, no es algo que esté buscando.

Reporteros Sin Fronteras ha señalado constantemente a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. El organismo ubicó al país en el lugar 147 de 180 en su Índice de Libertad de Prensa en el Mundo 2018.

La situación es grave para quienes se dedican a informar para medios de comunicación que los respaldan. Sin embargo, para quienes nos dedicamos al periodismo de manera independiente es mucho mayor, ya que no contamos con un medio que en algún momento pueda respaldarnos en caso de ser atacados o asesinados.

El sujeto que amenazó mi vida en este caso, dijo textualmente que me iba a asesinar por meterme con Mario. La persona se refiere a Mario Sáenz, quien ha sido señalado por las autoridades como el principal sospechoso del feminicidio de Victoria Pamela Salas, quien fue encontrada asesinada el 2 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Las autoridades señalaron a Mario como el principal sospechoso desde el primer momento. Hasta el día de hoy este sujeto se encuentra prófugo.

El año pasado desde VICE hicimos público el feminicidio de Victoria. “Encuentran a mujer degollada en hotel de Tlalpan”, decía en un titular de nota roja del 2 de septiembre de este año. En el primer momento, como en la mayoría de las notas, aún no conocían la identidad de la víctima. Días después se publicó en Sin Embargo: “Un joven skater es acusado de degollar a su novia en un hotel de Tlalpan, en la CDMX”.

En la nota de seguimiento indentificaron a Victoria Salas, de 23 años, como la mujer que habían encontrado en el baño de la villa número 20 del Hotel Novo Coapa, y a Mario Sáenz como el presunto feminicida. Victoria fue el feminicidio número 66 en la Ciudad de México y el 1339 a nivel nacional en septiembre de 2017.

Las amenazas recibidas los días 2 y 3 de julio a mi cuenta personal de Facebook llevaban tres nombres. Ya he realizado la denuncia correspondiente y tomado las medidas necesarias para que el agresor material y los intelectuales sean localizados y castigados.



Es difícil escribir sobre una misma, más tratándose de una denuncia de este tipo. Sin embargo, desde FridaGuerrera, hago responsables a quienes estén detrás de estas amenazas, de la seguridad e integridad física, emocional, económica y afectaciones en todas sus formas que pueda sufrir o esté sufriendo la familia de Victoria Pamela Salas.

A las autoridades de la Ciudad de México encargadas de impartir justicia, pido que aceleren la respuesta, que detengan a quien señalaron como presunto responsable del feminicidio de Victoria, y que la justicia pronta y expedita sea llevada a cabo.

No está de más recalcar que en mi calidad de defensora y comunicadora solicito garantías para seguir realizando mi trabajo. Agradezco los pronunciamientos, palabras de solidaridad y sororidad de cada una de las personas que se han unido a esta exigencia.

No tengo miedo, no lucro con ninguno de los dolorosos casos de desaparición y feminicidios que he acompañado y sigo haciendo. No tengo nexos con la delincuencia organizada y hago la aclaración, porque a los periodistas que han sido asesinados en este país siempre los quieren involucrar con la delincuencia organizada, criminalizando con esto la labor informativa que realizamos.

#QueremosInformarConSeguridad

Quieres contar una historia de feminicidio, desaparición o intento de feminicidio, búscame y ayúdame a visualizarlas.

