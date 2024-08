Tú espíritu es tu verdadera armadura: Trillones y su nuevo álbum ‘Tal Vez Sí Existe’

Polo Vega A.K.A. Trillones, es un nombre que se ha posicionado en el underground de la electrónica mexicana, y que todos que lo escuchan o lo han seguido alrededor de su carrera estarán familiarizados con su música, la cual siempre ha tenido cualidades melancólicas y amigables, sin perder el sentido de la pista de baile.



Sin embargo el músico cachanilla, lanzó el pasado lunes 5 de marzo, su tercer álbum titulado: Tal Vez Sí Existe, mismo que no fue presentado bajo ningún sello y de manera independiente, a diferencia de sus dos otros anteriores placas, las cuales han salido bajo el sello tijuanense Static Discos.

El disco es un giro de 180 grados en su joven discografía, un disco que se aproxima a ser el material más personal del productor; el álbum se grabó durante diciembre del 2016 y enero del 2018, por lo que intermitentemente Vega dedicó su tiempo a compilar sus cuestiones emocionales y personales en el estudio.

Polo comprende en este álbum la decisión de concebir su álbum más personal hasta la fecha, melancólico, triste en momentos, introspectivo, pero siempre con una noción del ritmo definida -Vega es baterista– por lo que la presencia de la percusión es prominente en todo el álbum, el cual podría ser un largo aliento de 45 minutos (pero fragmentado en 11 tracks), es un clavado al instante vivencial de Polo Vega en ese año de creación, de enclaustro, donde el único espíritu que lo acompañaba era la fuerza de la amistad, que sirve como hilo conductor durante todo el álbum, y no de una manera triste o nostálgica, sino como lo mencioné antes, el disco podría acercarse a ser una profunda reflexión de las experiencias interpersonales en su vida.

“Creo que el procesos creativo es algo que no tengo del todo claro, cómo construyo algo, cómo creo algo. Siento que es para mí cada vez más soltar el proceso cerebral y dejarte sentir. La verdadera fuerza es la propia aceptación y el amor.”

El productor exterioriza lo mundano de la vida de muchos, lo cotidiano (mensajes voz y conversaciones con amigos) en este álbum, y los inserta en este álbum, incluso samplea las voces alrededor del disco, se atreve a usar su voz, además del sello sonoro que ha formado Trillones en sus anteriores álbumes, ahora consolida su sonido, es un viaje más personal y profundiza en un sonido maduro, ambiental, emocional, y con guiños a movimientos contemporáneos de la electrónica en el mundo, como experimentación rítmica naciente del footwork de Chicago, el dembow jamaiquino añadido a la visión holística que Trillones emplea en lo que él llama: “música eletrónica con alma” y en esta placa lo prueba totalmente.

“La amistad es lo que más me llena y me infla el corazón, son las personas hermosas que me rodean, que tengo el gusto y el privilegio de encontrarme en el camino.

Estas bellezas de personas llegan a mis días y me comparten lo que son, y eso para mí es invaluable; es un enorme gusto mío el poder tener oportunidad de generar esos vínculos tan profundos y disfrutables.”

El álbum para algunos deja claro que el hilo conductor son las amistades del productor mexicalense, pero podría ser como él explica, es un diálogo consigo mismo, atribuido al proceso creativo donde la amistad es una presencia periférica, que atraviesa todo el disco, y que toca cada pieza con esa sensibilidad que Vega trata de aplicar en este disco. El álbum cuenta con dos colaboraciones importantes, como lo son: Carolina en Llamas y Rosella, quien colabora en dos tracks, la voz femenina durante el álbum es otra fuerte figura, ya que pinta matices sensibles y obviamente etéreos a la composición de Vega.

“A Carolina en llamas la invité hace más de un año a que cantara en una base que yo había hecho, de ritmo y música. Ella fue una tarde a casa, a mi home studio, llegó con esa letra y esa melodía para la voz. Meses después destruí por completo la base que originalmente había hecho e hice ‘Tarde de oro’ basándome en su voz.

Rosella estaba en diciembre en Mexicali y me buscó para grabar voces para un EP que está haciendo junto a un productor que no les puedo revelar aún, pero va a estar bueno. Fue al estudio a grabar sus voces, me gustó su voz, seguridad y su presencia al momento de estar frente al micro siendo registrada. Entre pláticas, risas, compartir y rec y rec, le comenté que estaba haciendo un disco, me pidió que le mostrara algo y le encantó «Tercer Misterio», se puso a freestylear sobre ella lo que se le ocurriera, luego yo agarré las dos partes que me gustaron de todo su freestyle y quedó perfecto. Al día siguiente le mostré «Claveles» y entre los dos escribimos ese verso que se repite durante la canción con su bella voz.

Ambas mexicalenses, de hecho, la pintura en portada, es de un amigo pintor, Ernesto André, también mexicalense a quien quiero y admiro.”

Trillones es un artista único en el panorama actual de la electrónica en México, sensible a la visión personal y onírica de su música, como capaz de hacer bailar a grandes multitudes con su obra; en este material logra conjugar las dos cosas, deja de la lado visión tan optimista que mantenía antes para sumergirse en un viaje al interior de él músico como ser humano, es capaz de colocar su voz en cada track, he impulsa una carta muy personal de quien es él como artista. El disco podría ser el mejor álbum de Trillones hasta el momento -en mi opinión- maduro, introspectivo, complejo y sensible al sonido y emociones que rodean al álbum, vaya un sonido completamente consolidado, por lo que Vega entrega una placa que es imperdible e importante en lo que va del año y que seguro tendrá una posición como uno de los mejores discos electrónicos del año.

Trillones está próximo en salir a dar shows alrededor de la república y otras altitudes y aunque no quiso compartir mucho al respecto, promete también tener un show visual apoyado de artistas visuales que acompañaran con su obra, el viaje del productor en tocar el disco en vivo.

Conéctate con Trillones en: Facebook // Bandcamp.