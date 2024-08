Tu hábito casual de beber y drogarte afecta tu esperanza de vida

¿Bebes demasiado? Sí. No lo suficiente como para convencerme de dejarlo, pero lo suficiente para tratar la dosis recomendada semanal —14 unidades, que equivalen a siete vasos largos de cerveza, también conocido como «jueves»— con un sentido de desprecio. También he tomado drogas de forma recreativa durante una década. Nunca las más fuertes —no heroína ni crack, y le tengo miedo al ácido— pero todo lo demás ocasionalmente.

Nunca me fijé en esto hasta el año pasado, cuando la mayoría de mis celebridades favoritas empezaron a morirse. Un elemento común presente en muchas de las muertes fueron periodos de consumo o abuso de sustancias; desde Bowie inhalando tanta cocaína que sólo consumía pimientos rojos y leche para su sustento, hasta la «uña para coca« de Carrie Fisher en el set de El retorno del Jedi.

Videos by VICE

En vista de que es enero y no hay nada mejor que el miedo a una muerte prematura para darte un susto y cambiar tus hábitos, contacté a un par de expertos para averiguar cómo afectan nuestros vicios a nuestra esperanza de vida.

FUMAR

(Foto: Pixabay).



«De todo lo que vamos a hablar, lo más importante que la gente puede hacer es dejar de fumar», dice el doctor Adam Winstock, psiquiatra consultor, especialista en medicina contra la adicción y fundador de la Global Drug Survey, que parece tener una comprensión más intuitiva de mi consumo de alcohol y drogas que yo mismo. «Los otros riesgos para la salud ocasionados por las otras sustancias aumentan en un 50 por ciento si fumas».



Pero digamos que no fumas, pero te gusta consumir hierba esas noches cuando no estás bebiendo. «Un porro forjado con tabaco equivale a entre dos y tres cigarros», dice Adam. «Diría que lo mejor que pueden hacer las personas que fuman mariguana es conseguirse un vaporizador. Disfruta la hierba sin tabaco es un gran cambio que puedes hacer».

ALCOHOL

«Desde un punto de vista puramente fisiológico, el alcohol está vinculado a varios problemas», señala Harry Sumnall, profesor sobre Uso de Sustancias en el Instituto de Salud Pública. «La mayoría de las muertes provocadas por el alcohol se deben a cánceres relacionados con esta sustancia y, por supuesto, los riesgos se incrementarán entre más lo consumas».

«Si yo tuviera treinta y tantos años y estuviera bebiendo 30 unidades a la semana», agrega Adam, «pensaría: ‘Si continúo, ¿es posible que esto tenga un impacto significativo en mi salud y mi bienestar?’. Como médico, yo diría que sí. Sus efectos serían visibles en el aumento del colesterol, el aumento del riesgo de padecer hígado graso y la aceleración de enfermedades cardíacas. En el caso de las mujeres, uno de cada diez casos de cáncer de mama está relacionado con el alcohol».

Así que esto queda claro.

«También existen otros factores de riesgo», continúa. «Si tienes sobrepeso, fumas y tienes una dieta pésima, el riesgo aumenta enormemente. Si tu mamá o papá tienen o tuvieron una presión arterial alta o sufrieron ataques cardíacos o derrames cerebrales, entonces naciste con estos padecimientos, eres más vulnerable y necesitas ser más cuidadoso».

Pero, ¿qué hay de los propósitos de enero de mantenerse sobrio? ¡Logré cumplir diez días este año! ¡Tengo una nueva perspectiva de la vida! ¡Me uní a un club de lectura!

«El problema con los propósitos de enero es que la mayoría de los datos sugieren que las personas que más se benefician son bebedores de bajo riesgo de todos modos», explica Harry Sumnall. «No habrá mucha diferencia si, a partir de febrero, vuelves a caer en tus patrones crónicos de consumo de alcohol. Creo que el consejo debe ser: ‘En realidad no necesitas tener un mes de descanso, aunque si lo haces, es algo bueno. Pero tómate dos o tres días de descanso durante todo el año, esparce tus días de sobriedad’».

«Otra verdad incómoda es que también depende de su estatus económico», advierte Adam. «Si eres de clase media, tienes un techo sobre tu cabeza, cuentas con apoyo, tienes trabajo, tienes otras conexiones, tienes acceso a un médico si te sientes mal o si te preocupa tu salud, vas a ser mucho más resistente a los efectos negativos de beber profusamente que si fueras un desempleado de 32 años».

COCAÍNA Y MDMA

(Foto: Jake Lewis).



«Estaría mucho más preocupado por la coca que por el MDMA», dice Adam. «Eso es porque la mayoría de las personas consumen MDMA menos de diez veces al año y generalmente no terminan desarrollando una dependencia. Algunos de los riesgos que la gente no conoce sobre la cocaína es que puede acelerar el desarrollo del endurecimiento y el envejecimiento de las arterias en tu corazón y en tu cerebro, por lo que, básicamente, acelera el riesgo de enfermedades del corazón a una edad más temprana y aumenta el riesgo de derrames cerebrales. Esto aumenta entre los cuarenta y cincuenta años. Pero si sólo te metes la mitad de un gramo de coca una vez al mes y lo haces durante tres años de tu vida, es probable que no produzca un efecto a largo plazo».



¿Qué pasa con el nivel prodigioso de consumo de alcohol que acompaña al consumo de coca?

«Bueno, si estás metiéndote demasiada coca, probablemente también estás bebiendo demasiado», dice Adam. «El análisis de la autopsia de alguien como George Michael no se ha revelado todavía, pero creo que muchas personas que están muriéndose a sus cincuenta años que no son usuarios de opiáceos es porque consumieron coca durante 20 años, y hay un mayor riesgo de ataque al corazón, bebes demasiado y tu corazón se daña. Si soy honesto, la regla general es: todo con moderación. Haz un poco de ejercicio y come un poco menos. No te inyectes ni fumes nada, porque es mucho más riesgoso. Si quieres jugar con los excesos está bien, pero hazlo con moderación también».

@Gobshout