Tu «saludable» hummus podría tener más sal que las papitas

Malas noticias para cualquiera que quiera bajar de peso comiendo palitos de zanahoria y pan tostado con dip de betabel, en lugar de otras delicias más calóricas. O cualquiera que haya comido hummus directo del bote con las manos (a veces los días se ponen difíciles).

Según un nuevo análisis realizado por el grupo de acción Consensus Action on Salt and Health (CASH) [Acción de Consenso sobre la Sal y la Salud], los aderezos «saludables» con los que hemos estado contrarrestando nuestras crisis de hambre quizá no sean tan virtuosos como parecen.

Los investigadores de CASH analizaron 210 aderezos fríos vendidos en los supermercados ingleses más grandes. En ellos se incluyó el hummus, el guacamole, salsas, la taramosalata y el tzatziki.

Descubrieron que la taramosalata, hecha con hueva de bacalao salado, era… eh, salada. Tenía un contenido promedio de sal de 1.25 gramos por cada 100 gramos; una gran parte del límite diario de 6 gramos recomendado por el NHS (Sistema Nacional de Salud).

Obviamente no sólo analizaron los aderezos salados con alto contenido de la sustancia blanca. Ninguno de los 108 hummus evaluados por CASH (¿trabajo de ensueño?) consiguió una etiqueta aprobatoria por su contenido de sal y descubrieron que un bote de Marks & Spencer contenía 1.53 gramos de sal por 100 gramos; más sal de la que hay en cuatro paquetes de papas fritas saladas.

Un baba ganoush (dip de berenjena) de la marca mundial de aderezos Sabra y un aderezo –también– de berenjena de Moorish alcanzaron los primeros cinco lugares en contenido de sal.

CASH espera que sus descubrimientos fomenten la sensibilidad hacia los riesgos para la salud de la sal «escondida». En conversación con el Guardian, Graham MacGregor, profesor de medicina cardiovascular en la Universidad Queen Mary de Londres y director de CASH, declaró: «Una vez más, demostramos que la industria alimentaria añade cantidades innecesarias de sal y grasa a los que podrían ser productos saludables. Una dieta alta en sales provoca embolias y enfermedades del corazón, la principal causa de muerte en el Reino Unido».

CASH también aconsejó a los consumidores tratar de evitar comer botes enteros de estos aderezos de una sola vez.

Es más fácil decirlo que hacerlo.

De este lado del Atlántico, en 2013 el gobierno de la Ciudad de México, implementó una ley para prohibir los saleros en las mesas de los restaurantes. La cual, supuestamente, sirve para disminuir el consumo de sal, pero no, el cansancio de los meseros corriendo de mesa en mesa con salero en mano.

