“Tu teléfono es el arma”: Cómo ser infiel exitosamente según personas infieles

Artículo publicado por VICE México.

He sido infiel con alguna de mis parejas. No aceptarlo es ser bastante imbécil. Las razones han sido bien diversas: aburrimiento, autoestima o una simple curiosidad de ver qué tal se siente tener algún otro cuerpo. No me justifico, solo ha sucedido. También han sido infieles mis parejas conmigo. A veces me he dado cuenta cuando está sucediendo o está naciendo la posibilidad de la infidelidad. “Uno sabe”, siempre me ha gustado pensar. Creo firmemente que en el momento que decides ser infiel no hay vuelta atrás. Incluso no llevando a cabo el acto, en alguna ocasión va a suceder. Es solo cuestión de tiempo y encontrar la persona indicada.

Videos by VICE

Es común escuchar a personas dando consejos o compartiendo sus experiencias en el arte de ser infieles. Uno de mis mejores amigos lleva casi nueve años engañando a su esposa. A veces lo hace por competir o solamente para comentar en el grupo de WhatsApp que se había ligado a alguien. Una especie de machismo y competencia bien pinche rara. Pero sucede. Ahora, lo que realmente me impresiona es la capacidad de poder mantener una relación paralela o engañar a las parejas sentimentales con tanta habilidad. En el caso de mi amigo, son 9 años sin que su pareja se de cuenta de sus relaciones extra curriculares. Están casados. Y creo que cuando vives con tu pareja y duermen en la misma cama; comen la misma comida y cagan en el mismo baño; se hace veinte veces más difícil coger con otra persona.

Sin hacer ningún juicio de valor —porque esta no es la idea de este texto—, contacté a varias personas que han sido infieles en algún momento de sus vidas y les pedí consejos para otras personas que quieran ser infieles y mantener su relación intacta. Repito: aquí no caben juicios de valor. Quizás en otro texto abordemos ese tema.

Tu teléfono es el arma

Vivimos en una realidad interconectada. Antes para ser infiel tenías que usar llamadas peligrosas o verte en persona. Hoy podemos tener conversaciones privadas con cualquiera sin que nuestra pareja se de cuenta. Pero bueno, hay que estar pendientes de que eso no suceda. Tu teléfono es el arma, y puede ser una de doble filo.

Ten una clave que tu pareja no se sepa nunca, esconde los mensajes —para que no se muestren en la pantalla—, y trata de no usar frente a tu pareja el teléfono mucho tiempo. Siempre dedícale tiempo en persona ya que si te ve más pendiente del teléfono sabrá que hay algo raro. Repito: es tu arma y tu poder, úsalo bien.

—Gabriela, 29 años.

Dedica un día variable a la semana para ver a la otra persona

Sería bastante tonto ver a la otra (u otras) personas siempre un sábado A mí lo que me funcionó fue verlas en días que normalmente estaría en mi casa: un lunes o martes. Esos días mi pareja sabía que estaba trabajando o lo que sea en mi hogar. No es lo mismo que te desaparezcas un martes a las 9:30 de la noche porque “te dormiste” que un viernes o fin de semana.

Hay que usar la cabeza. Y bueno, varíen los días. En la práctica está la manera de dominar este arte de la infidelidad o el engaño. Nunca hagan patrones, manténganse improvisando cada vez que puedan. En el momento en que hagan siempre lo mismo es cuando su pareja se dará cuenta y los encontrará en el acto. Se los digo por experiencia.

—Héctor, 33 años.

No dejes de tener sexo con tu pareja

El peor error es dejar de tener sexo con quien es oficialmente tu novio o novia. Ahí es que empiezan las sospechas. O sea, ¿realmente piensan que no se darán cuenta que hay otra persona cogiéndoselos? A veces me sorprende esto. Si quieres mantener a dos personas satisfechas te tocará mantenerte en gran forma.

Usa condones, ten cuidado, lo último que quieres es pegarle una ETS a tu pareja o viceversa por andar teniendo sexo sin preservativo con otras personas. Alguna de las personas involucrada sentirá que tiene más ganas de sexo y ahí, lamentablemente, tienes que darle prioridad con la que te quieras quedar a la larga. Nada bueno dura para siempre.

—Fabiana, 29 años.

No vayas al mismo lugar

Esto lo digo porque me pasó. Uno siempre quiere llevar a sus parejas a los mismos lugares donde disfrutó. Es como una zona de comfort donde sabes que todo va a salir bien. Pero, por favor no hagan esto. Uno de los meseros me reconoció y me dijo: “¿Te gustó tanto la comida que regresaste?”. Mi novia, le dijo bastante enojada que “era la primera vez que íbamos”. Evita concurrir los mismos lugares. Al final del día esto es una relación “paralela”, entonces es mejor que crees tus propios momentos y mundos.

Si con una persona vas al bar de la esquina, con otra anda a un restaurant bien mamón. Trata de comportarte como si tuvieses dos personalidades completamente distintas. De esta forma vivirás dentro de esa ilusión la mayor cantidad de tiempo posible.

—Víctor, 30 años.

Nunca escondas su existencia

La mayoría de las personas piensan que tienes que ocultar a tu otra pareja. Hacer que no existe o que no la conoces. Pero esa es la manera más fácil de sospechar de algo: negándolo. Nunca lo hagas. Si te preguntan por “María”; pues di que sí, la conoces y son “amigos” o conocidos. No hagas que su presencia o decir su nombre sea causa de una pelea. Hazlo natural. ¿Acaso cuando hablan de amigos o de algún conocido se generan disputas? Nunca.

Esta es la clave para hacer que esa persona pase como un amigo o amiga en realidad. Salgan juntos. Incluso con tu pareja. Que jamás pueda sospechar. Es difícil, pero es la manera más fácil de mantener una relación con otra persona. Mientras más relajado y menos personas sepan (obvio) de ustedes, todo mejor. Es más fácil sospechar de alguien de quien ni siquiera puedes decir su nombre que de una persona que todos conocen.

—Adrián, 30 años.

Puedes seguir a Diego en Instagram