Tuiteros enloquecen por una simple pregunta: ¿cómo cortas el pan tostado?

Si tienes ganas de pelear, hay un puñado de debates divisorios sobre comida de dónde escoger. Tal vez tu mamá te acaba de hacer un té y sirvió la leche primero, o tu amigo come espagueti cortándolo con un cuchillo. ¿Qué es eso en la pizza de tu hermana? ¿Es… Piña? Como sea, entendemos la necesidad de buscar pelearnos por cualquier minucia de lo que comemos. Tal vez hasta agarrarnos a golpes.

Un grupo de estudiantes organizado por la Universidad Sheffield Hallam se topó con uno de estos dilemas del mundo culinario. El sábado por la noche, la cuenta oficial del grupo, Hallamnation, le preguntó a su audiencia vía Twitter cómo es que se sirven sus rebanadas de pan tostado al final del día.

¿ Cómo prefieren que nuestro personal les sirva su pan tostado al final del día?

Lo que siguió fue una discusión en Twitter para intentar resolver unos de los mayores debates del siglo: ¿cómo cortas tu pan tostado?

Imagina que te enamoraste de alguien y después te enteras que corta su pan como en la tercera opción.

La dos es una abominación.

La número dos es un puto crimen.

La número tres me hace sentir enfermo físicamente. Si eres de los que corta su pan así, deja de seguirme inmediatamente, no quiero que me asocien contigo.

No es la primera vez que Twitter es utilizado como prueba de fuego para las preferencias culinarias de los demás. Ya vimos lo que pasó con el polémico sándwich de queso hecho con Pop-Tarts que, sinceramente, debería quemarse en el infierno y nunca más ser mencionado, o el caso de la mujer que creó un escándalo internacional cuando preguntó si las galletas de azúcar son ricas o una basura, o el tipo que hizo que cambiaran, literalmente, un emoji por su tweet sobre una hamburguesa.

Sin importar tus preferencias en cuanto al pan, las galletas o los Pop-Tarts, está claro que la comida tiene la habilidad de provocar emociones muy fuertes en todos nosotros.

Y, en caso de que te lo hayas preguntado, la opción correcta es la uno.