Tumblr dice que Snape es transgénero y el argumento es muy convincente

En los años posteriores a que Harry Potter matara con éxito al Innombrable y acabara con su reinado de terror, la creadora de la saga ha ido desvelado muchos aspectos de los personajes del universo Potter. En 2007, J.K. Rowling reveló que el director de Hogwarts Albus Dumbledore, era gay. En 2015, Rowling sugirió públicamente que Hermione Granger podría perfectamente haber sido una joven de color. Rowling no ha dicho que el incomprendido antihéroe Severus Snape sea una mujer transgénero, pero una creciente comunidad de expertos que abogan por esta teoría está convencida de que es un hecho innegable.

Como todas las grandes culturas fandom, la comunidad que defiende la transexualidad de Snape reside en Tumblr. Durante los últimos años, este grupo de creyentes ha construido su teoría leyendo una y otra vez los libros, avivando un intenso discurso sobre la identidad femenina subyacente de Snape. Todos los años, durante la primera semana de agosto, celebran la Trans Snape Week (la Semana de Snape Trans): siete días dedicados a honrar a Severus Snape como mujer transexual. Las celebraciones incluyen la lectura de fragmentos de los libros que apuntan hacia la auténtica identidad de género de Snape, la creación de ilustraciones de Snape como mujer e incluso moodboards de Snape transexual. Este evento anual fue creado en 2015 por el usuario de Tumblr Ensnapingthesenses, un español transexual de 26 años de edad.

«Dentro del fandom de Harry Potter en Tumblr, existe una creciente comunidad de personas que creen que Snape era trans, o que deciden explorar esta posibilidad. Algunos de nosotros no podíamos dejar de escribir, dibujar o pensar sobre ello, de modo que así es cómo nació la Semana de Snape Trans», dijo Ensnapingthesenses en una entrevista con Broadly. «La Semana de Snape Trans es en realidad tan solo un lugar donde reunirnos y celebrar, explorar y compartir: de ella han surgido todo tipo de fanfiction, fanart, análisis literarios… Nos vemos reflejados en una figura tan compleja, interesante y polarizadora, cosa que no solemos conseguir como fans transgénero».

Fatuma, una persona agénero de África Oriental, está ayudando a organizar la Semana de Snape Trans 2017, que se celebrará a través de la cuenta de Tumblr Snape Love Posts, un blog de apreciación general hacia Snape gestionado por varios usuarios de Tumblr fans de Snape. Fatuma explicó a Broadly que cree que J.K. Rowling «codificó» a Snape para que fuera mujer hasta el punto de que «si hubiera creado a Snape como mujer cisgénero ninguna parte de su historia se vería demasiado afectada». Fatuma está de acuerdo con Ensnapingthesenses: hay una fuerte comunidad de personas que creen que Snape es trans y tienen pruebas que lo demuestran.



«Recientemente se llevó a cabo una encuesta entre los fans de Snape en Tumblr y alrededor del 20 por ciento de los fans no eran cisgénero, lo cual es muchísimo más que la media mundial», me dijo Fatuma. «Creo que las personas trans pueden identificarse con personajes que se han creado como trans porque algunas experiencias trans son universales».

«No puedo concebir que Snape no sea trans», explicó Ensnapingthesenses, añadiendo que «las pistas contextuales apuntan a ello». Aunque «el resultado nunca ha sido confirmado», continuó, «tampoco ha sido negado categóricamente».

«Snape es un personaje situado en un lugar fluido y ambiguo la mayor parte del tiempo, siempre entre dos mundo y con frecuencia literalmente acechando en las sombras de una habitación, en el exterior mirando hacia dentro…», dijo Ensnapingthesenses. «Snape es alguien que sigue encerrado en el armario, trágicamente».

Para comprender la lectura de Snape como transgénero, debes sumergirte completamente en el texto. La profesión de Snape es un punto de inicio para este discurso: como maestro de Pociones de Hogwarts, el Profesor Snape revela su gusto personal por el poder de la creación de pociones en el primer libro, diciendo a los estudiantes que no permitirá estúpidos movimientos de varitas en su clase. En 2011, la escritora Racheline Maltese escribió un convincente e icónico ensayo sobre Snape como heroína femenina, indicando que el supuestamente insignificante comentario de Snape sobre las varitas mágicas es en realidad una primera pista para el lector ya que «este personaje es, a cierto nivel, un rechazo a la masculinidad, especialmente a la luz de los muchos momentos de humor fálico que nos ofrecen las varitas a lo largo de la saga».

Cuando Snape dice a la clase que «no espero que realmente entiendan la belleza de un caldero hirviendo suavemente, con sus vapores brillantes, el delicado poder de los líquidos que se deslizan a través de las venas humanas, hechizando la mente, engañando los sentidos», está invocando la simbología clásicamente femenina de la brujería. Ensnapingthesenses lo corrobora. «La creación de pociones y los venenos poseen una larga y fascinante historia vinculada a la feminidad», me dijo. «Pero la afición de Snape a las pociones y su increíble talento también se han interpretado como un esfuerzo por encontrar una forma mágica de hacer la transición».

«Me gusta la idea de una Snape adolescente investigando y modificando pociones», dijo Fatuma. «No por la fama y el dinero, sino para poder crear una poción que le ayude a hacer la transición sin efectos secundarios». Ensnapingthesenses indicó que existen pociones para «alterar la apariencia física y otras para cambiar atributos físicos potencialmente para siempre, de modo que, ¿cómo podría no ser este un fuerte rival para una terapia hormonal sustitutiva mágica?».

Los eruditos en la transexualidad de Snape también han refinado su comprensión de Snape a través de su papel en la vida de Harry Potter. Todos sabemos que Severus Snape sentía amor no correspondido por la madre de Harry, Lily, que estaba casada con un imbécil machito llamado James. Aunque Voldemort los asesinó a ambos, el amor de Snape trascendió su muerte. En un acuerdo secreto con Dumbledore y debido a su lealtad hacia Lily, Snape básicamente se convierte en la madre sustitutiva de Harry.

«Snape es un suplente de Lily (y Sirius un suplente de James)», dijo Fatuma. En un discurso colgado en Tumblr, Ensnapingthesenses explicó que «simbólicamente, los chicos crecen para sustituir a sus padres; el padre les prepara para ello, mientras que la madre desempeña un papel y tiene un peso muy diferentes en su vida, más relacionado con manejar sus emociones y ver las cosas desde otra perspectiva». Para Ensnapingthesenses, Fatuma y Maltese, Snape desempeña ese papel para Harry.

«La relación entre Harry y Snape me recuerda más a la interacción entre una adolescente y su madre, en la que ambas tienen problemas para gestionar su ira porque literalmente son un reflejo la una de la otra», escribió Ensnapingthesenses.

Existen otros destacados ejemplos en el texto que apoyan la teoría de la transexualidad de Snape, según Ensnapingthesenses. Son pequeñas cosas, como durante un flashback en Las reliquias de la muerte, cuando se ve a Snape de niño llevando la blusa de su madre Eileen. O en Harry Potter y el misterio del príncipe, cuando Harry y Hermione examinan la letra de Snape en una vieja copia de Elaboración de pociones avanzadas, sin saber quién es el autodenominado «Príncipe Mestizo» que ha escrito en los márgenes del libro (resulta ser Snape y lo de «príncipe» hace referencia al nombre de soltera de su madre). Un fragmento habla por sí mismo:

Harry se preguntaba vagamente quién había sido el Príncipe Mestizo. Aunque la cantidad de tarea que les habían dado no le dejaba tiempo para leer la copia entera de «Preparación Avanzada de Pociones» , la había examinado lo suficiente como para ver que no había casi ninguna página en la que el Príncipe no hubiera hecho notas adicionales, no todas relacionadas con la preparación de pociones. En muchos lugares había instrucciones para lo que parecían hechizos que el Príncipe había inventado él mismo.

‘O ella misma’ –dijo Hermione irritada, escuchando que Harry le mostraba algunos de estos hechizos a Ron en la Sala Común el Sábado a la noche.’Podría haber sido una chica. Creo que la letra parece más de una chica que de un chico’.

‘Se llamaba el Príncipe Mestizo’ –dijo Harry – ‘¿Cuántas chicas han sido príncipes?’

Para Ensnapingthesenses, la práctica de tradiciones mágicas más asociadas a lo femenino y el trazo femenino de la escritura del joven Snape son indicativos de «una mujer joven expresando su género siempre que podía, incluso aunque fuera en secreto».

Cuando Snape pasó a la edad adulta ella era una marginada mientras sus compañeros —Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black y James Potter— formaron su grupo de colegas de miembros de Gryffindor. En el capítulo 28 de La orden del Fénix, los Merodeadores, como llamaban a su pandilla, humillan públicamente a Snape haciéndola levitar en el aire y provocando que su ropa interior quede a la vista.

Y parece que Lupin sigue acosándola de adulto: en El prisionero de Azkaban, cuando se convierte en profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en Hogwarts, habla a sus alumnos sobre unos seres conocidos como boggarts, que se mueven por lugares oscuros y pequeños (Lupin mantiene su boggart en un armario). Un boggart se transforma en aquello que más teme la persona que lo observa y se consigue vencer empleando el encantamiento Riddikulus, que despoja a la criatura mágica de su poder volviéndola cómica. En el caso de Neville Longbottom, el boggart adquiere la forma de Severus Snape y cuando Longbottom le lanza el hechizo Riddikulus, el boggart-Snape se transforma en Snape llevando un elaborado atuendo femenino, lo que provoca que toda la clase estalle en carcajadas.



Para Ensnapingthesenses, «las burlas extremadamente personales que Lupin lanza al Snape-boggart (¡que sale de un armario!)» son un poderoso ejemplo del modo en que se reían de Snape por ser femenina.

«Tengo la sensación de que, incluso aunque no saliera del armario, Snape sufrió los prejuicios de quienes la rodeaban», me dijo Ensnapingthesenses. «Y creo que todos esos incidentes tienen mucho más sentido cuando los observas desde este ángulo. Que Snape podría ser una mujer transgénero es en sí un concepto que no necesita un trasfondo sólido para que merezca la pena examinarlo, pero resulta que el trasfondo está ahí».

Uno de los secretos mejor guardados de Snape era su encantamiento Patronus, un poderoso hechizo protector que se manifiesta en forma de animal, que espiritualmente representa a la persona que lo lanza. Snape y Lily compartían la cierva como Patronus y esto lleva tiempo siendo interpretado como símbolo del imperecedero amor romántico de Snape por Lily. Sin embargo, esa teoría se complica si se interpreta que en realidad Snape es trans.

Los entendidos en el Snape trans creen que el Patronus de Snape no es sino otro ejemplo más de su papel como madre para Harry Potter, pero sobre todo también se percibe que la cierva es una proyección literal de la identidad de género femenino de Snape. El hecho de que la cierva también sea el Patronus de Lily se vincula tanto con el hecho de que Snape sustituye a Lily en su papel de madre como con que Snape, además de amar a Lily, podría haber deseado convertirse en una mujer como Lily.

«Snape es de hecho una mujer trans»

Si lo piensas, esta interpretación tiene más sentido que la idea de que siga sintiendo amor romántico por la que fue su amada durante la infancia, décadas después de que haya fallecido. «La relación de Snape con Lily, en muchos sentidos, me recuerda a la relación que yo tenía con las chicas cis durante mi niñez y mi adolescencia», me dijo una mujer trans llamada Lilyana. El hecho de que «el Patronus de Snape sea el mismo que el de Lily es algo que va más allá del interés romántico… que la encarnación física y mágica del espíritu [de Snape] sea la misma representación femenina que la de Lily podría indicar totalmente que Snape es de hecho una mujer trans».

Compartir el Patronus con Lily hace que Snape sea única en el mundo de la brujería y, en un acto mágico pasivo pero poderoso, la aparición de la cierva de Snape conduce a Harry hasta la Espada de Gryffindor. Maltese escribió que esta escena en particular, de todas las que tiene la saga, es la que materializa a Snape como heroína. «En Harry Potter y las reliquias de la muerte, Snape asume su papel más destacadamente femenino en su ayuda clandestina a Harry para encontrar la auténtica Espada de Gryffindor mediante el uso de su Patronus», expuso Maltese. «En esta escena, Snape básicamente interpreta a La Dama del Lago«, una figura literaria que aparece en varios libros sobre el Rey Arturo. La Dama del Lago entrega a Arturo la espada Excalibur, lo que no difiere mucho del hecho de que Snape entregue a Harry la fabulosa Espada de Gryffindor.

También está la cuestión de la muerte de Snape, en la que se sacrifica por el bien de Hogwarts: Snape participa noblemente en un complot con Dumbledore y mata al Director cuando este se lo pide, permitiendo a sus estudiantes y colegas más cercanos creer que secretamente ha servido a Lord Voldemort toda su vida. Solo recibe redención tras su muerte.

En general, existe una historia muy bien documentada de la condición queer de los villanos de ficción, algo que muchos de los expertos en Snape con los que hablé reconocieron. Pero Snape va más allá, según su punto de vista. «Snape recibió su condición queer como parte de su condición de villana», explicó Fatuma. «Lo más curioso es que cuando los creadores emplean el recurso estilístico de desvelar que alguien ‘había sido bueno todo el tiempo’, los códigos femeninos y/o los códigos queer [normalmente] se deshacen. Se permite que el personaje sea cisgénero y hetero. Pero no Snape».